Внешность преемника суперкара Lamborghini Aventador раскрыли до премьеры (фото)

Преемник Lamborghini Aventador станет еще мощнее и получит более футуристичную внешность. Атмосферный двигатель V12 дополнят одним или двумя электромоторами.

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В марте 2023 года состоится долгожданная премьера преемника Lamborghini Aventador, но в Сети уже показали патентные снимки суперкара. Он будет сильно отличаться от своего предшественника. Фото новинки опубликовали на сайте WIPO.

Преемник Lamborghini Aventador получит агрессивный и футуристичный внешний вид. Передняя часть выполнена в духе модели Sián FKP 37. На суперкар установят стильную Y-образную оптику спереди и сзади.

[ + – ] Следующий флагман Lamborghini получит футуристичный внешний вид Фото: WIPO

В дизайне следующей модели Lamborghini будут преобладать шестиугольные формы. Даже выхлопные патрубки будут иметь эту форму.

[ + – ] Выхлопные патрубки преемника Lamborghini Aventador будут шестиугольной формы Фото: WIPO

Сзади установят массивный диффузор, который напоминает клыки. Над нами расположены два больших выхлопных патрубка.

[ + – ] Новый суперкар получит гибридную силовую установку Фото: WIPO

Следующий флагманский суперкар Lamborghini сохранит атмосферный двигатель V12 под капотом, а также будет дополнен одним или двумя электромоторами. Вероятнее всего, что суммарная мощность авто составит более 800 л.с.

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Lamborghini тестирует несколько вариантов будущего флагмана. Через некоторое время после его дебюта должна появиться открытая модификация со съемной крышей.

На кузове также появится несколько больших воздухозаборников для охлаждения мощного двигателя. Силуэт суперкара имеет клиновидную форму.

[ + – ] Новый флагман Lamborghini сохранит клиновидный силуэт Фото: WIPO

Ранее Фокус писал, что с аукциона RM Sotheby’s за рекордную сумму продан эксклюзивный Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae.