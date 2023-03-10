Mitsubishi наводнят рынок новыми моделями и откажутся от бензиновых и дизельных авто

Mitsubishi презентуют сразу 16 новых моделей в ближайшие 5 лет. Большинство из них будут электромобилями и гибридами.

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Mitsubishi презентовали новую стратегию развития. Ключевым ее принципом является электрификация – к 2035 году японский автопроизводитель откажется от бензиновых и дизельных авто. Об этом сообщает официальный сайт японского бренда.

За 5 лет японский бренд представит 16 новых моделей Фото: пресс-служба/Mitsubishi

С 2035 года все Mitsubishi будут электромобилями либо гибридами. На пути к этой цели предусмотрен промежуточный этап – к 2030 году доля электрифицированных авто достигнет 50%.

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Помогут в отказе от авто с ДВС партнеры из Renault и Nissan. Уже в 2026 году 80% всех моделей трех брендов будут использовать общие платформы – это сократит затраты на электрификацию. К слову, ранее Nissan также анонсировал переход на гибриды и электрокары.

В рамках новой программы Mitsubishi планируют представить 16 моделей за 5 лет. Большинство из них получат гибридные и электрические версии.

Часть электрических моделей построят совместно с Renault и Nissan Фото: пресс-служба/Mitsubishi

В частности, в 2024 году ожидается электрический пикап Mitsubishi L200, а год спустя появятся два электрокара, созданные совместно с Renault и Nissan. Гибридную версию получит и новый Mitsubishi Colt, который создадут на базе Renault Clio. Также запланирован гибридный компактный кроссовер.

В то же время двигатели внутреннего сгорания пока сохранят Mitsubishi Pajero Sport 2025 года, а также бюджетный кроссовер XFC и новая семиместная модель повышенной проходимости.

Ранее Фокус сообщал, что Mitsubishi готовят спортивный семейный кроссовер с гибридной установкой.

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