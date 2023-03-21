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Авто

Брутальный дизайн и начинка от Nissan: новый Mitsubishi L200 показали до премьеры (фото)

Новый Mitsubishi L200, Mitsubishi L200 2024, Mitsubishi L200, пикап Mitsubishi L200
Фото: Mitsubishi | Mitsubishi XRT — предсерийный вариант нового L200

Новый Mitsubishi L200 станет крупнее и агрессивнее на вид. Пикап построят на базе Nissan Navara, а позже он получит электрическую версию.

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На автошоу в Бангкоке презентовали концепт-кар Mitsubishi XRT. Он является предвестником нового поколения пикапа L200. Об этом сообщает официальный сайт Mitsubishi.

Прототип Mitsubishi L200, Mitsubishi L200 2024, Mitsubishi L200, пикап Mitsubishi L200 Fullscreen
Пикап несколько крупнее предшественника
Фото: Mitsubishi

По сути, XRT – это новый Mitsubishi L200 2024 в камуфляжной пленке. Пикап отличается брутальным дизайном с высоким капотом, широкой решеткой радиатора и расширенными крыльями. Обращают на себя внимание тоненькие светодиодные фары. Кроме того, авто подготовили к серьезному бездорожью в подразделении Ralliart – добавили шноркель, внедорожную резину и два запасных колеса.

пикап Mitsubishi L200, Mitsubishi L200 2024, Mitsubishi L200 Fullscreen
Mitsubishi XRT подготовили к ралли
Фото: Mitsubishi

Дело в том, что концепт Mitsubishi XRT примет участие во внедорожной гонке Asia Cross Country Rally 2023, которое пройдет с 13 по 19 августа. Серийный пикап Mitsubishi L200 2024 дебютирует в конце нынешнего либо начале следующего года.

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Известно, что новое поколение модели породнится с Nissan Navara – именно у этой модели позаимствуют рамную платформу, ведь Mitsubishi теперь входит в концерн Renault-Nissan. Пикап несколько подрастет в размерах – его длина составит не менее 5,2 м.

Mitsubishi XRT, Mitsubishi L200 2024, Mitsubishi L200, пикап Mitsubishi L200 Fullscreen
Пикап построят на платформе Nissan Navara
Фото: Mitsubishi

Также известно, что наряду с дизельными версиями линейку Mitsubishi L200 впервые пополнит электрический вариант. Его должны представить после 2025 года.

Ранее Фокус сообщал, что Mitsubishi снимут с производства свой самый новый кроссовер.

Также мы писали, что Mitsubishi готовят спортивный семиместный кроссовер.