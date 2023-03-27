Названы самые надежные кроссоверы в возрасте до 5 лет (фото)

Эксперты опросили почти 25 000 владельцев современных кроссоверов об их опыте эксплуатации своих авто. Всего выделили 25 моделей с высокой надежностью, которые редко ломаются.

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Эксперты назвали самые надежные современные кроссоверы во всех классах в возрасте до пяти лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Совместно со страховой компанией MotorEasy эксперты опросили почти 25 000 владельцев современных кроссоверов. Водители рассказали, с какими поломками они сталкивались во время эксплуатации своих авто и насколько сложно было их устранить.

В рейтинге учитывались только те поломки, которые возникали за последние 24 месяца эксплуатации. Они выделили 25 моделей с высокой надежностью.

Важно

Названы самые надежные и самые ненадежные семейные авто в возрасте до 5 лет

Самые надежные современные кроссоверы в возрасте до 5 лет:

14. Volvo XC60

Volvo XC60 редко сталкивается с поломками Фото: Volvo

Рейтинг надежности: 96,7%

Годы выпуска: 2008 — 2017

Кроссовер Volvo XC60 первого поколения оказался довольно надежным. Только у 11% автомобилей были обнаружены проблемы с подвеской.

14. Volvo XC40 (дизель)

Дизельная версия Volvo XC40 оказалась самой надежной Фото: Volvo

Рейтинг надежности: 96,7%

Годы выпуска: 2017 — наше время

Компактный кроссовер Volvo XC40 с дизельными двигателями выходит из строя реже, чем с бензиновыми моторами. У 21% авто происходили поломки, связанные с электроникой.

13. Toyota C-HR Hybrid

У 15% гибридных Toyota C-HR были обнаружены поломки Фото: Toyota

Рейтинг надежности: 97,1%

Годы выпуска: 2016 — наше время

Гибридная версия компактного кроссовера Toyota C-HR оказалась самой надежной. Только у 15% автомобилей были обнаружены проблемы с батареей и кузовом.

12. Alfa Romeo Stelvio

Alfa Romeo Stelvio разрушает стереотипы о ненадежности итальянских авто Фото: Stellantis

Рейтинг надежности: 97,3%

Годы выпуска: 2017 — наше время

Спортивный итальянский кроссовер Alfa Romeo Stelvio редко сталкивается с поломками. Самой главной проблемой является электроника.

11. Nissan Juke (бензин)

Второе поколение Nissan Juke исправило многие ошибки своего предшественника Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 97,6%

Годы выпуска: 2020 — наше время

Новый Nissan Juke оказался надежнее предшественника. У кроссовера редко случаются поломки, но в основном они связаны с электроникой.

11. Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLE первого поколения редко выходит из строя Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надежности: 97,6%

Годы выпуска: 2015 — 2019

Первое поколение премиального кроссовера Mercedes-Benz GLE завоевало репутацию крайне надежной модели. Только 7% владельцев авто сообщили о поломках, связанных с кузовом и электроникой.

Важно

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11. Honda CR-V Hybrid

У Honda CR-V есть проблемы с аккумулятором, тормозной системой и электроникой Фото: Honda

Рейтинг надежности: 97,6%

Годы выпуска: 2018 — наше время

Гибридный кроссовер Honda CR-V имеет проблемы с аккумулятором, тормозной системой и электроникой. Тем не менее с такими неисправностями сталкивались только 11% владельцев модели.

10. MG ZS (бензин)

Бензиновый MG ZS надежнее, чем электрическая версия модели Фото: MG

Рейтинг надежности: 97,7%

Годы выпуска: 2013 — 2018

Бензиновая версия британского бюджетного кроссовера MG ZS оказалась самой надежной. Только у 15% автомобилей были обнаружены поломки, которые удавалось устранить быстро и за счет производителя.

10. Hyundai Kona

Hyundai Kona редко сталкивается с поломками Фото: Hyundai

Рейтинг надежности: 97,7%

Годы выпуска: 2017 — наше время

Бензиновая и гибридная версии кроссовера Hyundai Kona редко сталкиваются с поломками. У 14% авто выходили из строя тормозная система и электроника.

9. Renault Captur

Renault Captur обладает бюджетным ценником и неплохой надежностью Фото: Renault

Рейтинг надежности: 97,9%

Годы выпуска: 2013 — 2019

Французский кроссовер Renault Captur первого поколения оказался надежнее своего преемника. Только у 7% автомобилей были обнаружены поломки, связанные с электроникой.

8. Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg нового поколения оказался еще надежнее своих предшественников Фото: Volkswagen

Рейтинг надежности: 98,0%

Годы выпуска: 2018 — наше время

Премиальный кроссовер Volkswagen Touareg имеет отличную репутацию не только за богатое оснащение и стильную внешность, но и надежность. Последнее поколение модели редко ломается, но основными проблемами являются информационно-развлекательная система и внутренняя отделка.

8. Porsche Macan (бензин)

У Porsche Macan есть проблемы с электроникой Фото: Porsche

Рейтинг надежности: 98,0%

Годы выпуска: 2014 — наше время

Бензиновый Porsche Macan оказался самым надежным автомобилем немецкого концерна. Главной проблемой кроссовера остается электроника.

8. BMW X2

У BMW X2 есть проблемы с выхлопной системой и электроникой Фото: BMW

Рейтинг надежности: 98,0%

Годы выпуска: 2018 — наше время

Только у 6% BMW X2 были обнаружены поломки. В основном они связаны с выхлопной системой и электроникой.

8. Audi Q2

Audi Q2 стал образцом надежности для других кроссоверов немецкого бренда Фото: Audi

Рейтинг надежности: 98,0%

Годы выпуска: 2016 — наше время

Самый компактный кроссовер Audi оказался одним из самых надежных. У 11% автомобилей этой модели случались поломки, связанные с электроникой.

7. Kia Niro Hybrid

Гибридный Kia Niro редко сталкивается с поломками Фото: Wikipedia

Рейтинг надежности: 98,1%

Годы выпуска: 2016 — наше время

Гибридный Kia Niro показал лучший показатель надежности, чем бензиновая и электрическая версии. Только 12% владельцев модели сообщали о поломках.

7. BMW X3 (бензин)

Бензиновый BMW X3 превосходит дизельную и гибридную версии по надежности Фото: BMW

Рейтинг надежности: 98,1%

Годы выпуска: 2018 — наше время

Эксперты заявили, что бензиновая версия BMW X3 является самой надежной. Основными проблемами кроссовера являются кузов и электроника.

6. BMW X1

BMW X1 оказался самым надежным кроссовером бренда Фото: BMW

Рейтинг надежности: 98,4%

Годы выпуска: 2015 — 2022

BMW X1 хоть и является самым компактным кроссоверам немецкого бренда, он оказался одним из самых надежных. Только 17% владельцев модели сталкивались с поломками, но большую часть проблем удавалось устранить быстро и за счет производителя.

5. Lexus NX Hybrid

У Lexus NX почти нет проблем с надежностью Фото: Lexus

Рейтинг надежности: 98,5%

Годы выпуска: 2014 — 2021

Гибридный кроссовер Lexus NX редко ломается. Всего у 3% автомобилей обнаружили неисправности.

5. Honda CR-V (бензин)

Honda CR-V четвертого поколения редко ломается Фото: Honda

Рейтинг надежности: 98,5%

Годы выпуска: 2012 — 2018

Бензиновая версия Honda CR-V четвертого поколения почти не доставляла проблем своим владельцам. Только у 6% автомобилей обнаружили проблемы, связанные с коробкой передач.

4. Lexus UX Hybrid

Только у 3% гибридных Lexus UX случались поломки Фото: Lexus

Рейтинг надежности: 99,0%

Годы выпуска: 2019 — наше время

Компактный гибридный кроссовер Lexus UX показал довольно высокий уровень надежности. Всего 3% владельцев модели сталкивались с поломками.

3. Mazda CX-3

У Mazda CX-3 почти нет проблем с надежностью Фото: Mazda

Рейтинг надежности: 99,1%

Годы выпуска: 2016 — 2022

Mazda CX-3 имеет незначительные проблемы с кузовом и тормозной системой. Такие поломки возникали у 6% автомобилей этой модели.

2. Toyota RAV4 Hybrid

Гибридная версия Toyota RAV4 редко выходит из строя Фото: Toyota

Рейтинг надежности: 99,5%

Годы выпуска: 2019 — наше время

Надежность гибридного кроссовера Toyota RAV4 оказалась почти идеальной. Всего 2% владельцев модели сталкивались с поломками.

1. Mitsubishi Eclipse Cross

Mitsubishi Eclipse Cross обладает великолепной надежностью Фото: Mitsubishi

Рейтинг надежности: 100%

Годы выпуска: 2017 — 2021

Компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross обладает великолепной надежностью. Ни один из владельцев модели не сообщал о поломках во время эксплуатации.

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1. Kia Soul

Kia Soul первого поколения стал образцом надежности Фото: Kia

Рейтинг надежности: 100%

Годы выпуска: 2014 — 2019

Компактный кроссовер Kia Soul редко выходит из строя. Владельцы этой модели не платили деньги за возникшие поломки.

1. Hyundai Tucson Hybrid

Hyundai Tucson оказался в лидерах по надежности Фото: Hyundai

Рейтинг надежности: 100%

Годы выпуска: 2021 — наше время

Гибридная версия кроссовера Hyundai Tucson обладает безупречной надежностью. Все владельцы модели отметили, что у них не возникали поломки во время эксплуатации автомобиля.

Ранее Фокус рассказал, что эксперты определили самые ненадежные семейные автомобили в возрасте до пяти лет.