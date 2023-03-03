Названо гібридні автомобілі з найнижчою витратою палива в реальних умовах
Гібридні авто перевірили на реальну економію витрат палива. До десятки переможців увійшло безліч японських авто, які витрачають менше ніж 5 літрів бензину на 100 км.
Експерти назвали найекономічніші гібридні автомобілі. Також виділили три моделі, які витрачають багато палива. Результати дослідження опублікував портал What Car?
Не всі водії готові пересідати на електромобілі. Саме тому продаж гібридних авто поступово збільшується. Головною перевагою гібридів вважається їх економічність. Незважаючи на це далеко не всі моделі можуть похвалитися низькою витратою палива.
Експерти перевірили реальну економію витрат палива гібридних автомобілів. Вони назвали 10 моделей з найнижчою витратою та три моделі з великим "апетитом".
ТОП 10 гібридних авто з найнижчою витратою палива:
10. Toyota RAV4 2.5 Hybrid 2WD
Витрата палива: 4,8 л на 100 км
Цей гібридний кросовер має відмінну надійність і хорошу якість складання. Також він продемонстрував зразковий показник економії витрат палива для свого класу.
9. Toyota Yaris 1.5 Hybrid
Витрата палива: 4,78 л на 100 км
Компактний японський хетчбек хоч і не порадує динамікою, але приємно вражає своєю економією. Електромотор допомагає суттєво знизити витрату палива під час поїздок по місту.
8. Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid
Витрата палива: 4,76 л на 100 км
Універсал з 2,0-літровим двигуном та електромотором дивує своєю економічністю. Також покупці оцінять багате оснащення і відмінне складання.
7. Kia Niro Hybrid
Витрата палива: 4,69 л на 100 км
Компактний хетчбек Kia Niro має багато модифікацій. Гібридний варіант є економічним, витрачаючи менше 4,7 літрів бензину на 100 км.
6. Suzuki Swace 1.8 Hybrid
Витрата палива: 4,68 л на 100 км
"Брат-близнюк" Toyota Corolla Touring Sports виявився ще економічнішим. Вся справа у використанні 1,8-літрового двигуна замість 2,0-літрового.
5. Toyota Prius 1.8 VVT-i
Витрата палива: 4,66 л на 100 км
Найвідоміший у світі гібридний автомобіль виявився ще економічнішим, ніж заявляє виробник. Ця модель випускається досить давно, тому інженери мали можливість домогтися неймовірно низької витрати палива.
4. Renault Clio 1.6 petrol hybrid 140
Витрата палива: 4,56 л на 100 км
Французький хетчбек дуже економічний майже у будь-якій бензиновій версії. Проте гібридна версія вражає ще більше.
3. Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid
Витрата палива: 4,2 л на 100 км
Компактний, але просторий японський хетчбек завоював репутацію надійного й економічного автомобіля. Тести експертів лише підтвердили це.
2. Toyota Yaris 1.5 Hybrid
Витрата палива: 3,92 л на 100 км
Один із найменших автомобілів Toyota у гібридній версії витрачає менше 4 літрів палива на 100 км. Модель поступилася лідерством лише одному авто.
1. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid
Витрата палива: 3,91 л на 100 км (2,27 л/100 км у місті)
Несподівано, але кросовер на базі хетчбека Yaris витрачає ще менше палива. Експерти зазначили, що модель є найекономічнішим автомобілем, який вони колись тестували.
ТОП 3 гібридні авто з великою витратою палива:
3. Toyota RAV4 2.5 Hybrid
Витрата палива: 6,3 л на 100 км
Toyota RAV4 попереднього покоління не був таким самим економічним, як сучасна модель. Гібрид витрачає не набагато більше палива, ніж бензинові варіанти.
2. Toyota Highlander 2.5 Hybrid
Витрата палива: 6,8 л на 100 км
Більший кросовер Toyota показав ще більшу витрату палива, ніж RAV4. Вся справа у великих габаритах і чималій вазі.
1. Lexus RX L 3.5 petrol hybrid
Витрата палива: 7,6 л на 100 км
Преміальний японський кросовер радує багатим оснащенням, але має високу витрату палива. Під капотом у нього встановлений потужний 3,5-літровий двигун, який не дозволив досягти зразкової економічності.
Раніше Фокус розповів, що німецьке видання Auto Bild назвало найнадійніші авто після пробігу 100 000 км.