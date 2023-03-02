У лідерах — кросовери: названо найпопулярніші автомобілі в Україні
У ТОП 10 лідерів українського авторинку за лютий потрапили лише кросовери та позашляховики. Зазначено ріст попиту на електричні та преміальні моделі.
За лютий українці придбали приблизно 2,7 тис. нових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".
У десятку лідерів українського ринку за підсумками лютого опинилися виключно кросовери та позашляховики. Лідером є Renault Duster (174 авто), на друге місце піднявся Suzuki Vitara (132 шт.), а третім став електрокросовер Volkswagen ID.4 (120 шт.).
Цікаво, що в ТОП 10 потрапила ще одна електрична модель – Dongfeng-Honda M-NV. Також варто зазначити високі місця найдорожчих преміальних Mercedes-Benz GLE та BMW X7.
Найпопулярніші авто в Україні за лютий 2023 року:
- Renault Duster — 174 шт.
- Suzuki Vitara — 132 шт.
- Volkswagen ID.4 — 120 шт.
- Hyundai Tucson — 113 шт.
- Mercedes-Benz GLE — 103 шт.
- Mazda CX5 — 96 шт.
- BMW X7 — 67 шт.
- Dongfeng-Honda M-NV — 64 шт.
- Toyota Land Cruiser Prado — 60 шт.
- Toyota RAV-4 — 60 шт.
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