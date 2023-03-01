Немцы назвали самые надежные автомобили с пробегом 100 000 километров

В рамках исследования автомобили проехали 100 000 км, а затем были разобраны. Самыми надежными оказались модели концерна Volkswagen.

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Немецкое издание Auto Bild опубликовало свой традиционный рейтинг надежности авто. Эксперты определили, какие авто лучше всего сохранились после пробега в 100 000 км. Результаты опубликовали на сайте издания.

[ + – ] Audi A3 g-tron стал лидером рейтинга Фото: Audi

Методика исследования – весьма нестандартная. Журналисты Auto Bild регулярно проводят длительные тест-драйвы. Все неисправности фиксируются, а на пробеге в 100 000 км машины полностью разбирают на СТО и оценивают их техническое состояние.

Конечно, у многих современных моделей на 100 000 км уже проявляются проблемы, но ряд авто оказались либо полностью исправными, либо с незначительными поломками. Именно они и возглавили рейтинг. Абсолютным лидером оказался концерн Volkswagen – в ТОП-10 попали сразу 5 его моделей.

Важно

Названы самые ненадежные семейные кроссоверы

Самые надежные авто после 100 000 км пробега:

Audi A3 Sportback g-tron – неисправности не обнаружены BMW Z4 – неисправности не обнаружены, незначительный износ отдельных узлов; Audi A6 Avant 40 TDI S tronic – мелкая поломка парктроника; Seat Ateca 1,4 TSI Style – неисправности не обнаружены, замечания к качеству сидений; Audi A4 Avant – неисправности не обнаружены, незначительный износ отделки салона; Suzuki Swift Sport – неисправности не обнаружены, незначительная ржавчина на стойках; Mazda CX-5 Skyactiv-D – неисправности не обнаружены, незначительная ржавчина в багажнике; Mercedes-Benz A220 d – неисправности не обнаружены; Toyota Prius – неисправности не обнаружены, незначительная ржавчина на кузове; Volkswagen Golf Sportsvan 1,4 TSI – неисправности не обнаружены даже после 150 000 км пробега.

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