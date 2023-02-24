Названі найнадійніші великі кросовери віком до 5 років

До рейтингу потрапили лише ті кросовери, несправності яких вдалося усунути швидко та недорого. Понад 25 тисяч водіїв розповіли про їхній досвід експлуатації.

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Експерти назвали найнадійніші великі кросовери віком до п'яти років. Ці автомобілі рідко ламаються і приносять задоволення своїм власникам. Про це розповіли на сайті What Car?

Спільно зі страховою компанією MotorEasy експерти опитали понад 25 тисяч власників різних кросоверів. Вони з'ясували, з якими поломками вони стикалися під час експлуатації авто.

Також власники кросоверів поділилися, наскільки дорого їм коштував ремонт автомобілів і скільки часу займало усунення несправностей. Після цього експерти надали кожній моделі свій рейтинг надійності.

Важливо

Названі найненадійніші сімейні кросовери

ТОП 9 найнадійніших великих кросоверів:

9. BMW X3 (дизель)

[ + – ] Ремонт дизельних BMW X3 займав небагато часу Фото: BMW

Роки випуску: 2018 — наш час

Рейтинг надійності: 95,7%

BMW X3 має відмінне управління і непогану надійність. Тільки у 17% власників дизельної версії кросовера ставались поломки за два роки експлуатації.

Майже чверть автомобілів перебували в ремонті понад тиждень. Часто несправності усували лише за день або навіть швидше.

8. Honda CR-V (дизель)

[ + – ] Дизельна версія Honda CR-V рідко завдає проблем своїм власникам Фото: Honda

Роки випуску: 2012 — 2018

Рейтинг надійності: 95,9%

Honda CR-V цінують за просторість і хороший комфорт. Модель здобула відмінну репутацію за свою надійність, але найчастіше страждають від поломок дизельні авто.

У 16% власників цього кросовера ставались поломки. Часто вони були пов'язані з акумулятором, двигуном чи вихлопною системою.

7. Mitsubishi Outlander (гібрид)

[ + – ] Гібрид Mitsubishi Outlander PHEV рідко ламається Фото: Mitsubishi

Роки випуску: 2014 — 2021

Рейтинг надійності: 96,0%

Гібрид Mitsubishi Outlander, що підключається, не тільки економічний, але й надійний. Тільки у 10% авто цієї моделі виникали несправності.

Головною проблемою автомобіля є електроніка. Вона виходить з ладу найчастіше.

6. Volvo XC60 (дизель)

[ + – ] Volvo XC60 є чудовим прикладом шведської надійності Фото: Volvo

Роки випуску: 2008 — 2017

Рейтинг надійності: 96,7%

Кросовер Volvo XC60 першого покоління рідко ламався. Приблизно 11% власників цього автомобіля стикалися з несправностями.

Єдиною проблемою кросовера є підвіска. Проте поломки часто вдавалося усунути лише за день.

5. Alfa Romeo Stelvio (дизель)

[ + – ] Alfa Romeo Stelvio виявився одним із небагатьох спортивних кросоверів, які приємно вражають своєю надійністю Фото: Stellantis

Роки випуску: 2017 — наш час

Рейтинг надійності: 97,3%

Alfa Romeo Stelvio руйнує стереотипи щодо ненадійності італійських авто. Тільки у 16% власників цього спортивного кросовера траплялися поломки.

Найчастіше у моделі виходять з ладу вихлопна система чи електроніка. Багато проблем вдавалося усунути у найкоротші терміни.

4. Honda CR-V (гібрид)

[ + – ] Honda CR-V нового покоління зберігає традиції моделі, зокрема її надійність Фото: Honda

Роки випуску: 2018 — наш час

Рейтинг надійності: 97,6%

Нове покоління Honda CR-V залишилося надійним і комфортним. Загалом майже 11% власників моделі стикалися з незначними поломками.

Найбільше претензій викликає 12-вольтова батарея і внутрішнє оздоблення. Проте, серйозних проблем зафіксовано не було.

3. BMW X3 (бензин)

[ + – ] Бензиновий BMW X3 увійшов до трійки найнадійніших великих кросоверів Фото: BMW

Роки випуску: 2018 — наш час

Рейтинг надійності: 98,1%

Бензинова версія виявилася найнадійнішою серед усіх BMW X3. Також цю модифікацію дешевше обслуговувати.

Основною проблемою є кузовні деталі чи електроніка, не пов'язана з двигуном. Їх ремонт займав зовсім небагато часу.

2. Lexus NX

[ + – ] Гібрид Lexus NX рідко стикався з поломками Фото: Lexus

Роки випуску: 2014 — 2021

Рейтинг надійності: 98,5%

У Європі модель пропонується лише у гібридній версії. Вона виявилася не лише економічною, а й надійною.

Усього у 3% власників цього авто траплялися поломки. Найбільш проблемними місцями є внутрішнє оздоблення та електроніка.

2. Honda CR-V (бензин)

[ + – ] Бензинова версія Honda CR-V виявилася надійнішою за дизельну Фото: Honda

Роки випуску: 2012 — 2018

Рейтинг надійності: 98,5%

Бензиновий кросовер Honda CR-V виявився надійнішим за свою дизельну версію. Тільки у 6% авто було виявлено поломки.

Найчастіше проблеми виникали з коробкою передач і зчепленням. Проте їх ремонт займав мало часу.

1. Toyota RAV4

[ + – ] Toyota RAV4 став лідером із надійності серед конкурентів Фото: Toyota

Роки випуску: 2019 — наш час

Рейтинг надійності: 99,5%

Toyota RAV4 виявився найнадійнішим великим кросовером. Усього 2% власників повідомили про поломки.

Ремонт знадобився тільки для 12-вольтової батареї та підвіски. Їх ремонт зайняв менше доби і коштував недорого.

Раніше Фокус писав, що у США опубліковано традиційний рейтинг надійності нових автомобілів.