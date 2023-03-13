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Розкрито цікаві подробиці та характеристики електропікапа Теsla Cybertruck (відео)

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Фото: Tesla | Tesla Cybertruck запропонують у версіях з двома та трьома моторами

Tesla Cybertruck досягає майже 6 м завдовжки і понад 2 м завширшки. Пікап запропонують у версіях із двома або трьома моторами, а його базова комплектація враховуватиме пневмопідвіску та керовані задні колеса.

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В інтернет проникла інформація про серійний пікап Tesla Cybertruck. Подробиці електрокара розсекретив один з акціонерів компанії Метью Доннеган-Раян, який відвідав день інвестора Tesla. У відео Youtube він розповів, що йому вдалося дізнатися.

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Tesla Cybertruck досягає 5,9 м у довжину

Американець зміг детально вивчити виставлений на заході електромобіль Tesla Cybertruck, а також тісно поспілкувався з керівництвом компанії. Йому навіть вдалося виміряти пікап — він досягає 5,9 м завдовжки і 2,15 м завширшки.

Пікап Tesla Cybertruck, Tesla Cybertruck 2024, Tesla Cybertruck, новий Tesla Cybertruck, електромобіль Tesla Cybertruck Fullscreen

Так нова Tesla Cybertruck за розмірами дещо компактніша, ніж Ford F-150 Raptor. Водночас її вантажна платформа довша – 1,85 м.

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Довжина вантажного відсіку — 1,85 м.

Доступу до кузова із салону немає, але можна опустити заднє скло. У бортах кузова немає жодних відсіків, адже там заховані компоненти системи керування задніми колесами (у всіх Cybertruck повнокероване шасі). Зате є невеликий передній багажник, хоча його вантажний отвір дуже маленький.

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Електропікап Tesla Cybertruck запропонують виключно з повним приводом, хоча раніше анонсували і задньопривідний варіант. Заплановані версії з двома та трьома моторами. Крім того, стало відомо, що модель має 48-вольтне електрообладнання, а її базова комплектація враховує пневмопідвіску.

Раніше стало відомо, що топова Tesla Cybertruck зможе розганятися до 100 км/год за 2,9 секунди і розвивати 210 км/год. Пікап буде здатний буксирувати 6,3-тонний причіп і проїжджати 800 км без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що на дні інвестора також розсекретили салон Tesla Cybertruck.

Також ми писали, що пікап Tesla розчарував своїми позашляховими здібностями.