Американцы определили самые надежные и ненадежные авто современности (фото)
Исследование показало, что надежность машин улучшилась, а больше всего проблем возникает с мультимедийными системами. Массовые доступные модели показали себя лучше, чем премиальные автомобили.
В США опубликован традиционный рейтинг надежности новых автомобилей. Его ежегодно составляет агентство J.D. Power и именно на его сайте опубликованы результаты исследования.
Методика J.D. Power осталась прежней – эксперты опросили владельцев авто возрастом до трех лет и узнали, какие неисправности авто пришлось устранять.
Именно количество поломок на 100 машин и является критерием рейтинга. Отмечается, что чаще всего в новых авто выходит из строя электроника. В частности, самыми распространенными являются проблемы с мультимедийными системами.
По сравнению с прошлым годом общий уровень надежности повысился со 192 до 186 неисправностей на 100 авто. Также отмечается, что у массовых моделей этот показатель составляет 182, а у премиальных – 205.
Лидером среди брендов является Lexus c показателем 133. Второе место – у Genesis (144), а третье – у Kia (152). В хвосте рейтинга – Land Rover (273), Lincoln (259) и Audi (252). Наибольший прогресс за год совершили RAM (+77 пунктов), Volvo (+41) и Nissan (+35).
Среди моделей лучшие показатели у Toyota C-HR и Lexus RX – по 111 проблем на 100 машин. Также названы самые надежные авто в разных классах.Важно
Самые надежные автомобили по версии J.D. Power:
- компактные авто – Kia Forte/Cerato;
- компактный премиальные авто – BMW 4-Series;
- компактные спорткары – Mini Cooper;
- среднеразмерные авто – Kia Optima;
- Минивэны — Toyota Sienna;
- субкомпактные кроссоверы — Toyota C-HR;
- субкомпактные премиальные кроссоверы – BMW X2;
- компактные кроссоверы – Kia Sportage;
- компактные премиальные кроссоверы – Lexus NX;
- среднеразмерные кроссоверы — Chevrolet Blazer;
- среднеразмерные премиальные кроссоверы – Lexus RX;
- большие кроссоверы — Toyota Highlander;
- полноразмерные внедорожники — Chevrolet Tahoe;
- среднеразмерные пикапы — Toyota Tacoma;
- полноразмерные пикапы — GMC Sierra;
- тяжелые пикапы — Chevrolet Silverado HD.
Ранее Фокус рассказывал про самые надежные и ненадежные б/у кроссоверы.
Также мы писали, что названы претенденты на звание лучшего авто 2023 года в мире.