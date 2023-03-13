Начинка от Nissan и электрическая версия: каким будет новый Mitsubishi L200 2024 (фото)

Новый Mitsubishi L200 станет крупнее и солиднее на вид. Пикап породнится с Nissan Navara следующего поколения.

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В интернет попали рендеры нового Mitsubishi L200. Шестое поколение популярного пикапа сейчас проходит испытания и будет представлено в конце нынешнего либо начале 2024 года. Об этом сообщает сайт Which Car.

Пикап построят на платформе Nissan Navara

Судя по изображениям, Mitsubishi L200 2024 станет солиднее и массивнее на вид – с высоким капотом, огромной решеткой радиатора и более выраженными расширенными крыльями. Вместе с тем сохранены и черты предшественника – "двухэтажная" оптика и изогнутые хромированные накладки в передней части.

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Новый Mitsubishi L200 начали разрабатывать уже после вхождения японской компании в альянс Renault-Nissan. В его основе лежит рамное шасси, которое также получит новый Nissan Navara. Известно, что пикап будет крупнее нынешней модели, то есть его длина превысит 5,2 м. Кроме того, авто сделают шире, что повысит его устойчивость.

Mitsubishi L200 сейчас проходит испытания

Также не исключено, что пикап Mitsubishi L200 получит и 2,3-литровый турбодизель Nissan. А еще в 2025 году в линейке впервые появится электрическая версия – эту информацию уже подтвердили в Mitsubishi.

Ранее Фокус сообщал, что Mitsubishi готовят спортивный семейный кроссовер с гибридной установкой.

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