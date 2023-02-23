Электропикап Tesla Cybertruck разочаровал своими внедорожными качествами: курьезное видео
Tesla Cybertruck несмотря на свой дорожный просвет столкнулся с трудностями во время попытки проехать через дорожный бордюр. Очевидцы были в недоумении от увиденного.
Серийную версию электрического пикапа Tesla Cybertruck заметили во время мероприятия в Пало-Альто. Электрокар с трудом преодолел дорожный бордюр. Это забавное видео опубликовали в Twitter.
Tesla Cybertruck мгновенно стал популярным после своей презентации. Электрический пикап привлекает не только своим дизайном, но и характеристиками. Тем не менее его проходимость остается под вопросом.
Электромобиль активно тестируют в различных модификациях. Это самая обсуждаемая модель бренда и одна из самых спорных.
Генеральный директор Tesla Илон Маск подтвердил, что санкционировал бета-прототип Cybertruck, который публика увидит уже в ближайшее время. На одном из них выдны боковые зеркала треугольной формы.
Многих людей интересует то, как Tesla Cybertruck покажет себя на бездорожье. Недавний ролик наглядно показывает, что пока с проходимостью у пикапа все не так хорошо.
Водитель предельно аккуратно пытается переехать бордюр, но электромобилю это дается нелегко. Чтобы заехать на небольшой подъем, под колеса даже установили пандус.Важно
Многие пользователи отметили, что Tesla слишком переживает о сохранности электрокара. По их словам, пикап запросто мог преодолеть препятствие самостоятельно, так как у него большой дорожный просвет.
Ранее Фокус сообщал, что революционный электрический пикап Tesla Cybertruck получил новую дату начала производства.