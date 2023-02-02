Уникальный гиперкар Bugatti стал самым дорогим новым автомобилем в мире (фото)

Единственный в мире Bugatti Chiron Profilée W16 ушел с молотка за 10 677 742 доллара. Он отличается от стандартной модели уникальной внешней отделкой и техническими доработками.

Related video

На аукционе RM Sotheby's в Париже продали единственный в мире гиперкар Bugatti Chiron Profilée W16. Автомобиль ушел с молотка за рекордную сумму. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

[ + – ] Всего выпущен только один экземпляр Bugatti Chiron Profilée W16 Фото: RM Sotheby's

Bugatti Chiron Profilée W16 был продан за 10 677 742 доллара. Он стал самым дорогим новым автомобилем, который продали на аукционе.

Гиперкар является 501-м экземпляром модели Chiron. Он отличается уникальной внешней отделкой и техническими доработками.

[ + – ] Интерьер гиперкара выполнен в двух цветах Фото: Bugatti

Под капотом Bugatti Chiron Profilée установлен 8-литровый двигатель W16 с четырьмя турбинами мощностью 1478 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. Гиперкар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,3 секунды. Максимальная скорость превышает 400 км/ч.

Важно

Первый Ford Mustang 2024 подорожал в 10 раз всего за полчаса (фото)

Bugatti Chiron Profilée W16 окрашен в уникальный цвет Argent Atlantique с карбоновыми акцентами цвета Blue Royal Carbon. Он также оснащается необычным дизайном колесных дисков Le Patron.

[ + – ] Кузов Bugatti Chiron Profilée W16 окрашен в уникальные для модели цвета Фото: Bugatti

Спереди у гиперкара установлены большие воздухозаборники и увеличенная решетка радиатора. Она подает большее количество воздуха в радиаторы, чем стандартная модель.

Торги за уникальный Bugatti Chiron Profilée W16 закончились 1 февраля. Гиперкар купил коллекционер, который пожелал остаться анонимным.

Ранее Фокус писал, что на аукцион RM Sotheby's выставили очень редкий спидстер Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss.