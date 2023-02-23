Електропікап Tesla Cybertruck розчарував своїми позашляховими якостями: курйозне відео

Tesla Cybertruck, попри свій дорожній просвіт, зіткнувся з труднощами під час спроби проїхати через дорожній бордюр. Очевидці були здивовані побаченим.

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Серійну версію електричного пікапа Tesla Cybertruck помітили під час заходу в Пало Альто. Електрокар насилу подолав дорожній бордюр. Це кумедне відео опублікували у Twitter.

Tesla Cybertruck миттєво стала популярною після своєї презентації. Електричний пікап приваблює не лише своїм дизайном, а й характеристиками. Проте його прохідність залишається під питанням.

Електромобіль активно тестують у різних модифікаціях. Це найпопулярніша модель бренду й одна з найбільш спірних.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск підтвердив, що санкціонував бета-прототип Cybertruck, який публіка побачить уже найближчим часом. На одному з них видно бічні дзеркала трикутної форми.

Багато людей цікавить те, як Tesla Cybertruck покаже себе на бездоріжжі. Нещодавній ролик наочно показує, що поки що з прохідністю в пікапа все не так добре.

[ + – ] "Tesla Cybertruck уперше на бездоріжжі!? Ну... якось так"

Водій дуже акуратно намагається переїхати бордюр, але електромобілю це дається нелегко. Щоб заїхати на невелике підняття, під колеса навіть встановили пандус.

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В інтернет потрапили кадри із серійним електропікапом Tesla Cybertruck (фото, відео)

Багато користувачів відзначили, що Tesla дуже переймається збереженням електрокара. За їхніми словами, пікап запросто міг подолати перешкоду самостійно, оскільки має великий дорожній просвіт.

Раніше Фокус повідомляв, що революційний електричний пікап Tesla Cybertruck отримав нову дату початку виробництва.