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Унікальний гіперкар Bugatti став найдорожчим новим автомобілем у світі (фото)

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Фото: Bugatti | Bugatti Chiron Profilée W16 встановив ціновий рекорд

Єдиний у світі Bugatti Chiron Profilée W16 пішов із молотка за 10 677 742 долари. Він відрізняється від стандартної моделі унікальною зовнішньою обробкою і технічними доробками.

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На аукціоні RM Sotheby's у Парижі продали єдиний у світі гіперкар Bugatti Chiron Profilée W16. Автомобіль пішов із молотка за рекордну суму. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Bugatti Chiron Profilée W16 Fullscreen
Усього випущено лише один екземпляр Bugatti Chiron Profilée W16
Фото: RM Sotheby's

Bugatti Chiron Profilée W16 було продано за 10 677 742 долари. Він став найдорожчим автомобілем, який продали на аукціоні.

Гіперкар є 501-м екземпляром моделі Chiron. Він відрізняється унікальним зовнішнім оздобленням і технічними доробками.

Bugatti Chiron Profilée W16 Fullscreen
Інтер'єр гіперкара виконаний у двох кольорах
Фото: Bugatti

Під капотом Bugatti Chiron Profilée встановлений 8-літровий двигун W16 із чотирма турбінами потужністю 1 478 к. с. і 1 600 Нм крутного моменту. Гіперкар здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 2,3 секунди. Максимальна швидкість перевищує 400 км/год.

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Bugatti Chiron Profilée W16 забарвлений в унікальний колір Argent Atlantique з карбоновими акцентами кольору Blue Royal Carbon. Він також оснащується незвичним дизайном колісних дисків Le Patron.

Bugatti Chiron Profilée W16 Fullscreen
Кузов Bugatti Chiron Profilée W16 пофарбований в унікальні для моделі кольори
Фото: Bugatti

Попереду в гіперкара встановлені великі повітрозабірники та збільшена решітка радіатора. Вона подає більше повітря в радіатори, ніж стандартна модель.

Торги за унікальний Bugatti Chiron Profilée W16 закінчились 1 лютого. Гіперкар купив колекціонер, який побажав залишитись анонімним.

Раніше Фокус писав, що на аукціон RM Sotheby's виставили дуже рідкісний спідстер Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss.