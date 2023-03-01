Авторынок Украины продолжил стремительное падение: какие марки и модели пользуются спросом

В Украине продолжает снижаться спрос на новые автомобили. Вместе с тем продажи дорогих премиальных моделей существенно выросли.

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Продажи новых авто в Украине продолжают падать. За февраль реализовали немногим более 2,7 тыс. легковых машин — это на 8% меньше, чем в январе и почти вдвое меньше, чем за февраль 2022 года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

Лидерство на рынке сохраняет Toyota – 351 проданное авто. Второе место занимает Volkswagen (251 авто).

[ + – ] Лидером рынка остается Renault Duster Фото: Renault

Вместе с тем отмечается существенный рост в премиум-сегементе. На третью позицию поднялся бренд BMW с 221 проданными машинами и ростом 65%. А Mercedes-Benz стал четвертым (211 авто).

Самые популярные автобренды в Украине за февраль 2023 года:

Toyota – 351 проданных авто (-50% к февралю 2022 года); Volkswagen – 251 шт. (-9%); BMW – 221 шт. (+65%); Mercedes-Benz – 211 шт. (+17%); Hyundai – 211 шт. (-38%); Renault – 201 шт. (-69%).

Самый популярный автомобиль в Украине за февраль – кроссовер Renault Duster, его выбрали 174 украинца. Всего же за два месяца 2023 года в нашей стране куплено 5,7 тыс. новых легковых авто – это на 47% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус сообщал, что на украинский авторынок выходит самый яркий кроссовер Peugeot.

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