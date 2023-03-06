Названы самые ненадежные семейные автомобили в возрасте до 5 лет

Владельцы семейных автомобилей в возрасте до пяти лет рассказали об опыте эксплуатации своих авто. Эксперты выделили модели, которые ломаются чаще остальных.

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Эксперты определили самые ненадежные семейные автомобили в возрасте до пяти лет. Они выделили основные проблемы этих моделей. Результат исследования опубликовали на сайте What Car?

На рынке семейных автомобилей существует нешуточная конкуренция. Производители предлагают сотни различных моделей, которые существенно отличаются друг от друга.

Совместно со страховой компанией MotorEasy эксперты опросили 24 927 водителей об их опыте эксплуатации своих автомобилей. Они рассказали, с какими поломками сталкивались за последние годы и насколько сложным оказался ремонт.

В рейтинг попали семейные автомобили, которые ломались чаще всего. Их поломки чаще всего приходилось устранять за свой счет.

Важно

Эксперты определили самые ненадежные электромобили современности

ТОП-25 самых ненадежных семейных автомобилей:

25. MINI Clubman

[ + – ] У MINI Clubman не было обнаружено серьезных поломок Фото: MINI

Годы выпуска: 2015 — наше время

Рейтинг надежности: 95,4%

Только 14% владельцев MINI Clubman сообщили о поломках. Все они были незначительными и были исправлены в кратчайшие сроки.

24. Skoda Octavia (бензин)

[ + – ] У некоторых Skoda Octavia были обнаружены незначительные поломки, связанные с электроникой и двигателем Фото: Skoda

Годы выпуска: 2013 — 2020

Рейтинг надежности: 95,2%

У 15% владельцев бензиновых Skoda Octavia случались поломки, связанные с электроникой и двигателем. Ремонт часто занимал менее недели и проводился за счет производителя.

23. SEAT Leon (дизель)

[ + – ] Дизельные Seat Leon лишь немного уступают в надежности бензиновым версиям Фото: SEAT

Годы выпуска: 2013 — 2020

Рейтинг надежности: 95,1%

Дизельные SEAT Leon чаще страдает от поломок, чем бензиновые версии. У 19% автомобилей случались сбои в работе двигателя и электроники.

22. Kia Ceed

[ + – ] Kia Ceed оказался надежным, но не самым простым автомобилем для ремонта Фото: Kia

Годы выпуска: 2018 — наше время

Рейтинг надежности: 94,8%

У Kia Ceed не было обнаружено серьезных неисправностей. Тем не менее исправление некоторых поломок занимало слишком много времени.

21. Mazda 3

[ + – ] Новое поколение Mazda 3 надежнее своего предшественника Фото: Mazda

Годы выпуска: 2019 — наше время

Рейтинг надежности: 94,7%

Новая Mazda 3 оказалась надежнее своего предшественника. Только у 23% автомобилей обнаружили несерьезные поломки.

20. Toyota Prius

[ + – ] Toyota Prius страдает от проблем в работе информационно-развлекательной системы Фото: Toyota

Годы выпуска: 2016 — 2022

Рейтинг надежности: 94,6%

У 18% Toyota Prius происходили сбои в работе информационно-развлекательной системы. Многие неисправности удалось устранить менее чем за неделю.

19. Volvo V40 (бензин)

[ + – ] У Volvo V40 есть проблемы с электроникой и подвеской Фото: Volvo

Годы выпуска: 2012 — 2019

Рейтинг надежности: 94,2%

У бензиновых Volvo V40 чаще всего выходили из строя электроника и детали подвески. С такими проблемами столкнулись 18% владельцев.

18. Volkswagen Golf (бензин)

[ + – ] Бензиновые Volkswagen Golf оказались надежнее дизельных версий Фото: Volkswagen

Годы выпуска: 2013 — 2020

Рейтинг надежности: 94,0%

Бензиновые Volkswagen Golf намного надежнее, чем дизельные версии модели. С поломками сталкивались только 20% владельцев этого автомобиля.

17. Audi A3

[ + – ] У 16% Audi A3 обнаружили проблемы в работе электроники Фото: Audi

Годы выпуска: 2013 — 2020

Рейтинг надежности: 93,9%

Главная проблема Audi A3 — ненадежная электроника. С такими поломками столкнулись 16% владельцев модели.

16. Mazda 3

[ + – ] Mazda 3 прошлого поколения не была такой же надежной, как преемник Фото: Mazda

Годы выпуска: 2014 — 2019

Рейтинг надежности: 93,8%

У 46% владельцев Mazda 3 прошлого поколения случались поломки, связанные с тормозной системой и электроникой. В большинстве случаев ремонт был проведен быстро и за счет производителя.

15. Kia Xceed

[ + – ] Kia XCeed страдает от проблем с кузовом Фото: Kia

Годы выпуска: 2019 — наше время

Рейтинг надежности: 93,3%

Около 15% владельцев модели сообщили о проблемах с кузовом. Также случались поломки, связанные с электроникой или двигателем.

14. Citroen Cactus

[ + – ] У Citroen Cactus часто ломаются электроника и выхлопная система Фото: Citroen

Годы выпуска: 2014 — 2021

Рейтинг надежности: 93,1%

Французский кроссовер страдает от проблем с электроникой и выхлопной системой. Все владельцы отметили, что ремонтные работы были проведены за счет производителя.

13. Ford Focus (бензин)

[ + – ] Бензиновые версии Ford Focus страдают от проблем с электроникой и коробкой передач Фото: Ford

Годы выпуска: 2018 — наше время

Рейтинг надежности: 92,5%

У 29% владельцев Ford Focus происходили поломки, связанные с электроникой и коробкой передач. К счастью, ремонт занимал немного времени.

12. Ford Focus (дизель)

[ + – ] У дизельного Ford больше проблем с надежностью, чем у бензиновых версий Фото: Ford

Годы выпуска: 2018 — наше время

Рейтинг надежности: 87,8%

Дизельная версия хэтчбека оказалась более проблемной, чем бензиновая. Наиболее распространенными проблемами являются электроника и топливная система.

11. Honda Civic

[ + – ] Около 22% владельев Honda Civic десятого поколения сообщили о поломках Фото: Honda

Годы выпуска: 2017 — 2022

Рейтинг надежности: 86,7%

Honda Civic десятого поколения страдает от проблем с электроникой и информационно-развлекательной системой. С этим столкнулись 22% владельцев модели.

10. Opel/Vauxhall Astra (бензин)

[ + – ] Ремонт Opel Astra занимает много времени Фото: Opel

Годы выпуска: 2015 — 2022

Рейтинг надежности: 86,7%

Главной проблемой модели является медленно исправление многих поломок. Владельцам в некоторых случаях приходилось ждать более недели.

9. Honda Civic

[ + – ] У 35% владельцев Honda Civic девятого поколения случались поломки Фото: Honda

Годы выпуска: 2012 — 2017

Рейтинг надежности: 85,2%

Девятое поколение Honda Civic оказалось довольно ненадежным. У 35% автомобилей случались сбои в работе электроники и коробке передач.

8. Mercedes-Benz A-Class (бензин)

[ + – ] Бензиновые версии Mercedes A-Class проще ремонтировать, чем дизельные модификации Фото: Mercedes-Benz

Годы выпуска: 2018 — наше время

Рейтинг надежности: 84,5%

Бензиновый Mercedes-Benz A-Class страдает от проблем с электроникой с внутренней отделкой. Тем не менее большинство поломок устранили за счет производителя.

7. Mercedes-Benz A-Class (дизель)

[ + – ] У дизельных Mercedes A-Class есть множество серьезных проблем Фото: Mercedes-Benz

Годы выпуска: 2018 — наше время

Рейтинг надежности: 83,7%

Дизельная версия Mercedes-Benz A-Class оказалась менее надежной, чем бензиновая. Поломки случались у 31% автомобилей, которые чаще всего были связаны с электроникой.

6. Volkswagen Golf (дизель)

[ + – ] Дизельный Volkswagen Golf чаще выходит из строя, чем бензиновые версии Фото: Volkswagen

Годы выпуска: 2013 — 2020

Рейтинг надежности: 83,4%

Дизельный Volkswagen Golf седьмого поколения показал посредственную надежность. У модели часто ломаются аккумулятор, электроника, коробка передач и выхлопная система.

5. Volkswagen Golf

[ + – ] Volkswagen Golf страдает от проблем с электроникой и топливной системой Фото: Volkswagen

Годы выпуска: 2020 — наше время

Рейтинг надежности: 79,9%

У 39% владельцев Volkswagen Golf девятого поколения случались поломки. Чаще всего из строя выходили электроника и топливная система.

4. Skoda Yeti

[ + – ] Skoda Yeti страдает от проблем с коробкой передач и сцеплением Фото: Skoda

Годы выпуска: 2009 — 2017

Рейтинг надежности: 79,2%

Чешский компактный кроссовер продержался на конвейере 8 лет и несколько раз был обновлен. Тем не менее это не позволило сделать автомобиль более надежным. Главной проблемой являются коробка передач и сцепление.

3. Skoda Octavia

[ + – ] Более половины владельцев Skoda Octavia сообщили о поломках Фото: Skoda

Годы выпуска: 2020 — наше время

Рейтинг надежности: 78,7%

Новое поколение популярной модели Skoda Octavia оказалось не только более технологичным, но и менее надежным. У 54% владельцев этого автомобиля случались серьезные поломки во время эксплуатации.

2. Mercedes-Benz A-Class (гибрид)

[ + – ] У гибридного Mercedes-Benz A-Class обнаружено множество проблем с надежностью Фото: Mercedes-Benz

Годы выпуска: 2018 — наше время

Рейтинг надежности: 78,4%

Гибридная версия Mercedes-Benz A-Class страдает от проблем с двигателем и электроникой. В большинстве случаев поломки устранялись за счет производителя, но иногда владельцам приходилось платить за ремонт более двух тысяч долларов.

1. Audi A3

[ + – ] Audi A3 страдает от проблем с электроникой и коробкой передач Фото: Audi

Годы выпуска: 2020 — наше время

Рейтинг надежности: 74,2%

Около 57% владельцев Audi A3 сообщили о серьезных поломках, которые случались с их автомобилями. Самыми частыми проблемами являются электроника и коробка передач.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые экономичные гибридные автомобили.