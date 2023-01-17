Зовнішність наступника суперкара Lamborghini Aventador розкрили до прем'єри (фото)

Наступник Lamborghini Aventador стане ще потужнішим і отримає футуристичнішу зовнішність. Атмосферний двигун V12 доповнять одним або двома електродвигунами.

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У березні 2023 відбудеться довгоочікувана прем'єра наступника Lamborghini Aventador, але в мережі вже показали патентні знімки суперкара. Він сильно відрізнятиметься від свого попередника. Фото новинки опублікували на сайті WIPO.

Наступник Lamborghini Aventador отримає агресивний і футуристичний зовнішній вигляд. Передня частина виконана в дусі моделі Sián FKP 37. На суперкар встановлять стильну Y-подібну оптику спереду й позаду.

[ + – ] Наступний флагман Lamborghini отримає футуристичний зовнішній вигляд Фото: WIPO

У дизайні наступної моделі Lamborghini переважатимуть шестикутні форми. Навіть вихлопні патрубки матимуть цю форму.

[ + – ] Вихлопні патрубки наступника Lamborghini Aventador будуть шестикутної форми Фото: WIPO

Ззаду встановлять потужний дифузор, який нагадує ікла. Над нами розташовані два великі вихлопні патрубки.

[ + – ] Новий суперкар отримає гібридну силову установку Фото: WIPO

Наступний флагманський суперкар Lamborghini збереже атмосферний двигун V12 під капотом, а також буде доповнений одним або двома електромоторами. Найімовірніше, що сумарна потужність авто становитиме понад 800 к.с.

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Наступника Lamborghini Aventador вперше помітили на дорогах (відео)

Lamborghini тестує кілька варіантів майбутнього флагмана. Через деякий час після його дебюту має з'явитися відкрита модифікація зі знімним дахом.

На кузові також з'явиться кілька великих повітрозабірників для охолодження потужного двигуна. Силует суперкара має клиноподібну форму.

[ + – ] Новий флагман Lamborghini збереже клиноподібний силует Фото: WIPO

Раніше Фокус писав, що з аукціону RM Sotheby's за рекордну суму продали ексклюзивний Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae.