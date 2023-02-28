Купе, кабриолеты и электрокары: самые редкие авто украинского производства (фото)

Украинские автомобильные предприятия мелкими сериями выпускали спорткары, электромобили и микроавтобусы. Кроме того, по лицензии собирали модели Ford и даже Mercedes-Benz.

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Большинство авто украинского производства – довольно массовые бюджетные модели. Впрочем, без раритетов также не обошлось – некоторые модели выпускались очень малыми партиями или даже существовали всего в нескольких экземплярах. Фокус выбрал самые редкие украинские автомобили.

Ford A

[ + – ] Ford A 1929 года Фото: Ford

Мало кто знает, что самый первый легковой автомобиль украинского производства – Ford A. Дело в том, что советское правительство купило у Ford лицензию на выпуск этой модели. Американские архитекторы спроектировали и завод ГАЗ в Горьком (Нижнем Новгороде), а пока он строился, сборку Ford A наладили в Харькове. Всего выпустили только 10 таких авто с 40-сильным мотором.

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Электрический ЛАЗ

Первый украинский электромобиль ЛАЗ-750 создали еще 75 лет назад и даже выпустили небольшой серии для перевозки почты. Фургоны оснащали моторами мощностью 4 и 8 л. с., а запас хода составлял 50-160 км, в зависимости от типа аккумуляторной батареи. Грузоподъемность составляла от 500 до 1500 кг.

ЛуАЗ-1301

Преемника знаменитой "Волыни" разрабатывали почти 20 лет, но в итоге в 2002 году выпустили только 43 внедорожника. ЛуАЗ-1301 получил более современный кузов из стеклопластика, а часть агрегатов позаимствовали у "Таврии". В частности, ЗАЗ-1102 стал донором двигателей объемом 1,1 л (51 л. с.) и 1,2 л (53 л. с.). Сейчас за ЛуАЗ-1301 охотятся автоколлекционеры.

Кабриолет "Таврия"

Всего выпустили только три кабриолета "Таврия-Ландоле". Примечательно, что над задними сиденьями была сдвижная тканевая крыша, а вот над передними – съемный пластиковый верх. Сейчас известна судьба двух таких авто: один экземпляр модели находится в Македонии, а другой – остался в Украине и раньше неоднократно демонстрировался на ретро-фестивале OldCarLand.

Спортивное купе "Запорожец"

Элегантное купе "Спорт-900" 1963 года выпущено тиражом в шесть экземпляров, хотя его планировали сделать серийным. Под обтекаемым стеклопластиковым кузовом спрятали начинку от "горбатого" ЗАЗ-965. Автомобиль весил всего 500 кг и был оснащен стандартным 0,9-литровым мотором "Запорожца" мощностью 27 л. с. Максимальная скорость спорткара составила 120 км/ч.

Звезда "Кавказской пленницы"

[ + – ] Микроавтобус "Старт" Фото: wikipedia.org

В фильме "Кавказская пленница" можно увидеть микроавтобус "Старт" с авангардным дизайном. Его выпускали на предприятиях в Северодонецке, Луганске и Коростене и всего в 1967-1970 годах собрали от 150 до 200 таких 12-местных минивэнов. Как и у "Спорт-900", кузов авто выполнен из стеклопластика, а вот двигатель и КПП позаимствовали у "Волги" ГАЗ-21.

"Таврия-Электро"

[ + – ] Электромобиль "Таврия" нашли в Германии

Электромобиль "Таврия" планировали поставить на конвейер и даже поставлять в Европу. Один из таких автомобилей был обнаружен в Германии. Он оснащен 16-сильным мотором и свинцовыми аккумуляторами, а его запас хода составляет 80 км. Более поздние прототипы "Таврия-Электро" оснащались моторами на 25-35 л. с. и могли проехать 130-140 км без подзарядки. Электрокар получился слишком дорогим даже для Европы.

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Украинские Mercedes-Benz

[ + – ] Mercedes-Benz E-Class 2002 года Фото: Wikipedia

Не всем известно, что в 2002-2003 годах в Украине выпускали сразу две модели Mercedes-Benz – седан E-Class и внедорожник M-Class в разных модификациях. Крупноузловую сборку автомобилей наладили на Черноморском заводе автомобильных агрегатов в Одесской области и всего собрали около 600 Mercedes.

Ранее Фокус рассказывал про самую первую "Таврию". Ее создали еще в 1978 году и долго не давали запустить в производство.

Также мы писали, что в Калифорнии заметили старый "Запорожец".