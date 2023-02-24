Названі найнадійніші великі кросовери віком до 5 років
До рейтингу потрапили лише ті кросовери, несправності яких вдалося усунути швидко та недорого. Понад 25 тисяч водіїв розповіли про їхній досвід експлуатації.
Експерти назвали найнадійніші великі кросовери віком до п'яти років. Ці автомобілі рідко ламаються і приносять задоволення своїм власникам. Про це розповіли на сайті What Car?
Спільно зі страховою компанією MotorEasy експерти опитали понад 25 тисяч власників різних кросоверів. Вони з'ясували, з якими поломками вони стикалися під час експлуатації авто.
Також власники кросоверів поділилися, наскільки дорого їм коштував ремонт автомобілів і скільки часу займало усунення несправностей. Після цього експерти надали кожній моделі свій рейтинг надійності.
ТОП 9 найнадійніших великих кросоверів:
9. BMW X3 (дизель)
Роки випуску: 2018 — наш час
Рейтинг надійності: 95,7%
BMW X3 має відмінне управління і непогану надійність. Тільки у 17% власників дизельної версії кросовера ставались поломки за два роки експлуатації.
Майже чверть автомобілів перебували в ремонті понад тиждень. Часто несправності усували лише за день або навіть швидше.
8. Honda CR-V (дизель)
Роки випуску: 2012 — 2018
Рейтинг надійності: 95,9%
Honda CR-V цінують за просторість і хороший комфорт. Модель здобула відмінну репутацію за свою надійність, але найчастіше страждають від поломок дизельні авто.
У 16% власників цього кросовера ставались поломки. Часто вони були пов'язані з акумулятором, двигуном чи вихлопною системою.
7. Mitsubishi Outlander (гібрид)
Роки випуску: 2014 — 2021
Рейтинг надійності: 96,0%
Гібрид Mitsubishi Outlander, що підключається, не тільки економічний, але й надійний. Тільки у 10% авто цієї моделі виникали несправності.
Головною проблемою автомобіля є електроніка. Вона виходить з ладу найчастіше.
6. Volvo XC60 (дизель)
Роки випуску: 2008 — 2017
Рейтинг надійності: 96,7%
Кросовер Volvo XC60 першого покоління рідко ламався. Приблизно 11% власників цього автомобіля стикалися з несправностями.
Єдиною проблемою кросовера є підвіска. Проте поломки часто вдавалося усунути лише за день.
5. Alfa Romeo Stelvio (дизель)
Роки випуску: 2017 — наш час
Рейтинг надійності: 97,3%
Alfa Romeo Stelvio руйнує стереотипи щодо ненадійності італійських авто. Тільки у 16% власників цього спортивного кросовера траплялися поломки.
Найчастіше у моделі виходять з ладу вихлопна система чи електроніка. Багато проблем вдавалося усунути у найкоротші терміни.
4. Honda CR-V (гібрид)
Роки випуску: 2018 — наш час
Рейтинг надійності: 97,6%
Нове покоління Honda CR-V залишилося надійним і комфортним. Загалом майже 11% власників моделі стикалися з незначними поломками.
Найбільше претензій викликає 12-вольтова батарея і внутрішнє оздоблення. Проте, серйозних проблем зафіксовано не було.
3. BMW X3 (бензин)
Роки випуску: 2018 — наш час
Рейтинг надійності: 98,1%
Бензинова версія виявилася найнадійнішою серед усіх BMW X3. Також цю модифікацію дешевше обслуговувати.
Основною проблемою є кузовні деталі чи електроніка, не пов'язана з двигуном. Їх ремонт займав зовсім небагато часу.
2. Lexus NX
Роки випуску: 2014 — 2021
Рейтинг надійності: 98,5%
У Європі модель пропонується лише у гібридній версії. Вона виявилася не лише економічною, а й надійною.
Усього у 3% власників цього авто траплялися поломки. Найбільш проблемними місцями є внутрішнє оздоблення та електроніка.
2. Honda CR-V (бензин)
Роки випуску: 2012 — 2018
Рейтинг надійності: 98,5%
Бензиновий кросовер Honda CR-V виявився надійнішим за свою дизельну версію. Тільки у 6% авто було виявлено поломки.
Найчастіше проблеми виникали з коробкою передач і зчепленням. Проте їх ремонт займав мало часу.
1. Toyota RAV4
Роки випуску: 2019 — наш час
Рейтинг надійності: 99,5%
Toyota RAV4 виявився найнадійнішим великим кросовером. Усього 2% власників повідомили про поломки.
Ремонт знадобився тільки для 12-вольтової батареї та підвіски. Їх ремонт зайняв менше доби і коштував недорого.
Раніше Фокус писав, що у США опубліковано традиційний рейтинг надійності нових автомобілів.