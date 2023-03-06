Названі найненадійніші сімейні автомобілі віком до 5 років
Власники сімейних автомобілів до п'яти років розповіли про досвід експлуатації своїх авто. Експерти виділили моделі, які ламаються найчастіше.
Експерти визначили найненадійніші сімейні автомобілі віком до п'яти років. Вони виділили основні проблеми цих моделей. Результат дослідження опублікували на сайті What Car?
На ринку сімейних автомобілів існує неабияка конкуренція. Виробники пропонують сотні різних моделей, які суттєво відрізняються один від одного.
Спільно зі страховою компанією MotorEasy експерти опитали 24927 водіїв про їх досвід експлуатації своїх автомобілів. Вони розповіли, з якими поломками стикалися за останні роки та наскільки складним виявився ремонт.
До рейтингу потрапили сімейні автомобілі, які найчастіше ламалися. Їхні поломки найчастіше доводилося усувати власним коштом.Важливо
ТОП-25 найненадійніших сімейних автомобілів:
25. MINI Clubman
Роки випуску: 2015 — наш час
Рейтинг надійності: 95,4%
Лише 14% власників MINI Clubman повідомили про поломки. Всі вони були незначними і виправлені в найкоротші терміни.
24. Skoda Octavia (бензин)
Роки випуску: 2013 — 2020
Рейтинг надійності: 95,2%
У 15% власників бензинових Skoda Octavia траплялися поломки, пов'язані з електронікою та двигуном. Ремонт часто займав менше тижня та проводився за рахунок виробника.
23. SEAT Leon (дизель)
Роки випуску: 2013 — 2020
Рейтинг надійності: 95,1%
Дизельні SEAT Leon частіше страждають від поломок, ніж бензинові версії. У 19% автомобілів траплялися збої у роботі двигуна та електроніки.
22. Kia Ceed
Роки випуску: 2018 — наш час
Рейтинг надійності: 94,8%
У Kia Ceed не було виявлено серйозних несправностей. Тим не менш, виправлення деяких поломок займало занадто багато часу.
21. Mazda 3
Роки випуску: 2019 — наш час
Рейтинг надійності: 94,7%
Нова Mazda 3 виявилася надійнішою за свого попередника. Тільки 23% автомобілів виявили несерйозні поломки.
20. Toyota Prius
Роки випуску: 2016 — 2022
Рейтинг надійності: 94,6%
У 18% Toyota Prius відбувалися збої у роботі інформаційно-розважальної системи. Багато несправностей вдалося усунути менш як за тиждень.
19. Volvo V40 (бензин)
Роки випуску: 2012 — 2019
Рейтинг надійності: 94,2%
У бензинових Volvo V40 найчастіше виходили з ладу електроніка та деталі підвіски. Із такими проблемами зіштовхнулися 18% власників.
18. Volkswagen Golf (бензин)
Роки випуску: 2013 — 2020
Рейтинг надійності: 94,0%
Бензинові Volkswagen Golf набагато надійніші, ніж дизельні версії моделі. З поломками стикалися лише 20% власників цього автомобіля.
17. Audi A3
Роки випуску: 2013 — 2020
Рейтинг надійності: 93,9%
Головна проблема Audi A3 – ненадійна електроніка. Із такими поломками зіткнулися 16% власників моделі.
16. Mazda 3
Роки випуску: 2014 — 2019
Рейтинг надійності: 93,8%
У 46% власників Mazda 3 минулого покоління траплялися поломки, пов'язані з гальмівною системою та електронікою. У більшості випадків ремонт був проведений швидко та за рахунок виробника.
15. Kia Xceed
Роки випуску: 2019 — наш час
Рейтинг надійності: 93,3%
Близько 15% власників моделі повідомили про проблеми із кузовом. Також траплялися поломки, пов'язані з електронікою чи двигуном.
14. Citroen Cactus
Роки випуску: 2014 — 2021
Рейтинг надійності: 93,1%
Французький кросовер страждає від проблем з електронікою та вихлопною системою. Усі власники зазначили, що ремонтні роботи було проведено за рахунок виробника.
13. Ford Focus (бензин)
Роки випуску: 2018 — наш час
Рейтинг надійності: 92,5%
У 29% власників Ford Focus відбувалися поломки, пов'язані з електронікою та коробкою передач. На щастя, ремонт займав небагато часу.
12. Ford Focus (дизель)
Роки випуску: 2018 — наш час
Рейтинг надійності: 87,8%
Дизельна версія хетчбека виявилася проблемнішою, ніж бензинова. Найбільш поширеними проблемами є електроніка та паливна система.
11. Honda Civic
Роки випуску: 2017 — 2022
Рейтинг надійності: 86,7%
Honda Civic десятого покоління страждає від проблем з електронікою та інформаційно-розважальною системою. Із цим зіткнулися 22% власників моделі.
10. Opel/Vauxhall Astra (бензин)
Роки випуску: 2015 — 2022
Рейтинг надійності: 86,7%
Головною проблемою моделі є повільне виправлення багатьох поломок. Власникам у деяких випадках доводилося чекати понад тиждень.
9. Honda Civic
Роки випуску: 2012 — 2017
Рейтинг надійності: 85,2%
Дев'яте покоління Honda Civic виявилося досить ненадійним. У 35% автомобілів траплялися збої в роботі електроніки та коробці передач.
8. Mercedes-Benz A-Class (бензин)
Роки випуску: 2018 — наш час
Рейтинг надійності: 84,5%
Бензиновий Mercedes-Benz A-Class страждає від проблем з електронікою із внутрішнім оздобленням. Проте більшість поломок усунули за рахунок виробника.
7. Mercedes-Benz A-Class (дизель)
Роки випуску: 2018 — наш час
Рейтинг надійності: 83,7%
Дизельна версія Mercedes-Benz A-Class виявилася менш надійною, ніж бензинова. Поломки траплялися у 31% автомобілів, які найчастіше пов'язані з електронікою.
6. Volkswagen Golf (дизель)
Роки випуску: 2013 — 2020
Рейтинг надійності: 83,4%
Дизельний Volkswagen Golf сьомого покоління показав посередню надійність. У моделі часто ламаються акумулятор, електроніка, коробка передач та вихлопна система.
5. Volkswagen Golf
Роки випуску: 2020 — наш час
Рейтинг надійності: 79,9%
У 39% власників Volkswagen Golf дев'ятого покоління траплялися поломки. Найчастіше з ладу виходили електроніка та паливна система.
4. Skoda Yeti
Роки випуску: 2009 — 2017
Рейтинг надійності: 79,2%
Чеський компактний кросовер протримався на конвеєрі 8 років та кілька разів був оновлений. Проте це не дозволило зробити автомобіль надійнішим. Головною проблемою є коробка передач та зчеплення.
3. Skoda Octavia
Роки випуску: 2020 — наш час
Рейтинг надійності: 78,7%
Нове покоління популярної моделі Skoda Octavia виявилося не лише технологічнішим, а й менш надійним. У 54% власників цього автомобіля траплялися серйозні поломки під час експлуатації.
2. Mercedes-Benz A-Class (гібрид)
Роки випуску: 2018 — наш час
Рейтинг надійності: 78,4%
Гібридна версія Mercedes-Benz A-Class страждає від проблем із двигуном та електронікою. Найчастіше поломки усувалися за рахунок виробника, але іноді власникам доводилося платити за ремонт понад дві тисячі доларів.
1. Audi A3
Роки випуску: 2020 — наш час
Рейтинг надійності: 74,2%
Близько 57% власників Audi A3 повідомили про серйозні поломки, що траплялися з їхніми автомобілями. Найчастішими проблемами є електроніка та коробка передач.
Раніше Фокус писав, що експерти назвали найекономічніші гібридні автомобілі.