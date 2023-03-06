Great Wall презентували брутальний пікап для найсуворіших умов (фото)

Great Wall Cannon Firebomb Edition відрізняється від стандартної версії новим обладнанням та безліччю доробок. Модель призначена для суворого бездоріжжя і здатна впоратися із найважчими умовами.

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Great Wall представили агресивний пікап Cannon Firebomb Edition. Він підготовлений для суворого бездоріжжя та має багате оснащення. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Great Wall Cannon Firebomb Edition отримав посилену підвіску, розширювачі колісних арок та позашляхові шини. Пікап пофарбували в матовий сірий колір із червоними вставками.

[ + – ] Great Wall Cannon Firebomb Edition отримав обладнання, яке знадобиться на бездоріжжі Фото: CarNewsChina

Загалом у серію Cannon входять кілька пікапів. Нова модель заснована на версії Great Wall Cannon Offroad Edition та побудована спільно з компанією Topfire.

Габарити Great Wall Cannon Firebomb Edition:

довжина — 5448 мм;

ширина — 2065 мм;

висота — 1940 мм;

колісна база — 3230 мм.

Інтер'єр виконаний у двох кольорах — чорному та червоному. Сидіння виконані із високоякісної шкіри.

[ + – ] Інтер'єр пікапа виконаний у чорному та червоному кольорах. Фото: CarNewsChina

Great Wall Cannon Firebomb Edition оснащений 2,0-літровим турбованим двигуном потужністю 224 к. с. і 380 Нм крутного моменту. Він працює в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. Автомобіль має повний привід і може розганятися до 150 кілометрів на годину.

[ + – ] Спереду та ззаду зображені червоні логотипи Cannon Фото: CarNewsChina

Споряджена маса пікапа складає 2260 кг. Він отримав різноманітне обладнання для бездоріжжя, включаючи шноркель, а також нові рейлінги та бампера.

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Great Wall Cannon Firebomb буде доступний лише в одній версії. Її ціна складає 259 800 юанів (37 610 доларів).

Раніше Фокус розповів, що Great Wall представили позашляхову модифікацію пікапа Poer.