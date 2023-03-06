Great Wall презентовали брутальный пикап для самых суровых условий (фото)

Great Wall Cannon Firebomb Edition отличается от стандартной версии новым оборудованием и множеством доработок. Модель предназначена для сурового бездорожья и способна справиться с самыми трудными условиями.

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Great Wall представили брутальный пикап Cannon Firebomb Edition. Он подготовлен для сурового бездорожья и имеет богатое оснащение. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Great Wall Cannon Firebomb Edition получил усиленную подвеску, расширители колесных арок и внедорожные шины. Пикап окрасили в матовый серый цвет с красными вставками.

[ + – ] Great Wall Cannon Firebomb Edition получил оборудование, которое пригодится на бездорожье Фото: CarNewsChina

Всего в серию Cannon входят несколько пикапов. Новая модель основана на версии Great Wall Cannon Offroad Edition и построена совместно с компанией Topfire.

Габариты Great Wall Cannon Firebomb Edition:

длина — 5448 мм;

ширина — 2065 мм;

высота — 1940 мм;

колесная база — 3230 мм.

Интерьер выполнен в двух цветах — черном и красном. Сиденья выполнены из высококачественной кожи.

[ + – ] Интерьер пикапа выполнен в черном и красном цветах Фото: CarNewsChina

Great Wall Cannon Firebomb Edition оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 224 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Автомобиль имеет полный привод и может разгоняться до 150 километров в час.

[ + – ] Спереди и сзади изображены красные логотипы Cannon Фото: CarNewsChina

Снаряженная масса пикапа составляет 2260 кг. Он получил различное оборудование для бездорожья, включая шноркель, а также новые рейлинги и бампера.

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Great Wall Cannon Firebomb будет доступен только в одной версии. Ее цена составляет 259 800 юаней (37 610 долларов).

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