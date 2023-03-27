Названі найнадійніші кросовери віком до 5 років (фото)

Експерти опитали майже 25 000 власників сучасних кросоверів про їхній досвід експлуатації своїх авто. Усього виділили 25 моделей з високою надійністю, які рідко ламаються.

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Експерти назвали найнадійніші сучасні кросовери у всіх класах віком до п'яти років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Спільно зі страховою компанією MotorEasy експерти опитали майже 25 тисяч власників сучасних кросоверів. Водії розповіли, з якими поломками вони стикалися під час експлуатації своїх авто та наскільки складно було їх усунути.

У рейтингу враховувалися лише поломки, які виникали за останні 24 місяці експлуатації. Вони виділили 25 моделей з високою надійністю.

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Названі найнадійніші та найненадійніші сімейні авто у віці до 5 років

Найнадійніші сучасні кросовери віком до 5 років:

14. Volvo XC60

Volvo XC60 рідко стикається з поломками Фото: Volvo

Рейтинг надійності: 96,7%

Роки випуску: 2008 — 2017

Кросовер Volvo XC60 першого покоління виявився досить надійним. Тільки у 11% автомобілів виявили проблеми з підвіскою.

14. Volvo XC40 (дизель)

Дизельна версія Volvo XC40 виявилася найнадійнішою Фото: Volvo

Рейтинг надійності: 96,7%

Роки випуску: 2017 — наш час

Компактний кросовер Volvo XC40 з дизельними двигунами виходить з ладу рідше, ніж з бензиновими моторами. У 21% авто відбувалися поломки, пов'язані з електронікою.

13. Toyota C-HR Hybrid

У 15% гібридних Toyota C-HR було виявлено поломки Фото: Toyota

Рейтинг надійності: 97,1%

Роки випуску: 2016 — наш час

Гібридна версія компактного кросовера Toyota C-HR виявилася найнадійнішою. Тільки у 15% автомобілів було виявлено проблеми з батареєю та кузовом.

12. Alfa Romeo Stelvio

Alfa Romeo Stelvio руйнує стереотипи щодо ненадійності італійських авто Фото: Stellantis

Рейтинг надійності: 97,3%

Роки випуску: 2017 — наш час

Спортивний італійський кросовер Alfa Romeo Stelvio рідко стикається з поломками. Найголовнішою проблемою є електроніка.

11. Nissan Juke (бензин)

Друге покоління Nissan Juke виправило багато помилок свого попередника Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 97,6%

Роки випуску: 2020 — наш час

Новий Nissan Juke виявився надійнішим за попередника. У кросовера рідко трапляються поломки, але переважно вони пов'язані з електронікою.

11. Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLE першого покоління рідко виходить з ладу Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надійності: 97,6%

Роки випуску: 2015 — 2019

Перше покоління преміального кросовера Mercedes-Benz GLE здобуло репутацію вкрай надійної моделі. Лише 7% власників авто повідомили про поломки, пов'язані з кузовом та електронікою.

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11. Honda CR-V Hybrid

Honda CR-V має проблеми з акумулятором, гальмівною системою та електронікою Фото: Honda

Рейтинг надійності: 97,6%

Роки випуску: 2018 — наш час

Гібридний кросовер Honda CR-V має проблеми з акумулятором, гальмівною системою та електронікою. Проте, з такими несправностями стикалися лише 11% власників моделі.

10. MG ZS (бензин)

Бензиновий MG ZS надійніший, ніж електрична версія моделі Фото: MG

Рейтинг надійності: 97,7%

Роки випуску: 2013 — 2018

Бензинова версія британського бюджетного кросовера MG ZS виявилася найнадійнішою. Тільки у 15% автомобілів було виявлено поломки, які вдавалося усунути швидко та коштом виробника.

10. Hyundai Kona

Hyundai Kona рідко стикається з поломками Фото: Hyundai

Рейтинг надійності: 97,7%

Роки випуску: 2017 — наш час

Бензинова та гібридна версії кросовера Hyundai Kona рідко стикаються з поломками. У 14% авто виходили з ладу гальмівна система та електроніка.

9. Renault Captur

Renault Captur має бюджетний цінник і непогану надійність Фото: Renault

Рейтинг надійності: 97,9%

Роки випуску: 2013 — 2019

Французький кросовер Renault Captur першого покоління виявився надійнішим за свого наступника. Тільки у 7% автомобілів було виявлено поломки, пов'язані з електронікою.

8. Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg нового покоління виявився ще надійнішим за своїх попередників Фото: Volkswagen

Рейтинг надійності: 98,0%

Роки випуску: 2018 — наш час

Преміальний кросовер Volkswagen Touareg має відмінну репутацію не лише за багате оснащення та стильну зовнішність, але й за надійність. Останнє покоління моделі рідко ламається, але основними проблемами є інформаційно-розважальна система та внутрішнє оздоблення.

8. Porsche Macan (бензин)

Porsche Macan має проблеми з електронікою Фото: Porsche

Рейтинг надійності: 98,0%

Роки випуску: 2014 — наш час

Бензиновий Porsche Macan виявився найнадійнішим автомобілем німецького концерну. Головною проблемою кросовера залишається електроніка.

8. BMW X2

У BMW X2 є проблеми з вихлопною системою та електронікою Фото: BMW

Рейтинг надійності: 98,0%

Роки випуску: 2018 — наш час

Тільки у 6% BMW X2 було виявлено поломки. В основному вони пов'язані з вихлопною системою та електронікою.

8. Audi Q2

Audi Q2 став взірцем надійності для інших кросоверів німецького бренду Фото: Audi

Рейтинг надійності: 98,0%

Роки випуску: 2016 — наш час

Найбільш компактний кросовер Audi виявився одним з найнадійніших. У 11% автомобілів цієї моделі траплялися поломки, пов'язані з електронікою.

7. Kia Niro Hybrid

Гібридний Kia Niro рідко стикається з поломками Фото: Wikipedia

Рейтинг надійності: 98,1%

Роки випуску: 2016 — наш час

Гібридний Kia Niro показав кращий показник надійності, ніж бензинова та електрична версії. Лише 12% власників моделі повідомляли про поломки.

7. BMW X3 (бензин)

Бензиновий BMW X3 перевершує дизельну та гібридну версії за надійністю Фото: BMW

Рейтинг надійності: 98,1%

Роки випуску: 2018 — наш час

Експерти заявили, що бензинова версія BMW X3 є найнадійнішою. Основними проблемами кросовера є кузов та електроніка.

6. BMW X1

BMW X1 виявився найнадійнішим кросовером бренду Фото: BMW

Рейтинг надійності: 98,4%

Роки випуску: 2015 — 2022

BMW X1 хоч і є найкомпактнішим кросоверам німецького бренду, він виявився одним з найнадійніших. Тільки 17% власників моделі стикалися з поломками, але більшість проблем вдавалося усунути швидко і коштом виробника.

5. Lexus NX Hybrid

У Lexus NX майже немає проблем з надійністю Фото: Lexus

Рейтинг надійності: 98,5%

Роки випуску: 2014 — 2021

Гібридний кросовер Lexus NX рідко ламається. Усього у 3% автомобілів виявили несправності.

5. Honda CR-V (бензин)

Honda CR-V четвертого покоління рідко ламається Фото: Honda

Рейтинг надійності: 98,5%

Роки випуску: 2012 — 2018

Бензинова версія Honda CR-V четвертого покоління майже не завдавала проблем своїм власникам. Тільки у 6% автомобілів виявили проблеми, пов'язані з коробкою передач.

4. Lexus UX Hybrid

Тільки у 3% гібридних Lexus UX траплялися поломки Фото: Lexus

Рейтинг надійності: 99,0%

Роки випуску: 2019 — наш час

Компактний гібридний кросовер Lexus UX показав досить високий рівень надійності. Усього 3% власників моделі стикалися з поломками.

3. Mazda CX-3

Mazda CX-3 майже не має проблем з надійністю Фото: Mazda

Рейтинг надійності: 99,1%

Роки випуску: 2016 — 2022

Mazda CX-3 має незначні проблеми з кузовом та гальмівною системою. Такі поломки виникали у 6% автомобілів цієї моделі.

2. Toyota RAV4 Hybrid

Гібридна версія Toyota RAV4 рідко виходить з ладу Фото: Toyota

Рейтинг надійності: 99,5%

Роки випуску: 2019 — наш час

Надійність гібридного кросовера Toyota RAV4 виявилася майже ідеальною. Усього 2% власників моделі стикалися з поломками.

1. Mitsubishi Eclipse Cross

Mitsubishi Eclipse Cross має чудову надійність Фото: Mitsubishi

Рейтинг надійності: 100%

Роки випуску: 2017 — 2021

Компактний кросовер Mitsubishi Eclipse Cross має чудову надійність. Жоден з власників моделі не повідомляв про поломки під час експлуатації.

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1. Kia Soul

Kia Soul першого покоління став взірцем надійності Фото: Kia

Рейтинг надійності: 100%

Роки випуску: 2014 — 2019

Компактний кросовер Kia Soul рідко виходить з ладу. Власники цієї моделі не платили гроші за поломки, що виникли.

1. Hyundai Tucson Hybrid

Hyundai Tucson опинився в лідерах з надійності Фото: Hyundai

Рейтинг надійності: 100%

Роки випуску: 2021 — наш час

Гібридна версія кросовера Hyundai Tucson має бездоганну надійність. Усі власники моделі зазначили, що у них не виникали поломки під час експлуатації автомобіля.

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