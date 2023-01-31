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На продажу выставили уникальный Mercedes S-Class с поднимающимися вверх дверями (фото)

Mercedes-Benz 500 SGS, Mercedes 500 SGS, Mercedes-Benz S-Class, Mercedes S-Class W126, тюнинг Mercedes S-Class
Фото: Artcurial | Двери Mercedes-Benz 500 SGS поднимаются вверх

Всего выпустили толоько 57 эксклюзивных Mercedes-Benz 500 SGS. Автомобиль получил поднимающиеся вверх двери, а его салон отделали дорогой кожей и деревом.

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В Париже на аукцион Artcurial выставлен самый редкий и необычный Mercedes-Benz S-Class W126. Его двери поднимаются вверх по принципу "крыла чайки". Подробности уникального авто раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

Mercedes-Benz 500 SGS, Mercedes 500 SGS, Mercedes-Benz S-Class, Mercedes S-Class W126, тюнинг Mercedes S-Class Fullscreen
Нестандартный тюнинг Mercedes S-Class W126 выполнили в США
Фото: Artcurial

Этот Mercedes-Benz 500 SGS (именно так названо авто) построен в 1983 году. Необычный тюнинг Mercedes S-Class W126 выполнило американское ателье Styling Garage, которое в 80-х прославилось своими экстравагнтными проектами для арабских шейхов и звезд Голливуда.

Mercedes-Benz 500 SGS, Mercedes 500 SGS, Mercedes-Benz S-Class, Mercedes S-Class W126, тюнинг Mercedes S-Class Fullscreen
Салон Mercedes S-Class отделали кожей и деревом
Фото: Artcurial

За основу взяли стандартное купе Mercedes 500 SEC C126. Автомобиль оснастили поднимающимися вверх дверями, как у знаменитого Mercedes 300 SL Gullwing – получилось очень эффектно.

Кроме того, купе Mercedes S-Class получило аэродинамический обвес и колесные диски от AMG. Салон отделан дорогой кожей песочного цвета и деревом.

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Двигатель Mercedes S-Class остался без изменений – под капотом установлен 5,0-литровый V8 мощностью 240 л. с. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.

Mercedes-Benz 500 SGS, Mercedes 500 SGS, Mercedes-Benz S-Class, Mercedes S-Class W126, тюнинг Mercedes S-Class Fullscreen
Всего выпустили только 57 Mercedes 500 SGS
Фото: Artcurial

Всего выпустили только 57 Mercedes-Benz 500 SGS. Сейчас они очень ценятся коллекционерами, особенно если они в отличном состоянии, как это авто. Его ориентировочная стоимость составляет 400 000 – 600 000 евро.

Ранее Фокус сообщал, что был обнаружен редчайший Mercedes-Benz E-Class с такими же дверями типа "крыло чайки".

Также мы писали, что на аукцион выставили самый красивый Ferrari в истории.