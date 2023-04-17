Електрокар Lexus та пікап Peugeot: які нові моделі авто невдовзі з'являться в Україні (фото)

Найближчим часом на український ринок виведуть декілька цікавих моделей. У продаж надійдуть не лише популярні кросовери, але також моделі С-класу та навіть спорткар.

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Авторинок України поступово відновлюється і навіть за умов війни відстежується суттєве зростання продажів. Поступово імпортери привозять нові моделі авто. В інформаційно-аналітичній групі Auto-Consulting розповіли про новинки українського авторинку у 2023 році.

BMW

BMW X1 Фото: BMW

На український ринок виходить третє покоління BMW X1. Кросовер підріс у розмірах і став соліднішим на вигляд. У салоні на передній панелі з'явився вигнутий екран, а об'єм багажника зріс до 540 л. Новий BMW X1 в Україні коштуватиме від 1,3 млн гривень. Модель запропонують з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (136 і 170 к. с.) та 2,0 л (218 к. с.), а також з 2,0-літровими турбодизелями на 150 і 211 к. с. та в гібридних версіях на 245 та 326 к. с. Очікується і 313-сильний електромобіль BMW iX1 із запасом ходу 438 км.

BMW M2 Фото: BMW

Також до України приїде новий BMW M2. Заряджене купе оснащене 3,0-літровою 460-сильною турбошісткою і здатне розігнатися до 100 км/год за 4,1 секунди та розвинути 250 км/год. Ціна – від 3,19 млн гривень.

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Citroen

Citroen C4 X Фото: Stellantis

На український ринок виходить позашляховий седан Citroen C4 X зі збільшеним кліренсом та пластиковим обважуванням. Він на 24 см довший за хетчбек Citroen C4, а об'єм його багажника становить 510-1360 л. Модель запропонують із 1,2-літровими бензиновими турбомоторами на 100 та 130 к. с., а також з 1,5-літровим 130-сильним турбодизелем. У дизельній версії середня витрата палива становить 4,8 л/100 км. Ціна – від 895 тис. грн.

DS

DS 7 Фото: DS Automobiles

В Україні з'явиться оновлений кросовер DS7. У нього новий дизайн передньої частини, а в салоні замінили віртуальну панель приладів та дисплей мультимедіа. Модель запропонують з 1,5-літровим 130-сильним турбодизелем та гібридною установкою потужністю 300 к. с.

Lexus

Lexus RZ 450e Фото: Lexus

Модельний ряд Lexus в Україні вперше поповнить електромобіль. Кросовер Lexus RZ 450e оснащений двома двигунами загальною потужністю 313 к. с. і розганяється до 100 км/год за 5,6 с, а його запас ходу становить 400 км. Дизайн Lexus RZ 450e витриманий у традиційному стилі японської марки, а в салоні встановлено оригінальний кермо-штурвал.

Mazda

Mazda CX-60 Фото: Mazda

Mazda CX-60 – перша преміальна модель японської марки. Кросовер побудований на повністю новій платформі з поздовжнім розташуванням двигуна. У нього багата комплектація та якісне внутрішнє оздоблення. В Україні нова Mazda CX-60 буде доступна з 2,5-літровою 192-сильною бензиновою четвіркою та 3,3-літровим 284-сильним V6 з турбонаддувом. Ціна стартує з 1,8 млн гривень.

Mazda CX-90 Фото: Mazda

Також в Україні може з'явитись Mazda CX-90 – старший брат CX-60. Великий 5,1-місний кросовер є новим флагманом марки. Його пропонують у версіях на 6, 7 та 8 місць. Його оснащують 3,3-літровими турбомоторами на 284 та 345 к. с., а також 328-сильною гібридною установкою.

Peugeot

Peugeot 308 Фото: Stellantis

Peugeot готують одразу кілька новинок. Зокрема, в Україну нарешті приїде новий Peugeot 308. Хетчбек став більшим і виразнішим на вигляд, а його салон зробили просторішим. Об'єм багажника зріс до 412 л. Peugeot 308 2023 запропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,2 л (110 і 130 к. с.), а також з 1,5-літровим 130-сильним турбодизелем.

Peuegot 408 Фото: Stellantis

Також очікується стильний купе-кросовер Peugeot 408 з похилим дахом та загостреною задньою частиною. В Україні модель буде запропонована з 1,6-літровим 215-сильним турбомотором. Кросовер зможе розганятись до 100 км/год за 7,9 с та розвивати 220 км/год. Ціна Peugeot 408 в Україні складає 1,2 млн гривень.

Peugeot Landtrek Фото: Peugeot

Ще однією новинкою стане рамний пікап Peugeot Landtrek. Чотирьохдверна модель має вантажопідйомність 1 тонну та може буксирувати 3,5-тонний причіп. Пікап запропонують з 1,9-літровим 150-сильним турбодизелем та 6-ступінчастою механічною КПП. Ціна Peugeot Landtrek стартує з 1,36 млн гривень.

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Volvo

Volvo EX30 Фото: Auto Express

Volvo готують компактний електричний кросовер EX30, і він має з'явитися в Україні до кінця 2023 року. В основі моделі лежить платформа SEA, яку також використовують кросовери Smart #1 та Zeekr X.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні також з'явиться флагманський кросовер Volvo EX90. Спадкоємець моделі XC90 є електричним.

Також ми писали, що на український ринок вийшов новий Lexus RX 2023.