Названі найнадійніші кросовери віком до 5 років (фото)
Експерти опитали майже 25 000 власників сучасних кросоверів про їхній досвід експлуатації своїх авто. Усього виділили 25 моделей з високою надійністю, які рідко ламаються.
Експерти назвали найнадійніші сучасні кросовери у всіх класах віком до п'яти років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Спільно зі страховою компанією MotorEasy експерти опитали майже 25 тисяч власників сучасних кросоверів. Водії розповіли, з якими поломками вони стикалися під час експлуатації своїх авто та наскільки складно було їх усунути.
У рейтингу враховувалися лише поломки, які виникали за останні 24 місяці експлуатації. Вони виділили 25 моделей з високою надійністю.
Найнадійніші сучасні кросовери віком до 5 років:
14. Volvo XC60
Рейтинг надійності: 96,7%
Роки випуску: 2008 — 2017
Кросовер Volvo XC60 першого покоління виявився досить надійним. Тільки у 11% автомобілів виявили проблеми з підвіскою.
14. Volvo XC40 (дизель)
Рейтинг надійності: 96,7%
Роки випуску: 2017 — наш час
Компактний кросовер Volvo XC40 з дизельними двигунами виходить з ладу рідше, ніж з бензиновими моторами. У 21% авто відбувалися поломки, пов'язані з електронікою.
13. Toyota C-HR Hybrid
Рейтинг надійності: 97,1%
Роки випуску: 2016 — наш час
Гібридна версія компактного кросовера Toyota C-HR виявилася найнадійнішою. Тільки у 15% автомобілів було виявлено проблеми з батареєю та кузовом.
12. Alfa Romeo Stelvio
Рейтинг надійності: 97,3%
Роки випуску: 2017 — наш час
Спортивний італійський кросовер Alfa Romeo Stelvio рідко стикається з поломками. Найголовнішою проблемою є електроніка.
11. Nissan Juke (бензин)
Рейтинг надійності: 97,6%
Роки випуску: 2020 — наш час
Новий Nissan Juke виявився надійнішим за попередника. У кросовера рідко трапляються поломки, але переважно вони пов'язані з електронікою.
11. Mercedes-Benz GLE
Рейтинг надійності: 97,6%
Роки випуску: 2015 — 2019
Перше покоління преміального кросовера Mercedes-Benz GLE здобуло репутацію вкрай надійної моделі. Лише 7% власників авто повідомили про поломки, пов'язані з кузовом та електронікою.Важливо
11. Honda CR-V Hybrid
Рейтинг надійності: 97,6%
Роки випуску: 2018 — наш час
Гібридний кросовер Honda CR-V має проблеми з акумулятором, гальмівною системою та електронікою. Проте, з такими несправностями стикалися лише 11% власників моделі.
10. MG ZS (бензин)
Рейтинг надійності: 97,7%
Роки випуску: 2013 — 2018
Бензинова версія британського бюджетного кросовера MG ZS виявилася найнадійнішою. Тільки у 15% автомобілів було виявлено поломки, які вдавалося усунути швидко та коштом виробника.
10. Hyundai Kona
Рейтинг надійності: 97,7%
Роки випуску: 2017 — наш час
Бензинова та гібридна версії кросовера Hyundai Kona рідко стикаються з поломками. У 14% авто виходили з ладу гальмівна система та електроніка.
9. Renault Captur
Рейтинг надійності: 97,9%
Роки випуску: 2013 — 2019
Французький кросовер Renault Captur першого покоління виявився надійнішим за свого наступника. Тільки у 7% автомобілів було виявлено поломки, пов'язані з електронікою.
8. Volkswagen Touareg
Рейтинг надійності: 98,0%
Роки випуску: 2018 — наш час
Преміальний кросовер Volkswagen Touareg має відмінну репутацію не лише за багате оснащення та стильну зовнішність, але й за надійність. Останнє покоління моделі рідко ламається, але основними проблемами є інформаційно-розважальна система та внутрішнє оздоблення.
8. Porsche Macan (бензин)
Рейтинг надійності: 98,0%
Роки випуску: 2014 — наш час
Бензиновий Porsche Macan виявився найнадійнішим автомобілем німецького концерну. Головною проблемою кросовера залишається електроніка.
8. BMW X2
Рейтинг надійності: 98,0%
Роки випуску: 2018 — наш час
Тільки у 6% BMW X2 було виявлено поломки. В основному вони пов'язані з вихлопною системою та електронікою.
8. Audi Q2
Рейтинг надійності: 98,0%
Роки випуску: 2016 — наш час
Найбільш компактний кросовер Audi виявився одним з найнадійніших. У 11% автомобілів цієї моделі траплялися поломки, пов'язані з електронікою.
7. Kia Niro Hybrid
Рейтинг надійності: 98,1%
Роки випуску: 2016 — наш час
Гібридний Kia Niro показав кращий показник надійності, ніж бензинова та електрична версії. Лише 12% власників моделі повідомляли про поломки.
7. BMW X3 (бензин)
Рейтинг надійності: 98,1%
Роки випуску: 2018 — наш час
Експерти заявили, що бензинова версія BMW X3 є найнадійнішою. Основними проблемами кросовера є кузов та електроніка.
6. BMW X1
Рейтинг надійності: 98,4%
Роки випуску: 2015 — 2022
BMW X1 хоч і є найкомпактнішим кросоверам німецького бренду, він виявився одним з найнадійніших. Тільки 17% власників моделі стикалися з поломками, але більшість проблем вдавалося усунути швидко і коштом виробника.
5. Lexus NX Hybrid
Рейтинг надійності: 98,5%
Роки випуску: 2014 — 2021
Гібридний кросовер Lexus NX рідко ламається. Усього у 3% автомобілів виявили несправності.
5. Honda CR-V (бензин)
Рейтинг надійності: 98,5%
Роки випуску: 2012 — 2018
Бензинова версія Honda CR-V четвертого покоління майже не завдавала проблем своїм власникам. Тільки у 6% автомобілів виявили проблеми, пов'язані з коробкою передач.
4. Lexus UX Hybrid
Рейтинг надійності: 99,0%
Роки випуску: 2019 — наш час
Компактний гібридний кросовер Lexus UX показав досить високий рівень надійності. Усього 3% власників моделі стикалися з поломками.
3. Mazda CX-3
Рейтинг надійності: 99,1%
Роки випуску: 2016 — 2022
Mazda CX-3 має незначні проблеми з кузовом та гальмівною системою. Такі поломки виникали у 6% автомобілів цієї моделі.
2. Toyota RAV4 Hybrid
Рейтинг надійності: 99,5%
Роки випуску: 2019 — наш час
Надійність гібридного кросовера Toyota RAV4 виявилася майже ідеальною. Усього 2% власників моделі стикалися з поломками.
1. Mitsubishi Eclipse Cross
Рейтинг надійності: 100%
Роки випуску: 2017 — 2021
Компактний кросовер Mitsubishi Eclipse Cross має чудову надійність. Жоден з власників моделі не повідомляв про поломки під час експлуатації.Важливо
1. Kia Soul
Рейтинг надійності: 100%
Роки випуску: 2014 — 2019
Компактний кросовер Kia Soul рідко виходить з ладу. Власники цієї моделі не платили гроші за поломки, що виникли.
1. Hyundai Tucson Hybrid
Рейтинг надійності: 100%
Роки випуску: 2021 — наш час
Гібридна версія кросовера Hyundai Tucson має бездоганну надійність. Усі власники моделі зазначили, що у них не виникали поломки під час експлуатації автомобіля.
Раніше Фокус розповів, що експерти визначили найненадійніші сімейні автомобілі у віці до п'яти років.