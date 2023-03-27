Названы самые надежные кроссоверы в возрасте до 5 лет (фото)
Эксперты опросили почти 25 000 владельцев современных кроссоверов об их опыте эксплуатации своих авто. Всего выделили 25 моделей с высокой надежностью, которые редко ломаются.
Эксперты назвали самые надежные современные кроссоверы во всех классах в возрасте до пяти лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Совместно со страховой компанией MotorEasy эксперты опросили почти 25 000 владельцев современных кроссоверов. Водители рассказали, с какими поломками они сталкивались во время эксплуатации своих авто и насколько сложно было их устранить.
В рейтинге учитывались только те поломки, которые возникали за последние 24 месяца эксплуатации. Они выделили 25 моделей с высокой надежностью.
Самые надежные современные кроссоверы в возрасте до 5 лет:
14. Volvo XC60
Рейтинг надежности: 96,7%
Годы выпуска: 2008 — 2017
Кроссовер Volvo XC60 первого поколения оказался довольно надежным. Только у 11% автомобилей были обнаружены проблемы с подвеской.
14. Volvo XC40 (дизель)
Рейтинг надежности: 96,7%
Годы выпуска: 2017 — наше время
Компактный кроссовер Volvo XC40 с дизельными двигателями выходит из строя реже, чем с бензиновыми моторами. У 21% авто происходили поломки, связанные с электроникой.
13. Toyota C-HR Hybrid
Рейтинг надежности: 97,1%
Годы выпуска: 2016 — наше время
Гибридная версия компактного кроссовера Toyota C-HR оказалась самой надежной. Только у 15% автомобилей были обнаружены проблемы с батареей и кузовом.
12. Alfa Romeo Stelvio
Рейтинг надежности: 97,3%
Годы выпуска: 2017 — наше время
Спортивный итальянский кроссовер Alfa Romeo Stelvio редко сталкивается с поломками. Самой главной проблемой является электроника.
11. Nissan Juke (бензин)
Рейтинг надежности: 97,6%
Годы выпуска: 2020 — наше время
Новый Nissan Juke оказался надежнее предшественника. У кроссовера редко случаются поломки, но в основном они связаны с электроникой.
11. Mercedes-Benz GLE
Рейтинг надежности: 97,6%
Годы выпуска: 2015 — 2019
Первое поколение премиального кроссовера Mercedes-Benz GLE завоевало репутацию крайне надежной модели. Только 7% владельцев авто сообщили о поломках, связанных с кузовом и электроникой.Важно
11. Honda CR-V Hybrid
Рейтинг надежности: 97,6%
Годы выпуска: 2018 — наше время
Гибридный кроссовер Honda CR-V имеет проблемы с аккумулятором, тормозной системой и электроникой. Тем не менее с такими неисправностями сталкивались только 11% владельцев модели.
10. MG ZS (бензин)
Рейтинг надежности: 97,7%
Годы выпуска: 2013 — 2018
Бензиновая версия британского бюджетного кроссовера MG ZS оказалась самой надежной. Только у 15% автомобилей были обнаружены поломки, которые удавалось устранить быстро и за счет производителя.
10. Hyundai Kona
Рейтинг надежности: 97,7%
Годы выпуска: 2017 — наше время
Бензиновая и гибридная версии кроссовера Hyundai Kona редко сталкиваются с поломками. У 14% авто выходили из строя тормозная система и электроника.
9. Renault Captur
Рейтинг надежности: 97,9%
Годы выпуска: 2013 — 2019
Французский кроссовер Renault Captur первого поколения оказался надежнее своего преемника. Только у 7% автомобилей были обнаружены поломки, связанные с электроникой.
8. Volkswagen Touareg
Рейтинг надежности: 98,0%
Годы выпуска: 2018 — наше время
Премиальный кроссовер Volkswagen Touareg имеет отличную репутацию не только за богатое оснащение и стильную внешность, но и надежность. Последнее поколение модели редко ломается, но основными проблемами являются информационно-развлекательная система и внутренняя отделка.
8. Porsche Macan (бензин)
Рейтинг надежности: 98,0%
Годы выпуска: 2014 — наше время
Бензиновый Porsche Macan оказался самым надежным автомобилем немецкого концерна. Главной проблемой кроссовера остается электроника.
8. BMW X2
Рейтинг надежности: 98,0%
Годы выпуска: 2018 — наше время
Только у 6% BMW X2 были обнаружены поломки. В основном они связаны с выхлопной системой и электроникой.
8. Audi Q2
Рейтинг надежности: 98,0%
Годы выпуска: 2016 — наше время
Самый компактный кроссовер Audi оказался одним из самых надежных. У 11% автомобилей этой модели случались поломки, связанные с электроникой.
7. Kia Niro Hybrid
Рейтинг надежности: 98,1%
Годы выпуска: 2016 — наше время
Гибридный Kia Niro показал лучший показатель надежности, чем бензиновая и электрическая версии. Только 12% владельцев модели сообщали о поломках.
7. BMW X3 (бензин)
Рейтинг надежности: 98,1%
Годы выпуска: 2018 — наше время
Эксперты заявили, что бензиновая версия BMW X3 является самой надежной. Основными проблемами кроссовера являются кузов и электроника.
6. BMW X1
Рейтинг надежности: 98,4%
Годы выпуска: 2015 — 2022
BMW X1 хоть и является самым компактным кроссоверам немецкого бренда, он оказался одним из самых надежных. Только 17% владельцев модели сталкивались с поломками, но большую часть проблем удавалось устранить быстро и за счет производителя.
5. Lexus NX Hybrid
Рейтинг надежности: 98,5%
Годы выпуска: 2014 — 2021
Гибридный кроссовер Lexus NX редко ломается. Всего у 3% автомобилей обнаружили неисправности.
5. Honda CR-V (бензин)
Рейтинг надежности: 98,5%
Годы выпуска: 2012 — 2018
Бензиновая версия Honda CR-V четвертого поколения почти не доставляла проблем своим владельцам. Только у 6% автомобилей обнаружили проблемы, связанные с коробкой передач.
4. Lexus UX Hybrid
Рейтинг надежности: 99,0%
Годы выпуска: 2019 — наше время
Компактный гибридный кроссовер Lexus UX показал довольно высокий уровень надежности. Всего 3% владельцев модели сталкивались с поломками.
3. Mazda CX-3
Рейтинг надежности: 99,1%
Годы выпуска: 2016 — 2022
Mazda CX-3 имеет незначительные проблемы с кузовом и тормозной системой. Такие поломки возникали у 6% автомобилей этой модели.
2. Toyota RAV4 Hybrid
Рейтинг надежности: 99,5%
Годы выпуска: 2019 — наше время
Надежность гибридного кроссовера Toyota RAV4 оказалась почти идеальной. Всего 2% владельцев модели сталкивались с поломками.
1. Mitsubishi Eclipse Cross
Рейтинг надежности: 100%
Годы выпуска: 2017 — 2021
Компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross обладает великолепной надежностью. Ни один из владельцев модели не сообщал о поломках во время эксплуатации.Важно
1. Kia Soul
Рейтинг надежности: 100%
Годы выпуска: 2014 — 2019
Компактный кроссовер Kia Soul редко выходит из строя. Владельцы этой модели не платили деньги за возникшие поломки.
1. Hyundai Tucson Hybrid
Рейтинг надежности: 100%
Годы выпуска: 2021 — наше время
Гибридная версия кроссовера Hyundai Tucson обладает безупречной надежностью. Все владельцы модели отметили, что у них не возникали поломки во время эксплуатации автомобиля.
Ранее Фокус рассказал, что эксперты определили самые ненадежные семейные автомобили в возрасте до пяти лет.