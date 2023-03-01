Авторинок України продовжив стрімке падіння: які марки та моделі користуються попитом

В Україні продовжує знижуватись попит на нові автомобілі. Водночас продаж дорогих преміальних моделей суттєво зріс.

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Продажі нових авто в Україні продовжують падати. За лютий реалізували трохи більше 2,7 тис. легкових машин — це на 8% менше, ніж у січні та майже вдвічі менше, ніж за лютий 2022 року. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

Лідерство на ринку зберігає Toyota — 351 продане авто. Друге місце займає Volkswagen (251 авто).

[ + – ] Лідером ринку залишається Renault Duster Фото: Renault

Водночас відзначається суттєве зростання у преміумсегементі. На третю позицію піднявся бренд BMW із 221 проданими машинами та зростанням на 65%. А Mercedes-Benz став четвертим (211 авто).

Найпопулярніші автобренди в Україні за лютий 2023 року:

Toyota — 351 проданих авто (-50% до лютого 2022 року); Volkswagen — 251 шт. (-9%); BMW — 221 шт. (+65%); Mercedes-Benz — 211 шт. (+17%); Hyundai — 211 шт. (-38%); Renault — 201 шт. (-69%).

Найпопулярніший автомобіль в Україні за лютий – кросовер Renault Duster, його обрали 174 українці. Загалом за два місяці 2023 року в нашій країні куплено 5,7 тис. нових легкових авто – це на 47% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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