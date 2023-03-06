Експерти визначили найненадійніші електромобілі сучасності

Видання Consumer Reports провело опитування власників електрокарів та визначило найбільш проблемні з них. До рейтингу потрапили по дві моделі від Chevolet та Tesla.

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У США названо найпроблемніші електромобілі. Рейтинг склало видання Consumer Reports, яке займається споживчими дослідженнями. Список ненадійних електрокарів опублікували на його сайті.

Експерти Consumer Reports використали свій традиційний метод дослідження — опитування тисяч власників електромобілів, випущених останніми роками. На основі кількості несправностей тієї чи іншої моделі склали рейтинг.

[ + – ] Найненадійнішим визнали Hyundai Kona Electric Фото: Hyundai

З'ясувалося, що найбільш ненадійний електрокар Hyundai Kona Electric. У трійку лідерів антирейтингу також потрапили дві моделі Chevolet — кросовер Bolt EUV та хетчбек Bolt. Два електрокари визнані проблемними і у Tesla — Model S та Model X.

Найбільш ненадійні електромобілі за версією Consumer Reports:

Hyundai Kona Electric Chevrolet Bolt EUV Chevrolet Bolt Tesla Model X Polestar 2 Jaguar I-Pace Porsche Taycan Tesla Model S Audi e-Tron Rivian R1T

Важливо

Названі найненадійніші сімейні кросовери

В рейтинг не потрапили електромобілі BMW i7, Fisker Ocean, Hyundai Ioniq 6 і Lucid Air. Справа в тому, що вони тільки надійшли у продаж і поки що рано оцінювати їхню надійність.

Примітно, що раніше Consumer Reports назвали найнадійніші електрокари, причому серед них також опинилися дві моделі Tesla.

Також Фокус розповідав, що в Німеччині визначили найбезпроблемніші авто з пробігом 100 000 км.