Начинка від Nissan та електрична версія: яким буде новий Mitsubishi L200 2024 (фото)

Новий Mitsubishi L200 стане більшим і соліднішим на вигляд. Пікап поріднюється з Nissan Navara наступного покоління.

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До інтернету потрапили рендери нового Mitsubishi L200. Шосте покоління популярного пікапа зараз проходить випробування і буде представлено наприкінці нинішнього або на початку 2024 року. Про це повідомляє сайт Which Car.

Пікап збудують на платформі Nissan Navara

Судячи з зображень, Mitsubishi L200 2024 стане соліднішим і масивнішим на вигляд – з високим капотом, величезними гратами радіатора та більш вираженими розширеними крилами. Разом з тим збережені і риси попередника — "двоповерхова" оптика та вигнуті хромовані накладки у передній частині.

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Новий Mitsubishi L200 почали розробляти вже після входження японської компанії до альянсу Renault-Nissan. В його основі лежить рамне шасі, яке також отримає новий Nissan Navara. Відомо, що пікап буде більшим за нинішню модель, тобто його довжина перевищить 5,2 м. Крім того, авто зроблять ширше, що підвищить його стійкість.

Mitsubishi L200 зараз проходить випробування

Також не виключено, що пікап Mitsubishi L200 отримає 2,3-літровий турбодизель Nissan. А ще 2025 року в лінійці вперше з'явиться електрична версія – цю інформацію вже підтвердили у Mitsubishi.

Раніше Фокус повідомляв, що Mitsubishi готують спортивний сімейний кросовер із гібридною установкою.

Також ми писали, що пікап Nissan Navara вже перетворили на електромобіль.