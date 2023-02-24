Названы самые надежные большие кроссоверы в возрасте до 5 лет

В рейтинг попали только те кроссоверы, неисправности которых удалось устранить быстро и недорого. Более 25 тысяч водителей рассказали об их опыте эксплуатации.

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Эксперты назвали самые надежные большие кроссоверы в возрасте до пяти лет. Эти автомобили редко ломаются и приносят удовольствие своим владельцам. Об этом рассказали на сайте What Car?

Совместно со страховой компанией MotorEasy эксперты опросили более 25 тысяч владельцев различных больших кроссоверов. Они выяснили, с какими поломками они сталкивались во время эксплуатации своих авто.

Также владельцы кроссоверов поделились, насколько дорого им обошелся ремонт автомобилей и сколько времени занимало устранение неисправностей. После этого эксперты присвоили каждой модели свой рейтинг надежности.

Важно

Названы самые ненадежные семейные кроссоверы

ТОП-9 самых надежных больших кроссоверов:

9. BMW X3 (дизель)

[ + – ] Ремонт дизельных BMW X3 занимал немного времени Фото: BMW

Годы выпуска: 2018 — наше время

Рейтинг надежности: 95,7%

BMW X3 обладает отличным управлением и неплохой надежностью. Только у 17% владельцев дизельной версии кроссовера происходили поломки за два года эксплуатации.

Около четверти автомобили находились в ремонте более недели. Часто неисправности устраняли всего за день или даже быстрее.

8. Honda CR-V (дизель)

[ + – ] Дизельная версия Honda CR-V редко доставляет проблемы своим владельцам Фото: Honda

Годы выпуска: 2012 — 2018

Рейтинг надежности: 95,9%

Honda CR-V ценят за просторность и хороший комфорт. Модель завоевала отличную репутацию за свою надежность, но чаще всего страдают от поломок дизельные авто.

У 16% владельцев этого кроссовера происходили поломки. Часто они были связаны с аккумулятором, двигателем или выхлопной системой.

7. Mitsubishi Outlander (гибрид)

[ + – ] Гибрид Mitsubishi Outlander PHEV редко ломается Фото: Mitsubishi

Годы выпуска: 2014 — 2021

Рейтинг надежности: 96,0%

Подключаемый гибрид Mitsubishi Outlander не только экономичный, но и надежный. Только у 10% авто этой модели возникали неисправности.

Главной проблемой автомобиля является электроника. Она выходит из строя чаще всего.

6. Volvo XC60 (дизель)

[ + – ] Volvo XC60 является отличным примером шведской надежности Фото: Volvo

Годы выпуска: 2008 — 2017

Рейтинг надежности: 96,7%

Кроссовер Volvo XC60 первого поколения редко ломался. Примерно 11% владельцев этого авто сталкивались с неисправностями.

Единственной проблемой кроссовера является подвеска. Тем не менее поломки часто удавалось устранить всего за день.

5. Alfa Romeo Stelvio (дизель)

[ + – ] Alfa Romeo Stelvio оказался одним из немногих спортивных кроссоверов, которые приятно удивляют своей надежностью Фото: Stellantis

Годы выпуска: 2017 — наше время

Рейтинг надежности: 97,3%

Alfa Romeo Stelvio разрушает стереотипы о ненадежности итальянских авто. Только у 16% владельцев этого спортивного кроссовера случались поломки.

Чаще всего у модели выходят из строя выхлопная система или электроника. Многие проблемы удавалось устранить в кратчайшие сроки.

4. Honda CR-V (гибрид)

[ + – ] Honda CR-V нового поколения сохраняет традиции модели, в том числе и ее надежность Фото: Honda

Годы выпуска: 2018 — наше время

Рейтинг надежности: 97,6%

Новое поколение Honda CR-V осталось надежным и комфортным. Всего около 11% владельцев модели сталкивались с незначительными поломками.

Больше всего претензий вызывает 12-вольтовая батарея и внутренняя отделка. Тем не менее серьезных проблем зафиксировано не было.

3. BMW X3 (бензин)

[ + – ] Бензиновый BMW X3 вошел в тройку самых надежных больших кроссоверов Фото: BMW

Годы выпуска: 2018 — наше время

Рейтинг надежности: 98,1%

Бензиновая версия оказалась самой надежной среди всех BMW X3. Также эту модификацию дешевле обслуживать.

Основной проблемой являются кузовные детали или электроника, не связанная с двигателем. Их ремонт занимал совсем немного времени.

2. Lexus NX

[ + – ] Гибрид Lexus NX редко сталкивался с поломками Фото: Lexus

Годы выпуска: 2014 — 2021

Рейтинг надежности: 98,5%

В Европе модель предлагается только в гибридной версии. Она оказалась не только экономичной, но и надежной.

Всего у 3% владельцев этого авто случались поломки. Самыми проблемными местами являются внутренняя отделка и электроника.

2. Honda CR-V (бензин)

[ + – ] Бензиновая версия Honda CR-V оказалась надежнее дизельной Фото: Honda

Годы выпуска: 2012 — 2018

Рейтинг надежности: 98,5%

Бензиновый кроссовер Honda CR-V оказался надежнее своей дизельной версии. Только у 6% авто были обнаружены поломки.

Чаще всего проблемы возникали с коробкой передач и сцеплением. Тем не менее их ремонт занимал мало времени.

1. Toyota RAV4

[ + – ] Toyota RAV4 стал лидером по надежности среди конкурентов Фото: Toyota

Годы выпуска: 2019 — наше время

Рейтинг надежности: 99,5%

Toyota RAV4 оказался самым надежным большим кроссовером. Всего 2% владельцев сообщили о поломках.

Ремонт понадобился только для 12-вольтовой батареи и подвески. Их ремонт занял меньше суток и обошелся недорого.

Ранее Фокус писал, что в США опубликован традиционный рейтинг надежности новых автомобилей.