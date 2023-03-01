Авторинок України продовжив стрімке падіння: які марки та моделі користуються попитом
В Україні продовжує знижуватись попит на нові автомобілі. Водночас продаж дорогих преміальних моделей суттєво зріс.
Продажі нових авто в Україні продовжують падати. За лютий реалізували трохи більше 2,7 тис. легкових машин — це на 8% менше, ніж у січні та майже вдвічі менше, ніж за лютий 2022 року. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".
Лідерство на ринку зберігає Toyota — 351 продане авто. Друге місце займає Volkswagen (251 авто).
Водночас відзначається суттєве зростання у преміумсегементі. На третю позицію піднявся бренд BMW із 221 проданими машинами та зростанням на 65%. А Mercedes-Benz став четвертим (211 авто).
Найпопулярніші автобренди в Україні за лютий 2023 року:
- Toyota — 351 проданих авто (-50% до лютого 2022 року);
- Volkswagen — 251 шт. (-9%);
- BMW — 221 шт. (+65%);
- Mercedes-Benz — 211 шт. (+17%);
- Hyundai — 211 шт. (-38%);
- Renault — 201 шт. (-69%).
Найпопулярніший автомобіль в Україні за лютий – кросовер Renault Duster, його обрали 174 українці. Загалом за два місяці 2023 року в нашій країні куплено 5,7 тис. нових легкових авто – це на 47% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Раніше Фокус повідомляв, що на український авторинок виходить найяскравіший кросовер Peugeot.
Також ми писали, що в Україні з'явиться найпотужніший Nissan Qashqai із витратою 5,2 л/100 км.