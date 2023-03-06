Great Wall презентовали брутальный пикап для самых суровых условий (фото)
Great Wall Cannon Firebomb Edition отличается от стандартной версии новым оборудованием и множеством доработок. Модель предназначена для сурового бездорожья и способна справиться с самыми трудными условиями.
Great Wall представили брутальный пикап Cannon Firebomb Edition. Он подготовлен для сурового бездорожья и имеет богатое оснащение. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.
Great Wall Cannon Firebomb Edition получил усиленную подвеску, расширители колесных арок и внедорожные шины. Пикап окрасили в матовый серый цвет с красными вставками.
Всего в серию Cannon входят несколько пикапов. Новая модель основана на версии Great Wall Cannon Offroad Edition и построена совместно с компанией Topfire.
Габариты Great Wall Cannon Firebomb Edition:
- длина — 5448 мм;
- ширина — 2065 мм;
- высота — 1940 мм;
- колесная база — 3230 мм.
Интерьер выполнен в двух цветах — черном и красном. Сиденья выполнены из высококачественной кожи.
Great Wall Cannon Firebomb Edition оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 224 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль имеет полный привод и может разгоняться до 150 километров в час.
Снаряженная масса пикапа составляет 2260 кг. Он получил различное оборудование для бездорожья, включая шноркель, а также новые рейлинги и бампера.Важно
Great Wall Cannon Firebomb будет доступен только в одной версии. Ее цена составляет 259 800 юаней (37 610 долларов).
Ранее Фокус рассказал, что Great Wall представили внедорожную модификацию пикапа Poer.