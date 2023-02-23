Электропикап Tesla Cybertruck разочаровал своими внедорожными качествами: курьезное видео

Tesla Cybertruck несмотря на свой дорожный просвет столкнулся с трудностями во время попытки проехать через дорожный бордюр. Очевидцы были в недоумении от увиденного.

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Серийную версию электрического пикапа Tesla Cybertruck заметили во время мероприятия в Пало-Альто. Электрокар с трудом преодолел дорожный бордюр. Это забавное видео опубликовали в Twitter.

Tesla Cybertruck мгновенно стал популярным после своей презентации. Электрический пикап привлекает не только своим дизайном, но и характеристиками. Тем не менее его проходимость остается под вопросом.

Электромобиль активно тестируют в различных модификациях. Это самая обсуждаемая модель бренда и одна из самых спорных.

Генеральный директор Tesla Илон Маск подтвердил, что санкционировал бета-прототип Cybertruck, который публика увидит уже в ближайшее время. На одном из них выдны боковые зеркала треугольной формы.

Многих людей интересует то, как Tesla Cybertruck покажет себя на бездорожье. Недавний ролик наглядно показывает, что пока с проходимостью у пикапа все не так хорошо.

[ + – ] Перевод: "Tesla Cybertruck впервые на бездорожье!? Ну... как-то так"

Водитель предельно аккуратно пытается переехать бордюр, но электромобилю это дается нелегко. Чтобы заехать на небольшой подъем, под колеса даже установили пандус.

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В интернет попали кадры с серийным электропикапом Tesla Cybertruck (фото, видео)

Многие пользователи отметили, что Tesla слишком переживает о сохранности электрокара. По их словам, пикап запросто мог преодолеть препятствие самостоятельно, так как у него большой дорожный просвет.

Ранее Фокус сообщал, что революционный электрический пикап Tesla Cybertruck получил новую дату начала производства.