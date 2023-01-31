На продаж виставили унікальний Mercedes S-Class із дверима, що піднімаються вгору (фото)

Усього випустили лише 57 ексклюзивних Mercedes-Benz 500 SGS. Автомобіль отримав двері, що піднімаються вгору, а його салон обробили дорогою шкірою і деревом.

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У Парижі на аукціон Artcurial виставлений рідкісний і незвичайний Mercedes-Benz S-Class W126. Його двері піднімаються нагору за принципом "крила чайки". Деталі унікального авто розкрили на офіційному сайті аукціонного дому.

[ + – ] Нестандартний тюнінг Mercedes S-Class W126 виконали в США Фото: Artcurial

Цей Mercedes-Benz 500 SGS (саме так названо авто) побудований у 1983 році. Незвичайний тюнінг Mercedes S-Class W126 виконало американське ательє Styling Garage, яке у 80-х прославилося своїми екстравагнтними проєктами для арабських шейхів і зірок Голлівуду.

[ + – ] Салон Mercedes S-Class обробили шкірою і деревом Фото: Artcurial

За основу взяли стандартне купе Mercedes 500 SEC C126. Автомобіль оснастили дверима, що піднімаються вгору, як у знаменитого Mercedes 300 SL Gullwing — вийшло дуже ефектно.

Крім того, купе Mercedes S-Class отримало аеродинамічний обвіс і колісні диски від AMG. Салон оброблений дорогою шкірою пісочного кольору й деревом.

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Двигун Mercedes S-Class залишився без змін — під капотом встановлений 5,0-літровий V8 потужністю 240 к.с. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП.

[ + – ] Усього випустили лише 57 Mercedes 500 SGS Фото: Artcurial

Усього випустили лише 57 Mercedes-Benz 500 SGS. Зараз вони дуже цінуються колекціонерами, особливо якщо вони у відмінному стані, як це авто. Його орієнтовна вартість складає 400 000 – 600 000 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що було виявлено рідкісний Mercedes-Benz E-Class із такими самими дверима типу "крило чайки".

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