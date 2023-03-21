Брутальный дизайн и начинка от Nissan: новый Mitsubishi L200 показали до премьеры (фото)

Новый Mitsubishi L200 станет крупнее и агрессивнее на вид. Пикап построят на базе Nissan Navara, а позже он получит электрическую версию.

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На автошоу в Бангкоке презентовали концепт-кар Mitsubishi XRT. Он является предвестником нового поколения пикапа L200. Об этом сообщает официальный сайт Mitsubishi.

Пикап несколько крупнее предшественника Фото: Mitsubishi

По сути, XRT – это новый Mitsubishi L200 2024 в камуфляжной пленке. Пикап отличается брутальным дизайном с высоким капотом, широкой решеткой радиатора и расширенными крыльями. Обращают на себя внимание тоненькие светодиодные фары. Кроме того, авто подготовили к серьезному бездорожью в подразделении Ralliart – добавили шноркель, внедорожную резину и два запасных колеса.

Mitsubishi XRT подготовили к ралли Фото: Mitsubishi

Дело в том, что концепт Mitsubishi XRT примет участие во внедорожной гонке Asia Cross Country Rally 2023, которое пройдет с 13 по 19 августа. Серийный пикап Mitsubishi L200 2024 дебютирует в конце нынешнего либо начале следующего года.

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Известно, что новое поколение модели породнится с Nissan Navara – именно у этой модели позаимствуют рамную платформу, ведь Mitsubishi теперь входит в концерн Renault-Nissan. Пикап несколько подрастет в размерах – его длина составит не менее 5,2 м.

Пикап построят на платформе Nissan Navara Фото: Mitsubishi

Также известно, что наряду с дизельными версиями линейку Mitsubishi L200 впервые пополнит электрический вариант. Его должны представить после 2025 года.

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