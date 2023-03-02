В лидерах — кроссоверы: названы самые популярные автомобили в Украине
В ТОП-10 лидеров украинского авторынка за февраль попали только кроссоверы и внедорожники. Отмечен рост спроса на электрические и премиальные модели.
За февраль украинцы приобрели около 2,7 тыс. новых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
В десятку лидеров украинского рынка по итогам февраля оказались исключительно кроссоверы и внедорожники. Лидером является Renault Duster (174 авто), на второе место поднялся Suzuki Vitara (132 шт.), а третьим стал электрокроссовер Volkswagen ID.4 (120 шт.).
Примечательно, что в ТОП-10 попала еще одна электрическая модель – Dongfeng-Honda M-NV. Также следует отметить высокие места дорогих премиальных Mercedes-Benz GLE и BMW X7.
Самые популярные авто в Украине за февраль 2023 года:
- Renault Duster — 174 шт.;
- Suzuki Vitara — 132 шт.;
- Volkswagen ID.4 — 120 шт.;
- Hyundai Tucson — 113 шт.;
- Mercedes-Benz GLE — 103 шт.;
- Mazda CX5 — 96 шт.;
- BMW X7 — 67 шт.;
- Dongfeng-Honda M-NV — 64 шт.;
- Toyota Land Cruiser Prado — 60 шт.;
- Toyota RAV-4 — 60 шт.
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