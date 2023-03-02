В лидерах — кроссоверы: названы самые популярные автомобили в Украине

В ТОП-10 лидеров украинского авторынка за февраль попали только кроссоверы и внедорожники. Отмечен рост спроса на электрические и премиальные модели.

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За февраль украинцы приобрели около 2,7 тыс. новых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

В десятку лидеров украинского рынка по итогам февраля оказались исключительно кроссоверы и внедорожники. Лидером является Renault Duster (174 авто), на второе место поднялся Suzuki Vitara (132 шт.), а третьим стал электрокроссовер Volkswagen ID.4 (120 шт.).

[ + – ] Renault Duster остается самой популярной моделью в Украине Фото: Renault

Примечательно, что в ТОП-10 попала еще одна электрическая модель – Dongfeng-Honda M-NV. Также следует отметить высокие места дорогих премиальных Mercedes-Benz GLE и BMW X7.

Самые популярные авто в Украине за февраль 2023 года:

Renault Duster — 174 шт.; Suzuki Vitara — 132 шт.; Volkswagen ID.4 — 120 шт.; Hyundai Tucson — 113 шт.; Mercedes-Benz GLE — 103 шт.; Mazda CX5 — 96 шт.; BMW X7 — 67 шт.; Dongfeng-Honda M-NV — 64 шт.; Toyota Land Cruiser Prado — 60 шт.; Toyota RAV-4 — 60 шт.

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