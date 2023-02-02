Унікальний гіперкар Bugatti став найдорожчим новим автомобілем у світі (фото)

Єдиний у світі Bugatti Chiron Profilée W16 пішов із молотка за 10 677 742 долари. Він відрізняється від стандартної моделі унікальною зовнішньою обробкою і технічними доробками.

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На аукціоні RM Sotheby's у Парижі продали єдиний у світі гіперкар Bugatti Chiron Profilée W16. Автомобіль пішов із молотка за рекордну суму. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

[ + – ] Усього випущено лише один екземпляр Bugatti Chiron Profilée W16 Фото: RM Sotheby's

Bugatti Chiron Profilée W16 було продано за 10 677 742 долари. Він став найдорожчим автомобілем, який продали на аукціоні.

Гіперкар є 501-м екземпляром моделі Chiron. Він відрізняється унікальним зовнішнім оздобленням і технічними доробками.

[ + – ] Інтер'єр гіперкара виконаний у двох кольорах Фото: Bugatti

Під капотом Bugatti Chiron Profilée встановлений 8-літровий двигун W16 із чотирма турбінами потужністю 1 478 к. с. і 1 600 Нм крутного моменту. Гіперкар здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 2,3 секунди. Максимальна швидкість перевищує 400 км/год.

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Bugatti Chiron Profilée W16 забарвлений в унікальний колір Argent Atlantique з карбоновими акцентами кольору Blue Royal Carbon. Він також оснащується незвичним дизайном колісних дисків Le Patron.

[ + – ] Кузов Bugatti Chiron Profilée W16 пофарбований в унікальні для моделі кольори Фото: Bugatti

Попереду в гіперкара встановлені великі повітрозабірники та збільшена решітка радіатора. Вона подає більше повітря в радіатори, ніж стандартна модель.

Торги за унікальний Bugatti Chiron Profilée W16 закінчились 1 лютого. Гіперкар купив колекціонер, який побажав залишитись анонімним.

Раніше Фокус писав, що на аукціон RM Sotheby's виставили дуже рідкісний спідстер Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss.