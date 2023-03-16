Не оправдал надежд: Mitsubishi снимут с производства свой новейший кроссовер (фото)

Mitsubishi ASX не является самостоятельной моделью — это копия Renault Captur. На смену ему готовят абсолютно новый кроссовер третьей генерации.

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Новый Mitsubishi ASX второго поколения недолго будет в производстве. До конца 2024 года выпуск модели прекратят. Об этом стало известно испанскому сайту Motor.es.

Напомним, что кроссовер Mitsubishi ASX вышел на европейский рынок в конце 2022 года. Таким образом, его будут выпускать на заводе в испанском Вальядолиде всего два года.

Кроссовер является копией французского Renault Captur Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Новая модель получила не слишком лестные отзывы. Дело в том, что Mitsubishi ASX 2023 является практически точной копией Renault Captur. От французского собрата кроссовер отличается только решеткой радиатора и рулевым колесом. В этом нет ничего удивительного, ведь Mitsubishi присоединились к альянсу Renault-Nissan

Впрочем, в Mitsubishi считают новый ASX своего рода переходной моделью. Уже ведутся работы над его преемником, причем это будет самостоятельная разработка Mitsubishi.

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Пока никакой информации про новый Mitsubishi ASX третьей генерации не опубликовано. Известно, что он встанет на конвейер в конце 2024 года и получит гибридную версию. Кроссовер будет одной из 16 новых моделей, которые японский автопроизводитель представит до 2028 года.

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