Уникальный гиперкар Bugatti стал самым дорогим новым автомобилем в мире (фото)
Единственный в мире Bugatti Chiron Profilée W16 ушел с молотка за 10 677 742 доллара. Он отличается от стандартной модели уникальной внешней отделкой и техническими доработками.
На аукционе RM Sotheby's в Париже продали единственный в мире гиперкар Bugatti Chiron Profilée W16. Автомобиль ушел с молотка за рекордную сумму. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.
Bugatti Chiron Profilée W16 был продан за 10 677 742 доллара. Он стал самым дорогим новым автомобилем, который продали на аукционе.
Гиперкар является 501-м экземпляром модели Chiron. Он отличается уникальной внешней отделкой и техническими доработками.
Под капотом Bugatti Chiron Profilée установлен 8-литровый двигатель W16 с четырьмя турбинами мощностью 1478 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. Гиперкар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,3 секунды. Максимальная скорость превышает 400 км/ч.Важно
Bugatti Chiron Profilée W16 окрашен в уникальный цвет Argent Atlantique с карбоновыми акцентами цвета Blue Royal Carbon. Он также оснащается необычным дизайном колесных дисков Le Patron.
Спереди у гиперкара установлены большие воздухозаборники и увеличенная решетка радиатора. Она подает большее количество воздуха в радиаторы, чем стандартная модель.
Торги за уникальный Bugatti Chiron Profilée W16 закончились 1 февраля. Гиперкар купил коллекционер, который пожелал остаться анонимным.
Ранее Фокус писал, что на аукцион RM Sotheby's выставили очень редкий спидстер Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss.