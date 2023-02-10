Американцы определили самые надежные и ненадежные авто современности (фото)

Исследование показало, что надежность машин улучшилась, а больше всего проблем возникает с мультимедийными системами. Массовые доступные модели показали себя лучше, чем премиальные автомобили.

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В США опубликован традиционный рейтинг надежности новых автомобилей. Его ежегодно составляет агентство J.D. Power и именно на его сайте опубликованы результаты исследования.

Методика J.D. Power осталась прежней – эксперты опросили владельцев авто возрастом до трех лет и узнали, какие неисправности авто пришлось устранять.

[ + – ] Общий уровень надежности авто повысился Фото: J.D. Power

Именно количество поломок на 100 машин и является критерием рейтинга. Отмечается, что чаще всего в новых авто выходит из строя электроника. В частности, самыми распространенными являются проблемы с мультимедийными системами.

По сравнению с прошлым годом общий уровень надежности повысился со 192 до 186 неисправностей на 100 авто. Также отмечается, что у массовых моделей этот показатель составляет 182, а у премиальных – 205.

[ + – ] Toyota C-HR разделила с Lexus RX первое место по надежности среди моделей Фото: Toyota

Лидером среди брендов является Lexus c показателем 133. Второе место – у Genesis (144), а третье – у Kia (152). В хвосте рейтинга – Land Rover (273), Lincoln (259) и Audi (252). Наибольший прогресс за год совершили RAM (+77 пунктов), Volvo (+41) и Nissan (+35).

Среди моделей лучшие показатели у Toyota C-HR и Lexus RX – по 111 проблем на 100 машин. Также названы самые надежные авто в разных классах.

Важно

Названы самые надежные и самые ненадежные компактные автомобили с пробегом

Самые надежные автомобили по версии J.D. Power:

компактные авто – Kia Forte/Cerato;

компактный премиальные авто – BMW 4-Series;

компактные спорткары – Mini Cooper;

среднеразмерные авто – Kia Optima;

Минивэны — Toyota Sienna;

субкомпактные кроссоверы — Toyota C-HR;

субкомпактные премиальные кроссоверы – BMW X2;

компактные кроссоверы – Kia Sportage;

компактные премиальные кроссоверы – Lexus NX;

среднеразмерные кроссоверы — Chevrolet Blazer;

среднеразмерные премиальные кроссоверы – Lexus RX;

большие кроссоверы — Toyota Highlander;

полноразмерные внедорожники — Chevrolet Tahoe;

среднеразмерные пикапы — Toyota Tacoma;

полноразмерные пикапы — GMC Sierra;

тяжелые пикапы — Chevrolet Silverado HD.

Ранее Фокус рассказывал про самые надежные и ненадежные б/у кроссоверы.

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