Немцы назвали самые надежные автомобили с пробегом 100 000 километров
В рамках исследования автомобили проехали 100 000 км, а затем были разобраны. Самыми надежными оказались модели концерна Volkswagen.
Немецкое издание Auto Bild опубликовало свой традиционный рейтинг надежности авто. Эксперты определили, какие авто лучше всего сохранились после пробега в 100 000 км. Результаты опубликовали на сайте издания.
Методика исследования – весьма нестандартная. Журналисты Auto Bild регулярно проводят длительные тест-драйвы. Все неисправности фиксируются, а на пробеге в 100 000 км машины полностью разбирают на СТО и оценивают их техническое состояние.
Конечно, у многих современных моделей на 100 000 км уже проявляются проблемы, но ряд авто оказались либо полностью исправными, либо с незначительными поломками. Именно они и возглавили рейтинг. Абсолютным лидером оказался концерн Volkswagen – в ТОП-10 попали сразу 5 его моделей.
Самые надежные авто после 100 000 км пробега:
- Audi A3 Sportback g-tron – неисправности не обнаружены
- BMW Z4 – неисправности не обнаружены, незначительный износ отдельных узлов;
- Audi A6 Avant 40 TDI S tronic – мелкая поломка парктроника;
- Seat Ateca 1,4 TSI Style – неисправности не обнаружены, замечания к качеству сидений;
- Audi A4 Avant – неисправности не обнаружены, незначительный износ отделки салона;
- Suzuki Swift Sport – неисправности не обнаружены, незначительная ржавчина на стойках;
- Mazda CX-5 Skyactiv-D – неисправности не обнаружены, незначительная ржавчина в багажнике;
- Mercedes-Benz A220 d – неисправности не обнаружены;
- Toyota Prius – неисправности не обнаружены, незначительная ржавчина на кузове;
- Volkswagen Golf Sportsvan 1,4 TSI – неисправности не обнаружены даже после 150 000 км пробега.
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