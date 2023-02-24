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Названы самые надежные большие кроссоверы в возрасте до 5 лет

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Фото: Toyota | Toyota RAV4 признали самым надежным большим кроссовером

В рейтинг попали только те кроссоверы, неисправности которых удалось устранить быстро и недорого. Более 25 тысяч водителей рассказали об их опыте эксплуатации.

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Эксперты назвали самые надежные большие кроссоверы в возрасте до пяти лет. Эти автомобили редко ломаются и приносят удовольствие своим владельцам. Об этом рассказали на сайте What Car?

Совместно со страховой компанией MotorEasy эксперты опросили более 25 тысяч владельцев различных больших кроссоверов. Они выяснили, с какими поломками они сталкивались во время эксплуатации своих авто.

Также владельцы кроссоверов поделились, насколько дорого им обошелся ремонт автомобилей и сколько времени занимало устранение неисправностей. После этого эксперты присвоили каждой модели свой рейтинг надежности.

Важно
Названы самые ненадежные семейные кроссоверы
Названы самые ненадежные семейные кроссоверы

ТОП-9 самых надежных больших кроссоверов:

9. BMW X3 (дизель)

BMW X3 Fullscreen
Ремонт дизельных BMW X3 занимал немного времени
Фото: BMW

Годы выпуска: 2018 — наше время

Рейтинг надежности: 95,7%

BMW X3 обладает отличным управлением и неплохой надежностью. Только у 17% владельцев дизельной версии кроссовера происходили поломки за два года эксплуатации.

Около четверти автомобили находились в ремонте более недели. Часто неисправности устраняли всего за день или даже быстрее.

8. Honda CR-V (дизель)

Honda CR-V Fullscreen
Дизельная версия Honda CR-V редко доставляет проблемы своим владельцам
Фото: Honda

Годы выпуска: 2012 — 2018

Рейтинг надежности: 95,9%

Honda CR-V ценят за просторность и хороший комфорт. Модель завоевала отличную репутацию за свою надежность, но чаще всего страдают от поломок дизельные авто.

У 16% владельцев этого кроссовера происходили поломки. Часто они были связаны с аккумулятором, двигателем или выхлопной системой.

7. Mitsubishi Outlander (гибрид)

Mitsubishi Outlander PHEV Fullscreen
Гибрид Mitsubishi Outlander PHEV редко ломается
Фото: Mitsubishi

Годы выпуска: 2014 — 2021

Рейтинг надежности: 96,0%

Подключаемый гибрид Mitsubishi Outlander не только экономичный, но и надежный. Только у 10% авто этой модели возникали неисправности.

Главной проблемой автомобиля является электроника. Она выходит из строя чаще всего.

6. Volvo XC60 (дизель)

Volvo XC60 Fullscreen
Volvo XC60 является отличным примером шведской надежности
Фото: Volvo

Годы выпуска: 2008 — 2017

Рейтинг надежности: 96,7%

Кроссовер Volvo XC60 первого поколения редко ломался. Примерно 11% владельцев этого авто сталкивались с неисправностями.

Единственной проблемой кроссовера является подвеска. Тем не менее поломки часто удавалось устранить всего за день.

5. Alfa Romeo Stelvio (дизель)

Alfa Romeo Stelvio Fullscreen
Alfa Romeo Stelvio оказался одним из немногих спортивных кроссоверов, которые приятно удивляют своей надежностью
Фото: Stellantis

Годы выпуска: 2017 — наше время

Рейтинг надежности: 97,3%

Alfa Romeo Stelvio разрушает стереотипы о ненадежности итальянских авто. Только у 16% владельцев этого спортивного кроссовера случались поломки.

Чаще всего у модели выходят из строя выхлопная система или электроника. Многие проблемы удавалось устранить в кратчайшие сроки.

4. Honda CR-V (гибрид)

Honda CR-V Fullscreen
Honda CR-V нового поколения сохраняет традиции модели, в том числе и ее надежность
Фото: Honda

Годы выпуска: 2018 — наше время

Рейтинг надежности: 97,6%

Новое поколение Honda CR-V осталось надежным и комфортным. Всего около 11% владельцев модели сталкивались с незначительными поломками.

Больше всего претензий вызывает 12-вольтовая батарея и внутренняя отделка. Тем не менее серьезных проблем зафиксировано не было.

3. BMW X3 (бензин)

BMW X3 Fullscreen
Бензиновый BMW X3 вошел в тройку самых надежных больших кроссоверов
Фото: BMW

Годы выпуска: 2018 — наше время

Рейтинг надежности: 98,1%

Бензиновая версия оказалась самой надежной среди всех BMW X3. Также эту модификацию дешевле обслуживать.

Основной проблемой являются кузовные детали или электроника, не связанная с двигателем. Их ремонт занимал совсем немного времени.

2. Lexus NX

Lexus NX Fullscreen
Гибрид Lexus NX редко сталкивался с поломками
Фото: Lexus

Годы выпуска: 2014 — 2021

Рейтинг надежности: 98,5%

В Европе модель предлагается только в гибридной версии. Она оказалась не только экономичной, но и надежной.

Всего у 3% владельцев этого авто случались поломки. Самыми проблемными местами являются внутренняя отделка и электроника.

2. Honda CR-V (бензин)

Honda CR-V Fullscreen
Бензиновая версия Honda CR-V оказалась надежнее дизельной
Фото: Honda

Годы выпуска: 2012 — 2018

Рейтинг надежности: 98,5%

Бензиновый кроссовер Honda CR-V оказался надежнее своей дизельной версии. Только у 6% авто были обнаружены поломки.

Чаще всего проблемы возникали с коробкой передач и сцеплением. Тем не менее их ремонт занимал мало времени.

1. Toyota RAV4

Toyota RAV4 Fullscreen
Toyota RAV4 стал лидером по надежности среди конкурентов
Фото: Toyota

Годы выпуска: 2019 — наше время

Рейтинг надежности: 99,5%

Toyota RAV4 оказался самым надежным большим кроссовером. Всего 2% владельцев сообщили о поломках.

Ремонт понадобился только для 12-вольтовой батареи и подвески. Их ремонт занял меньше суток и обошелся недорого.

Ранее Фокус писал, что в США опубликован традиционный рейтинг надежности новых автомобилей.