Зовнішність наступника суперкара Lamborghini Aventador розкрили до прем'єри (фото)
Наступник Lamborghini Aventador стане ще потужнішим і отримає футуристичнішу зовнішність. Атмосферний двигун V12 доповнять одним або двома електродвигунами.
У березні 2023 відбудеться довгоочікувана прем'єра наступника Lamborghini Aventador, але в мережі вже показали патентні знімки суперкара. Він сильно відрізнятиметься від свого попередника. Фото новинки опублікували на сайті WIPO.
Наступник Lamborghini Aventador отримає агресивний і футуристичний зовнішній вигляд. Передня частина виконана в дусі моделі Sián FKP 37. На суперкар встановлять стильну Y-подібну оптику спереду й позаду.
У дизайні наступної моделі Lamborghini переважатимуть шестикутні форми. Навіть вихлопні патрубки матимуть цю форму.
Ззаду встановлять потужний дифузор, який нагадує ікла. Над нами розташовані два великі вихлопні патрубки.
Наступний флагманський суперкар Lamborghini збереже атмосферний двигун V12 під капотом, а також буде доповнений одним або двома електромоторами. Найімовірніше, що сумарна потужність авто становитиме понад 800 к.с.Важливо
Lamborghini тестує кілька варіантів майбутнього флагмана. Через деякий час після його дебюту має з'явитися відкрита модифікація зі знімним дахом.
На кузові також з'явиться кілька великих повітрозабірників для охолодження потужного двигуна. Силует суперкара має клиноподібну форму.
Раніше Фокус писав, що з аукціону RM Sotheby's за рекордну суму продали ексклюзивний Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae.