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Авторинок України продовжив стрімке падіння: які марки та моделі користуються попитом

Авторинок України, продаж авто в Україні, продаж нових авто, Renault Duster, найпопулярніші авто
Фото: The Times | Авторинок України у лютому впав удвічі порівняно з 2022 роком

В Україні продовжує знижуватись попит на нові автомобілі. Водночас продаж дорогих преміальних моделей суттєво зріс.

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Продажі нових авто в Україні продовжують падати. За лютий реалізували трохи більше 2,7 тис. легкових машин — це на 8% менше, ніж у січні та майже вдвічі менше, ніж за лютий 2022 року. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

Лідерство на ринку зберігає Toyota — 351 продане авто. Друге місце займає Volkswagen (251 авто).

Авторинок України, продаж авто в Україні, продаж нових авто, Renault Duster, найпопулярніші авто Fullscreen
Лідером ринку залишається Renault Duster
Фото: Renault

Водночас відзначається суттєве зростання у преміумсегементі. На третю позицію піднявся бренд BMW із 221 проданими машинами та зростанням на 65%. А Mercedes-Benz став четвертим (211 авто).

Найпопулярніші автобренди в Україні за лютий 2023 року:

  1. Toyota — 351 проданих авто (-50% до лютого 2022 року);
  2. Volkswagen — 251 шт. (-9%);
  3. BMW — 221 шт. (+65%);
  4. Mercedes-Benz — 211 шт. (+17%);
  5. Hyundai — 211 шт. (-38%);
  6. Renault — 201 шт. (-69%).

Найпопулярніший автомобіль в Україні за лютий – кросовер Renault Duster, його обрали 174 українці. Загалом за два місяці 2023 року в нашій країні куплено 5,7 тис. нових легкових авто – це на 47% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше Фокус повідомляв, що на український авторинок виходить найяскравіший кросовер Peugeot.

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