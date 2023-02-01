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Первый Ford Mustang 2024 подорожал в 10 раз всего за полчаса (фото)

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Фото: Barrett-Jackson | Ford Mustang 2024 продали за 490 000 долларов

За право купить Ford Mustang 2024 на аукционе точилась настоящая борьба. Вырученные средства направили на благотворительность.

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В США на аукционе Barrett-Jackson продали самый первый Ford Mustang нового поколения. За автомобиль выручили целых 490 000 долларов – он подорожал примерно в 10 раз за полчаса торгов. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.

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Все вырученные средства отправят на благотворительность
Фото: Barrett-Jackson

Продажи Ford Mustang 2024 стартуют только летом, однако для аукциона сделали исключение. Дело в том, что вырученные средства будут направлены на благотворительность. Их пожертвуют на фонд борьбы с детским диабетом, причем еще 50 000 долларов добавил один из дилеров Ford, а 25 000 – одна из владельцев Barrett-Jackson Мишель Мози.

Ford Mustang 2024, Ford Mustang, новый Ford Mustang, Ford Mustang GT, новый форд мустанг Fullscreen
Ford Mustang нового поколения начнут продавать летом
Фото: Ford

Новый Ford Mustang с номером VIN 001 относится к версии GT Dark Horse. Купе оснащают 5,0-литровым V8 мощностью 486 л. с. и 6-ступенчатой механической либо 10-ступенчатой автоматической КПП.

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Кроме того, автомобиль получил опционный пакет Performance Pack. Он включает самоблокирующийся дифференциал, адаптивный амортизаторы и тормоза Brembo. Кроме того, авто получило 19-дюймовые диски и задний спойлер. В салоне установлены спортивные сиденья Recaro.

Ford Mustang 2024, Ford Mustang, новый Ford Mustang, Ford Mustang GT, новый форд мустанг Fullscreen
В салоне установлены спортивные кресла Recaro
Фото: Ford

К слову, там же на благотворительном аукционе продали и первый GMC Hummer EV SUV. Электрический внедорожник также ушел с молотка за полмиллиона долларов.

Также Фокус писал, что на аукционе Barrett-Jackson продали и Chevrolet Corvette, принадлежавший экс-госсекретарю США Колину Пауэллу.