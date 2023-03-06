Названы самые ненадежные семейные автомобили в возрасте до 5 лет
Владельцы семейных автомобилей в возрасте до пяти лет рассказали об опыте эксплуатации своих авто. Эксперты выделили модели, которые ломаются чаще остальных.
Эксперты определили самые ненадежные семейные автомобили в возрасте до пяти лет. Они выделили основные проблемы этих моделей. Результат исследования опубликовали на сайте What Car?
На рынке семейных автомобилей существует нешуточная конкуренция. Производители предлагают сотни различных моделей, которые существенно отличаются друг от друга.
Совместно со страховой компанией MotorEasy эксперты опросили 24 927 водителей об их опыте эксплуатации своих автомобилей. Они рассказали, с какими поломками сталкивались за последние годы и насколько сложным оказался ремонт.
В рейтинг попали семейные автомобили, которые ломались чаще всего. Их поломки чаще всего приходилось устранять за свой счет.Важно
ТОП-25 самых ненадежных семейных автомобилей:
25. MINI Clubman
Годы выпуска: 2015 — наше время
Рейтинг надежности: 95,4%
Только 14% владельцев MINI Clubman сообщили о поломках. Все они были незначительными и были исправлены в кратчайшие сроки.
24. Skoda Octavia (бензин)
Годы выпуска: 2013 — 2020
Рейтинг надежности: 95,2%
У 15% владельцев бензиновых Skoda Octavia случались поломки, связанные с электроникой и двигателем. Ремонт часто занимал менее недели и проводился за счет производителя.
23. SEAT Leon (дизель)
Годы выпуска: 2013 — 2020
Рейтинг надежности: 95,1%
Дизельные SEAT Leon чаще страдает от поломок, чем бензиновые версии. У 19% автомобилей случались сбои в работе двигателя и электроники.
22. Kia Ceed
Годы выпуска: 2018 — наше время
Рейтинг надежности: 94,8%
У Kia Ceed не было обнаружено серьезных неисправностей. Тем не менее исправление некоторых поломок занимало слишком много времени.
21. Mazda 3
Годы выпуска: 2019 — наше время
Рейтинг надежности: 94,7%
Новая Mazda 3 оказалась надежнее своего предшественника. Только у 23% автомобилей обнаружили несерьезные поломки.
20. Toyota Prius
Годы выпуска: 2016 — 2022
Рейтинг надежности: 94,6%
У 18% Toyota Prius происходили сбои в работе информационно-развлекательной системы. Многие неисправности удалось устранить менее чем за неделю.
19. Volvo V40 (бензин)
Годы выпуска: 2012 — 2019
Рейтинг надежности: 94,2%
У бензиновых Volvo V40 чаще всего выходили из строя электроника и детали подвески. С такими проблемами столкнулись 18% владельцев.
18. Volkswagen Golf (бензин)
Годы выпуска: 2013 — 2020
Рейтинг надежности: 94,0%
Бензиновые Volkswagen Golf намного надежнее, чем дизельные версии модели. С поломками сталкивались только 20% владельцев этого автомобиля.
17. Audi A3
Годы выпуска: 2013 — 2020
Рейтинг надежности: 93,9%
Главная проблема Audi A3 — ненадежная электроника. С такими поломками столкнулись 16% владельцев модели.
16. Mazda 3
Годы выпуска: 2014 — 2019
Рейтинг надежности: 93,8%
У 46% владельцев Mazda 3 прошлого поколения случались поломки, связанные с тормозной системой и электроникой. В большинстве случаев ремонт был проведен быстро и за счет производителя.
15. Kia Xceed
Годы выпуска: 2019 — наше время
Рейтинг надежности: 93,3%
Около 15% владельцев модели сообщили о проблемах с кузовом. Также случались поломки, связанные с электроникой или двигателем.
14. Citroen Cactus
Годы выпуска: 2014 — 2021
Рейтинг надежности: 93,1%
Французский кроссовер страдает от проблем с электроникой и выхлопной системой. Все владельцы отметили, что ремонтные работы были проведены за счет производителя.
13. Ford Focus (бензин)
Годы выпуска: 2018 — наше время
Рейтинг надежности: 92,5%
У 29% владельцев Ford Focus происходили поломки, связанные с электроникой и коробкой передач. К счастью, ремонт занимал немного времени.
12. Ford Focus (дизель)
Годы выпуска: 2018 — наше время
Рейтинг надежности: 87,8%
Дизельная версия хэтчбека оказалась более проблемной, чем бензиновая. Наиболее распространенными проблемами являются электроника и топливная система.
11. Honda Civic
Годы выпуска: 2017 — 2022
Рейтинг надежности: 86,7%
Honda Civic десятого поколения страдает от проблем с электроникой и информационно-развлекательной системой. С этим столкнулись 22% владельцев модели.
10. Opel/Vauxhall Astra (бензин)
Годы выпуска: 2015 — 2022
Рейтинг надежности: 86,7%
Главной проблемой модели является медленно исправление многих поломок. Владельцам в некоторых случаях приходилось ждать более недели.
9. Honda Civic
Годы выпуска: 2012 — 2017
Рейтинг надежности: 85,2%
Девятое поколение Honda Civic оказалось довольно ненадежным. У 35% автомобилей случались сбои в работе электроники и коробке передач.
8. Mercedes-Benz A-Class (бензин)
Годы выпуска: 2018 — наше время
Рейтинг надежности: 84,5%
Бензиновый Mercedes-Benz A-Class страдает от проблем с электроникой с внутренней отделкой. Тем не менее большинство поломок устранили за счет производителя.
7. Mercedes-Benz A-Class (дизель)
Годы выпуска: 2018 — наше время
Рейтинг надежности: 83,7%
Дизельная версия Mercedes-Benz A-Class оказалась менее надежной, чем бензиновая. Поломки случались у 31% автомобилей, которые чаще всего были связаны с электроникой.
6. Volkswagen Golf (дизель)
Годы выпуска: 2013 — 2020
Рейтинг надежности: 83,4%
Дизельный Volkswagen Golf седьмого поколения показал посредственную надежность. У модели часто ломаются аккумулятор, электроника, коробка передач и выхлопная система.
5. Volkswagen Golf
Годы выпуска: 2020 — наше время
Рейтинг надежности: 79,9%
У 39% владельцев Volkswagen Golf девятого поколения случались поломки. Чаще всего из строя выходили электроника и топливная система.
4. Skoda Yeti
Годы выпуска: 2009 — 2017
Рейтинг надежности: 79,2%
Чешский компактный кроссовер продержался на конвейере 8 лет и несколько раз был обновлен. Тем не менее это не позволило сделать автомобиль более надежным. Главной проблемой являются коробка передач и сцепление.
3. Skoda Octavia
Годы выпуска: 2020 — наше время
Рейтинг надежности: 78,7%
Новое поколение популярной модели Skoda Octavia оказалось не только более технологичным, но и менее надежным. У 54% владельцев этого автомобиля случались серьезные поломки во время эксплуатации.
2. Mercedes-Benz A-Class (гибрид)
Годы выпуска: 2018 — наше время
Рейтинг надежности: 78,4%
Гибридная версия Mercedes-Benz A-Class страдает от проблем с двигателем и электроникой. В большинстве случаев поломки устранялись за счет производителя, но иногда владельцам приходилось платить за ремонт более двух тысяч долларов.
1. Audi A3
Годы выпуска: 2020 — наше время
Рейтинг надежности: 74,2%
Около 57% владельцев Audi A3 сообщили о серьезных поломках, которые случались с их автомобилями. Самыми частыми проблемами являются электроника и коробка передач.
Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые экономичные гибридные автомобили.