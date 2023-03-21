Брутальний дизайн та начинка від Nissan: новий Mitsubishi L200 показали до прем'єри (фото)
Новий Mitsubishi L200 стане більшим і агресивнішим на вигляд. Пікап збудують на базі Nissan Navara, а потім він отримає електричну версію.
На автошоу в Бангкоку презентували концепт-кар Mitsubishi XRT. Він є провісником нового покоління пікапа L200. Про це повідомляє офіційний сайт Mitsubishi.
По суті, XRT – це новий Mitsubishi L200 2024 у камуфляжній плівці. Пікап відрізняється брутальним дизайном з високим капотом, широкими гратами радіатора та розширеними крилами. Привертають увагу тоненькі світлодіодні фари. Крім того, авто підготували до серйозного бездоріжжя у підрозділі Ralliart – додали шноркель, позашляхову гуму та два запасні колеса.
Справа в тому, що концепт Mitsubishi XRT візьме участь у позашляховій гонці Asia Cross Country Rally 2023, яка пройде з 13 по 19 серпня. Серійний пікап Mitsubishi L200 2024 дебютує наприкінці цього або на початку наступного року.
Відомо, що нове покоління моделі породиться з Nissan Navara – саме у цієї моделі запозичили рамну платформу, адже Mitsubishi тепер входить до концерну Renault-Nissan. Пікап дещо підросте у розмірах – його довжина становитиме не менше 5,2 м.
Також відомо, що поряд із дизельними версіями лінійку Mitsubishi L200 вперше поповнить електричний варіант. Його мають подати після 2025 року.
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