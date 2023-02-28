Купе, кабріолети та електрокари: найрідкісніші авто українського виробництва (фото)

Українські автомобільні підприємства дрібними серіями випускали спорткари, електромобілі та мікроавтобуси. Окрім того, за ліцензією збирали моделі Ford і навіть Mercedes-Benz.

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Більшість авто українського виробництва – досить масові бюджетні моделі. Втім, без раритетів також не обійшлося – деякі моделі випускалися дуже малими партіями або навіть існували лише у кількох екземплярах. Фокус обрав найрідкісніші українські автомобілі.

Ford A

[ + – ] Ford A 1929 року Фото: Ford

Мало хто знає, що найперший легковий автомобіль українського виробництва – Ford A. Справа в тому, що радянський уряд купив у Ford ліцензію на випуск цієї моделі. Американські архітектори спроектували і завод ГАЗ у Горькому (Нижньому Новгороді), а поки він будувався, збірку Ford A налагодили у Харкові. Усього випустили лише 10 таких авто з 40-сильним мотором.

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Електричний ЛАЗ

Перший український електромобіль ЛАЗ-750 створили ще 75 років тому та навіть випустили невелику серію для перевезення пошти. Фургони оснащували двигунами потужністю 4 і 8 к. с., а запас ходу становив 50-160 км., залежно від типу акумуляторної батареї. Вантажопідйомність складала від 500 до 1500 кг.

ЛуАЗ-1301

Наступника знаменитої "Волині" розробляли майже 20 років, але у результаті 2002 року випустили лише 43 позашляховики. ЛуАЗ-1301 отримав сучасніший кузов зі склопластику, а частину агрегатів запозичили у "Таврії". Зокрема, ЗАЗ-1102 став донором двигунів об'ємом 1,1 л (51 к. с.) та 1,2 л (53 к. с.). Зараз на ЛуАЗ-1301 полюють автоколекціонери.

Кабріолет "Таврія"

Усього випустили лише три кабріолети "Таврія-Ландоле". Примітно, що над задніми сидіннями був зсувний дах, а ось над передніми — знімний пластиковий верх. Наразі відома доля двох таких авто: один екземпляр моделі знаходиться у Македонії, а інший – залишився в Україні та раніше неодноразово демонструвався на ретро-фестивалі OldCarLand.

Спортивне купе "Запорожець"

Елегантне купе "Спорт-900" 1963 випущено тиражем у шість екземплярів, хоча його планували зробити серійним. Під обтічним склопластиковим кузовом сховали начинку від "горбатого" ЗАЗ-965. Автомобіль важив лише 500 кг та був оснащений стандартним 0,9-літровим мотором "Запорожця" потужністю 27 к. с. Максимальна швидкість спорткара становила 120 км/год.

Зірка "Кавказької полонянки"

[ + – ] Мікроавтобус "Старт" Фото: wikipedia.org

У фільмі "Кавказька бранка" можна побачити мікроавтобус "Старт" із авангардним дизайном. Його випускали на підприємствах у Сєвєродонецьку, Луганську та Коростені та всього у 1967-1970 роках зібрали від 150 до 200 таких 12-місних мінівенів. Як і у "Спорт-900", кузов авто виконаний зі склопластику, а ось двигун та КПП запозичили у "Волги" ГАЗ-21.

"Таврія-Електро"

[ + – ] Електромобіль "Таврія" знайшли у Німеччині

Електромобіль "Таврія" планували поставити на конвеєр і навіть постачати до Європи. Один з таких автомобілів був виявлений у Німеччині. Він оснащений 16-сильним мотором та свинцевими акумуляторами, а його запас ходу становить 80 км. Пізніші прототипи "Таврія-Електро" оснащувалися моторами на 25-35 к. с. та могли проїхати 130-140 км без підзарядки. Електрокар вийшов дуже дорогим навіть для Європи.

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Українські Mercedes-Benz

[ + – ] Mercedes-Benz E-Class 2002 року Фото: Wikipedia

Не всім відомо, що у 2002-2003 роках в Україні випускали одразу дві моделі Mercedes-Benz – седан E-Class та позашляховик M-Class у різних модифікаціях. Великовузлове збирання автомобілів налагодили на Чорноморському заводі автомобільних агрегатів на Одещині і всього зібрали близько 600 Mercedes.

Раніше Фокус розповідав про найпершу "Таврію". Її створили ще 1978 року і довго не давали запустити у виробництво.

Також ми писали, що у Каліфорнії помітили старий "Запорожець".