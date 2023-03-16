Не виправдав надій: Mitsubishi знімуть із виробництва свій новітній кросовер (фото)

Mitsubishi ASX не є самостійною моделлю — це копія Renault Captur. На зміну йому готують абсолютно новий кросовер третьої генерації.

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Новий Mitsubishi ASX другого покоління недовго буде у виробництві. До кінця 2024 року випуск моделі припинять. Про це стало відомо іспанському сайту Motor.

Нагадаємо, що кросовер Mitsubishi ASX вийшов на європейський ринок наприкінці 2022 року. Так, його випускатимуть на заводі в іспанському Вальядоліді лише два роки.

Кросовер є копією французького Renault Captur Фото: прес-служба/Mitsubishi

Нова модель отримала не надто втішні відгуки. Справа в тому, що Mitsubishi ASX 2023 є практично точною копією Renault Captur. Від французького побратима кросовер відрізняється лише решіткою радіатора та кермовим колесом. У цьому немає нічого дивного, адже Mitsubishi приєдналися до альянсу Renault-Nissan

Втім, у Mitsubishi вважають новий ASX свого роду перехідною моделлю. Вже ведуться роботи над його наступником, причому це буде самостійна технологія Mitsubishi.

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Поки що жодної інформації про новий Mitsubishi ASX третьої генерації не опубліковано. Відомо, що він стане на конвеєр наприкінці 2024 року й отримає гібридну версію. Кросовер буде однією із 16 нових моделей, які японський автовиробник представить до 2028 року.

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