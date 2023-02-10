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Авто

Американці визначили найбільш надійні та ненадійні авто сучасності (фото)

Lexus RX, найнадійніші авто, рейтинг надійності авто, рейтинг якості, надійність авто, Toyota C-HR
Фото: Lexus | Lexus став лідером рейтингу, а кросовер RX – однією з найнадійніших моделей на ринку.

Дослідження показало, що надійність машин покращилася, а найбільше проблем виникає з мультимедійними системами. Масові доступні моделі показали себе краще ніж преміальні автомобілі.

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У США опубліковано традиційний рейтинг надійності нових автомобілів. Його щорічно складає агентство JD Power, і саме на його сайті опубліковані результати дослідження.

Методика JD Power залишилася незмінною — експерти опитали власників авто віком до трьох років і дізналися, які несправності авто довелося усувати.

Lexus RX, найнадійніші авто, рейтинг надійності авто, рейтинг якості, надійність авто, Toyota C-HR Fullscreen
Загальний рівень надійності авто підвищився
Фото: J.D. Power

Саме кількість поломок на 100 машин є критерієм рейтингу. Зазначається, що найчастіше у нових авто виходить із ладу електроніка. Зокрема найпоширенішими є проблеми з мультимедійними системами.

Порівняно з минулим роком загальний рівень надійності збільшився зі 192 до 186 несправностей на 100 авто. Також зазначається, що у масових моделей цей показник становить 182, а преміальні — 205.

Lexus RX, найнадійніші авто, рейтинг надійності авто, рейтинг якості, надійність авто, Toyota C-HR Fullscreen
Toyota C-HR поділила з Lexus RX перше місце за надійністю серед моделей
Фото: Toyota

Лідером серед брендів є Lexus з показником 133. Друге місце — у Genesis (144), а третє — у Kia (152). У хвості рейтингу — Land Rover (273), Lincoln (259) та Audi (252). Найбільший прогрес за рік зробили RAM (+77 пунктів), Volvo (+41) та Nissan (+35).

Серед моделей найкращі показники у Toyota C-HR та Lexus RX — по 111 проблем на 100 машин. Також названі найнадійніші авто у різних класах.

Важливо
Названі найнадійніші та ненадійні компактні автомобілі з пробігом
Названі найнадійніші та ненадійні компактні автомобілі з пробігом

Найнадійніші автомобілі за версією JD Power:

  • компактні авто — Kia Forte/Cerato;
  • компактний преміальний автомобіль — BMW 4-Series;
  • компактні спортивні автомобілі — Mini Cooper;
  • середньорозмірні авто — Kia Optima;
  • Мінівени — Toyota Sienna;
  • субкомпактні кросовери — Toyota C-HR;
  • субкомпактні преміальні кросовери — BMW X2;
  • компактні кросовери — Kia Sportage;
  • компактні преміальні кросовери — Lexus NX;
  • середньорозмірні кросовери — Chevrolet Blazer;
  • середньорозмірні преміальні кросовери — Lexus RX;
  • великі кросовери — Toyota Highlander;
  • повнорозмірні позашляховики – Chevrolet Tahoe;
  • середньорозмірні пікапи — Toyota Tacoma;
  • повнорозмірні пікапи — GMC Sierra;
  • важкі пікапи — Chevrolet Silverado HD.

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