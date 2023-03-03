Розмір має значення: автомобілі з найбільшими двигунами в історії (фото)

Деякі з представлених автомобілів ставали рекордсменами свого часу. Об'єми їхніх двигунів по-справжньому лякають.

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У наш час виробники все рідше випускають автомобілі з великими двигунами, намагаючись робити їх більш екологічними та легкими. Фокус вирішив згадати моделі авто з найбільшими двигунами в історії.

Сучасні автовиробники часто роблять свої автомобілі з ДВЗ швидшими за рахунок впровадження нових технологій або додавання електромотора. Так було далеко не завжди.

Десятки років тому для збільшення продуктивності автомобіля часто вдавалися до збільшення об'єму його двигуна. Це був один із найпростіших способів отримати більше потужності й крутного моменту.

Іноді об'єм двигуна перевищував 6, а то й 8 літрів. Це далеко не межа того, що бачила автомобільна індустрія минулого.

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Автомобілі з найбільшими двигунами в історії:

20. Lamborghini Aventador — 6,5 літра

[ + – ] Lamborghini Aventador є одним із найвідоміших сучасних суперкарів Фото: Lamborghini

Один із найзнакових сучасних суперкарів оснащується неймовірним 6,5-літровим атмосферним двигуном V12, який видає потужність від 700 до 780 к.с. залежно від модифікації. Він здатний розганятися від 0 до 100 км/год всього за 2,8 секунди й досягати максимальної швидкості 355 км/год.

У 2021 модель зняли з виробництва через 10 років на конвеєрі. Lamborghini зараз активно працюють над наступником суперкара, який отримає гібридну силову установку.

19. Rolls-Royce Silver Shadow — 6,75 літра

[ + – ] Культовий двигун дебютував на Rolls-Royce Silver Shadow Фото: Wikipedia

Знаковий для Rolls-Royce двигун L-Series уперше з'явився в 1959 році на моделі Silver Cloud II. Тоді він мав об'єм 6,2 літра та був атмосферним.

Двигун прожив неймовірно довге життя й був модифікований багато разів. 1968 року на моделі Rolls-Royce Phantom VI уперше дебютувала 6,75-літрова версія двигуна.

Пізніше двигун доповнили турбонаддувом і помітно полегшили. Востаннє його можна було зустріти на автомобілі Bentley Mulsanne, який випускали з 2010 до 2020 року.

18. Mercedes-Benz 450SEL 6.9 — 6,8 літра

[ + – ] Mercedes-Benz 450SEL 6.9 мав неймовірно технологічний двигун для свого часу Фото: Wikipedia

Попри цифри 6.9 у назві цієї моделі, під капотом був 6,8-літровий двигун V8 M100. Кожен із них проходив суворі стендові випробування перед встановленням в автомобіль.

Блок двигуна був залізним, але головки циліндрів були алюмінієвими. Також цікаве незвичайне для того часу впорскування палива Bosch K-Jetronic, яке допомагало М100 забезпечити потужність у 290 к.с.

17. Lister Storm — 7,0 літрів

[ + – ] Lister Storm був побудований для гонок на витривалість Фото: Wikipedia

Рідкісний британський суперкар використовував той же двигун V12, що й культовий Jaguar E-Type. Його обсяг збільшили до 7 літрів і суттєво модернізували.

Дорожні автомобілі розвивають потужність 554 к.с. і 790 Нм крутного моменту. Це дозволило суперкару розганятися до 100 км/год лише за 4,1 секунди.

16. Plymouth Barracuda — 7,2 літра

[ + – ] Plymouth Barracuda пропонував безліч двигунів на вибір Фото: Wikipedia

Американські маслкари 60-х і початку 70-х вражають своїми величезними двигунами. Одним із яскравих представників цієї епохи є Plymouth Barracuda, під капотом якого можна було знайти 7,2-літровий V8 440 Super Commando.

Двигун видавав потужність 375-390 к.с., що було одним із найкращих показників у своєму класі. За чутками, продуктивність була ще більшою, але в Plymouth так хотіли заплутати конкурентів.

15. Aston Martin One-77 — 7,3 літра

[ + – ] Двигун Aston Martin One-77 був доопрацьований інженерами Cosworth Фото: Aston Martin

Один із найбільш разючих і найдорожчих Aston Martin в історії оснащувався гігантським 7,3-літровим двигуном V12. У його розробці брало участь знамените ательє Cosworth.

Двигун міг похвалитися потужністю 760 к.с. і 750 Нм крутного моменту. Це дозволило суперкару розганятися від 0 до 100 км/год за 3,5 секунди й досягати швидкості 350 км/год.

14. Chevrolet Chevelle SS — 7,4 літра

[ + – ] Chevrolet Chevelle 454 SS став вершиною гонки класичних маслкарів Фото: Heacock Classic

Найшвидшу версію Chevrolet Chevelle оснастили 7,4 літровим двигуном V8. Вона розвивала потужність до 450 к.с., що за мірками кінця 1960-х було просто неймовірно.

Це був один із найшвидших американських маслкарів. Він був здатний розганятися до сотні менш як за 6 секунд.

13. Lincoln Continental — 7,6 літра

[ + – ] Lincoln Continental переважно віддавали перевагу багаті американці Фото: Wikipedia

Lincoln Continental четвертого покоління був одним із найрозкішніших американських автомобілів початку 1960-х років. Він був досить важким, тому інженери вирішили оснастити його гігантським 7,6-літровим двигуном V8, який видавав 385 к.с.

Цей двигун випускався недовго і вже незабаром був замінений на новий 7,5-літровий V8. Він був сучаснішим і легшим.

12. Rolls-Royce Phantom II — 7,7 літра

[ + – ] Rolls-Royce Phantom II оснащувався найбільшим двигуном серед усіх автомобілів бренду Фото: Wikipedia

Rolls-Royce Phantom II був вершиною розкішних автомобілів на початку 1930-х років. Він оснащувався 7,7-літровим рядним шестициліндровим двигуном потужністю 122 к.с.

Мотор вирізнявся неймовірною плавністю роботи. Також примітною для тих років була головка блоку циліндрів, виготовлена з алюмінію.

11. Bugatti Veyron — 8,0 літрів

[ + – ] Bugatti Veyron викликав фурор у 2000-х роках Фото: Bugatti

Культовий гіперкар середини 2000-х років, який першим із серійних автомобілів подолав позначку 400 км/год. Під капотом у нього розташований неймовірний 8,0-літровий двигун W16 із чотирма турбінами потужністю від 1001 до 1200 к.с. залежно від модифікації.

Двигун був створений із нуля інженерами Bugatti. На момент виходу це був найтехнологічніший силовий агрегат у світі.

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10. Chevrolet Suburban — 8,1 літра

[ + – ] Chevrolet Suburban міг запропонувати один із найбільших двигунів для серійних позашляховиків Фото: Chevrolet

Позашляховик Chevrolet Suburban був неймовірно популярним у 1990-х. На вибір пропонувалося безліч модифікацій із різними силовими агрегатами.

Найбільш разючим двигуном на позашляховику був 8,1-літровий Vortec V8 потужністю 340 к.с. Його пропонували лише в найважчих версіях 2500HD і 3500HD.

9. Cadillac Eldorado — 8,2 літра

[ + – ] Cadillac Eldorado був мрією багатьох американців Фото: Cadillac

Cadillac Eldorado прозвали "міським крейсером" через його величезні габарити. Такий автомобіль мав і відповідні двигуни, найбільшим із яких був 8,2-літровий V8.

Двигун видавав потужність 406 к.с., яка передавалася на задні колеса. У 1970-х роках цей силовий агрегат сильно постраждав через паливну кризу, тому його віддачу знизили до жалюгідних 193 к.с.

8. Dodge Ram — 8,3 літра

[ + – ] Dodge Ram SRT-10 використовує той же двигун, що й суперкар Viper Фото: Dodge

Величезний двигун V10 від Dodge має цікаву історію. Спершу він був створений для найважчих версій пікапа Ram, поки його не допрацювали для суперкара Viper.

У 2004 році Dodge випустили спортивну версію пікапа Ram SRT-10, який успадкував уже оновлений 8,3-літровий двигун V10 від суперкара. Він видавав разючу потужність 510 к.с.

7. Dodge Viper — 8,4 літра

[ + – ] Dodge Viper має найбільший двигун серед усіх сучасних американських серійних автомобілів Фото: Dodge

Спочатку Dodge Viper встановлювався модернізований 8,0-літровий двигун V10 від пікапа Ram. Із кожним поколінням моделі його об'єм лише збільшувався.

Суперкар п'ятого покоління отримав 8,4-літровий атмосферний двигун V10, який видавав потужність 640 к.с. Гоночні версії взагалі могли похвалитися віддачею в 690 сил.

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6. Bugatti Royale — 12,7 літра

[ + – ] Bugatti Royale був найдорожчим автомобілем своїх років Фото: Wikipedia

До появи гіперкара Veyron компанія Bugatti випускала здебільшого ультрарозкішні автомобілі. Вони відрізнялися гігантськими розмірами та гарним дизайном.

Одним із таких автомобілів був Bugatti Royale Type 41, під капотом якого був розміщений 12,7-літровий рядний восьмициліндровий двигун. Він мав по три клапани на циліндр і видавав потужність 300 к.с.

5. Pierce-Arrow Model 66 — 13,5 літра

[ + – ] Pierce-Arrow Model 66 відзначений Книгою рекордів Гіннеса Фото: Wikipedia

Pierce-Arrow Model 66 потрапив до Книги рекордів Гіннеса як серійний автомобіль із найбільшим двигуном у світі. Модель випускали в США з 1913 до 1918 рік.

Автомобіль був призначений для багатих покупців і пропонував багате обладнання для тих років. Він міг умістити до чотирьох чоловік і мав брезентовий дах.

Шестициліндровий двигун об'ємом 13,5 літра хоч і вражає своїми розмірами, але не такий потужний. Він видавав лише 140 сил, що було досить багато для 1910-х.

4. Cadillac Sixteen Concept — 13,6 літра

[ + – ] Cadillac Sixteen так і не запустили в серійне виробництво Фото: Wikipedia

Cadillac Sixteen був одним із найамбіційніших автомобільних проєктів початку 2000-х. Седан мав разючий дизайн і міг похвалитися передовими технологіями.

"Родзинкою" концепту був 13,6-літровий двигун V16. Його потужність ніколи не озвучували, але, за чутками, вона становила більше 1000 к.с.

3. Napier-Railton — 23,9 літра

[ + – ] Napier-Railton встановив рекорд швидкості 1936 року Фото: Wikipedia

Napier-Railton був створений для 24-годинного рекорду швидкості 241 км/год на соляних озерах Бонневілля в 1936 році. У цьому йому допоміг величезний 23,9-літровий авіадвигун Napier Lion.

Найголовнішою проблемою під час встановлення рекорду була жахлива витрата палива. Для цього прямо за водієм розташовувався 65-літровий бак.

2. The Beast — 27,0 літрів

[ + – ] The Beast був одним із найшвидших автомобілів 1970-х Фото: evo.co.uk

Автомобіль-легенда, який з'являвся на обкладинках багатьох автомобільних журналів 1970-х, створив умілець Джон Додд. Він назвав своє творіння "Звіром" через величезний двигун під неймовірно довгим капотом.

Автомобіль оснащується 27,0-літровим авіаційним двигуном Rolls-Royce Merlin, який видавав потужність понад 1000 к.с. Додд якось розповів, що йому вдалося розігнатися на "Звірі" на понад 298 км/год.

Зараз цей автомобіль виставлено на аукціон. Пробіг "Звіра" складає всього 17 200 км.

1. Fiat S76 Record — 28,4 літра

[ + – ] Усього було побудовано два екземпляри Fiat S76 Record

Разючий Fiat S75 Record прозвали "Туринським звіром". Він був збудований у 1910 році для рекорду швидкості.

Fiat S75 Record оснащується величезним 28,4-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 290 к.с. і 2712 Нм крутного моменту. У 1913 році автомобіль зміг розвинути швидкість 213 км/год, але не зміг повторити свій результат у зворотному напрямку. За це його визнали найшвидшим авто у світі, але лише неофіційно.

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