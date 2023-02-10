Американці визначили найбільш надійні та ненадійні авто сучасності (фото)

Дослідження показало, що надійність машин покращилася, а найбільше проблем виникає з мультимедійними системами. Масові доступні моделі показали себе краще ніж преміальні автомобілі.

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У США опубліковано традиційний рейтинг надійності нових автомобілів. Його щорічно складає агентство JD Power, і саме на його сайті опубліковані результати дослідження.

Методика JD Power залишилася незмінною — експерти опитали власників авто віком до трьох років і дізналися, які несправності авто довелося усувати.

[ + – ] Загальний рівень надійності авто підвищився Фото: J.D. Power

Саме кількість поломок на 100 машин є критерієм рейтингу. Зазначається, що найчастіше у нових авто виходить із ладу електроніка. Зокрема найпоширенішими є проблеми з мультимедійними системами.

Порівняно з минулим роком загальний рівень надійності збільшився зі 192 до 186 несправностей на 100 авто. Також зазначається, що у масових моделей цей показник становить 182, а преміальні — 205.

[ + – ] Toyota C-HR поділила з Lexus RX перше місце за надійністю серед моделей Фото: Toyota

Лідером серед брендів є Lexus з показником 133. Друге місце — у Genesis (144), а третє — у Kia (152). У хвості рейтингу — Land Rover (273), Lincoln (259) та Audi (252). Найбільший прогрес за рік зробили RAM (+77 пунктів), Volvo (+41) та Nissan (+35).

Серед моделей найкращі показники у Toyota C-HR та Lexus RX — по 111 проблем на 100 машин. Також названі найнадійніші авто у різних класах.

Важливо

Названі найнадійніші та ненадійні компактні автомобілі з пробігом

Найнадійніші автомобілі за версією JD Power:

компактні авто — Kia Forte/Cerato;

компактний преміальний автомобіль — BMW 4-Series;

компактні спортивні автомобілі — Mini Cooper;

середньорозмірні авто — Kia Optima;

Мінівени — Toyota Sienna;

субкомпактні кросовери — Toyota C-HR;

субкомпактні преміальні кросовери — BMW X2;

компактні кросовери — Kia Sportage;

компактні преміальні кросовери — Lexus NX;

середньорозмірні кросовери — Chevrolet Blazer;

середньорозмірні преміальні кросовери — Lexus RX;

великі кросовери — Toyota Highlander;

повнорозмірні позашляховики – Chevrolet Tahoe;

середньорозмірні пікапи — Toyota Tacoma;

повнорозмірні пікапи — GMC Sierra;

важкі пікапи — Chevrolet Silverado HD.

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