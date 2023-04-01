Продажі нових авто в Україні зросли у 8 разів: найпопулярніші марки та моделі

Авторинок України демонструє суттєве зростання у 2023 році. Показники першого кварталу вже зрівнялися із минулорічними.

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За березень українці придбали 4511 нових легкових автомобілів. Це на 21% більше, ніж у лютому і одразу у 8 разів більше, ніж у березні 2022 року. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

Таке стрімке зростання порівняно з минулим роком зумовлене тим, що після початку повномасштабного російського вторгнення продажу авто в Україні фактично припинилися. Їх навіть деякий час не реєстрували у сервісних центрах МВС. Саме тому у березні 2022 року авторинок України продемонстрував найгірший результат у своїй історії.

Лідером ринку залишається Renault Duster Фото: Renault

Лідерство на ринку зберігає Toyota з 648 проданими авто. Друге місце залишається у Renault (438 авто), а на третє піднявся Volkswagen (432 шт.). Замикають ТОП-5 BMW (355 авто) та Skoda (346 шт.).

Найпопулярніший автомобіль в Україні за березень 2023 року — Renault Duster. Кросовер обрали 414 українців.

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Загалом за перший квартал 2023 року в нашій країні продано 11,2 тис. нових легкових автомобілів — приблизно стільки ж, скільки за аналогічний період минулого року.

Раніше Фокус розповідав, що структура українського авторинку серйозно змінилася. Якщо 20 років тому найбільший попит мали седани, то тепер домінують кросовери.

Також ми писали, що на українському ринку з'явиться недорогий рамний пікап Peugeot.