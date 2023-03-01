Німці назвали найнадійніші автомобілі з пробігом 100 000 кілометрів

У межах дослідження автомобілі проїхали 100 000 км, а згодом були розібрані. Найнадійнішими виявилися моделі концерну Volkswagen.

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Німецьке видання Auto Bild опублікувало свій традиційний рейтинг надійності авто. Експерти визначили, які авто найкраще збереглися після пробігу 100 000 км. Результати було опубліковано на сайті видання.

[ + – ] Audi A3 g-tron став лідером рейтингу Фото: Audi

Методика дослідження дуже нестандартна. Журналісти Auto Bild регулярно проводять тривалі тест-драйви. Всі несправності фіксуються, а на пробігу 100 000 км машини повністю розбирають на СТО та оцінюють їхній технічний стан.

Звичайно, у багатьох сучасних моделей на 100 000 км вже виявляються проблеми, але низка авто виявилася або справною, або з незначними поломками. Саме вона й очолила рейтинг. Абсолютним лідером виявився концерн Volkswagen — у топ 10 потрапили одразу 5 його моделей.

Важливо

Названі найненадійніші сімейні кросовери

Найнадійніші авто після 100 000 км пробігу:

Audi A3 Sportback g-tron — несправності не виявлено; BMW Z4 — несправності не виявлено, незначне зношування окремих вузлів; Audi A6 Avant 40 TDI S tronic — невелика поломка парктроніка; Seat Ateca 1,4 TSI Style — несправності не виявлені, зауваження щодо якості сидінь; Audi A4 Avant — несправності не виявлені, незначне зношування обробки салону; Suzuki Swift Sport — несправності не виявлені, незначна іржа на стійках; Mazda CX-5 Skyactiv-D — несправності не виявлені, незначна іржа в багажнику; Mercedes-Benz A220 d — несправності не виявлено; Toyota Prius — несправності не виявлено, незначна іржа на кузові; Volkswagen Golf Sportsvan 1,4 TSI — несправності не виявлено навіть після 150 000 км пробігу.

Раніше Фокус розповідав про найнадійніші кросовери віком до 5 років.