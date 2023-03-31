Кросовери замість седанів: як змінилися уподобання українських автолюбителів за 20 років

На початку 2000-х років більш як половина всіх проданих авто в Україні були седанами. Тепер частка цих моделей на ринку знизилася до 7%.

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Українці дедалі менше купують седани і дедалі частіше — кросовери. За 20 років переваги автомобілістів у нашій країні зазнали змін. Про це пише Auto-Consulting.

Ще 15-20 років тому на українському авторинку домінували седани. У 2003-2008 роках вони займали 56-57% ринку нових авто. Чотирьохдверні моделі були в лінійках більшості виробників.

У лідерах українського ринку – кросовери Фото: Toyota

Однак після кризи 2008-2009 років та різкого падіння авторинку частка седанів почала знижуватися. Так, уже 2011 року вона досягла 41%, а 2017 — 22%. 2022 року лише 10% нових авто були седанами, а зараз цей показник знизився до 7%.

Паралельно на ринку зростала частка кросоверів та позашляховиків. Якщо до 2005 року вона становила лише 8-9%, то 2010 року — 24%, а 2020 — уже 70%. Зараз кросоверами є три чверті нових авто в Україні, і саме такі моделі — у лідерах ринку.

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Наша країна не унікальна у цьому плані – така ситуація складається у всьому світі. Попит на кросовери зростає і з'являється все більше нових моделей підвищеної прохідності, а седани поступово знімають з виробництва. Останнім часом припинили випуск седанів Volkswagen Passat, Toyota Avalon і Opel Insignia, така ж доля незабаром чекає і на Hyundai Sonata.

Раніше Фокус повідомляв, що компанія KG Motors (у минулому відома як SsangYong) випустить на ринок сімейство недорогих електрокросоверів.

Також писали, що новий кросовер Renault Duster третього покоління помітили під час тестів.