Експерти визначили найненадійніші електромобілі сучасності
Видання Consumer Reports провело опитування власників електрокарів та визначило найбільш проблемні з них. До рейтингу потрапили по дві моделі від Chevolet та Tesla.
У США названо найпроблемніші електромобілі. Рейтинг склало видання Consumer Reports, яке займається споживчими дослідженнями. Список ненадійних електрокарів опублікували на його сайті.
Експерти Consumer Reports використали свій традиційний метод дослідження — опитування тисяч власників електромобілів, випущених останніми роками. На основі кількості несправностей тієї чи іншої моделі склали рейтинг.
З'ясувалося, що найбільш ненадійний електрокар Hyundai Kona Electric. У трійку лідерів антирейтингу також потрапили дві моделі Chevolet — кросовер Bolt EUV та хетчбек Bolt. Два електрокари визнані проблемними і у Tesla — Model S та Model X.
Найбільш ненадійні електромобілі за версією Consumer Reports:
- Hyundai Kona Electric
- Chevrolet Bolt EUV
- Chevrolet Bolt
- Tesla Model X
- Polestar 2
- Jaguar I-Pace
- Porsche Taycan
- Tesla Model S
- Audi e-Tron
- Rivian R1T
В рейтинг не потрапили електромобілі BMW i7, Fisker Ocean, Hyundai Ioniq 6 і Lucid Air. Справа в тому, що вони тільки надійшли у продаж і поки що рано оцінювати їхню надійність.
Примітно, що раніше Consumer Reports назвали найнадійніші електрокари, причому серед них також опинилися дві моделі Tesla.
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