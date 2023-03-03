Размер имеет значение: автомобили с самыми большими двигателями в истории (фото)

Некоторые из представленных автомобилей становились рекордсменами своего времени. Объемы их двигателей по-настоящему пугают.

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В наше время производители все реже выпускают автомобили с большими двигателями, стараясь делать их более экологичными и легкими. Фокус решил вспомнить модели авто с самыми огромными моторами в истории.

Современные автопроизводители часто делают свои автомобили с ДВС быстрее за счет внедрения новых технологий или добавления электромотора. Так было далеко не всегда.

Десятки лет назад для увеличения производительности автомобиля часто прибегали к увеличению объема его двигателя. Это был один из самых простых способов получить больше мощности и крутящего момента.

Иногда объем двигателя превышал 6, а то и 8 литров. Это далеко не предел того, что видела автомобильная индустрия прошлого.

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Двигатели-долгожители: самые старые автомобильные моторы в истории

Автомобили с самыми большими двигателями в истории:

20. Lamborghini Aventador — 6,5 литра

[ + – ] Lamborghini Aventador является одним из самых узнаваемых современных суперкаров Фото: Lamborghini

Один из самых знаковых современных суперкаров оснащается невероятным 6,5-литровым атмосферным двигателем V12, который выдает мощность от 700 до 780 л.с. в зависимости от модификации. Он способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,8 секунды и достигать максимальной скорости в 355 км/ч.

В 2021 году модель сняли с производства спустя 10 лет на конвейере. Lamborghini сейчас активно работают над преемником суперкара, который получит гибридную силовую установку.

19. Rolls-Royce Silver Shadow — 6,75 литра

[ + – ] Культовый двигатель дебютировал на Rolls-Royce Silver Shadow Фото: Wikipedia

Знаковый для Rolls-Royce двигатель L Series впервые появился в 1959 году на модели Silver Cloud II. Тогда он имел объем 6,2 литра и был атмосферным.

Двигатель прожил невероятно долгую жизнь и был модифицирован множество раз. В 1968 году на модели Rolls-Royce Phantom VI впервые дебютировала 6,75-литровая версия двигателя.

Позже двигатель дополнили турбонаддувом и заметно облегчили. В последний раз его можно было встретить на автомобиле Bentley Mulsanne, который выпускался с 2010 по 2020 год.

18. Mercedes-Benz 450SEL 6.9 — 6,8 литра

[ + – ] Mercedes-Benz 450SEL 6.9 имел невероятно технологичный двигатель для своего времени Фото: Wikipedia

Несмотря на цифры 6.9 в названии этой модели, под капотом находился 6,8-литровый двигатель V8 M100. Каждый из них проходил строгие стендовые испытания перед установкой в автомобиль.

Блок двигателя был железным, но головки цилиндров были алюминиевыми. Также интересен необычный для того времени впрыск топлива Bosch K-Jetronic, который помогал М100 обеспечить мощность в 290 л.с.

17. Lister Storm — 7,0 литров

[ + – ] Lister Storm был построен для гонок на выносливость Фото: Wikipedia

Редкий британский суперкар использовал тот же двигатель V12, что и культовый Jaguar E-Type. Его объем увеличили до 7 литров и существенно модернизировали.

Дорожные автомобили развивают мощность 554 л.с. и 790 Нм крутящего момента. Это позволило суперкару разгоняться до 100 км/ч всего за 4,1 секунды.

16. Plymouth Barracuda — 7,2 литра

[ + – ] Plymouth Barracuda предлагал множество двигателей на выбор Фото: Wikipedia

Американские маслкары 60-х и начала 70-х поражают своими огромными двигателями. Одним из ярких представителей этой эпохи является Plymouth Barracuda, под капотом которого можно было найти 7,2-литровый V8 440 Super Commando.

Двигатель выдавал мощность 375-390 л.с., что было одним из лучших показателей в своем классе. По слухам, производительность была еще больше, но в Plymouth таким образом хотели запутать конкурентов.

15. Aston Martin One-77 — 7,3 литра

[ + – ] Двигатель Aston Martin One-77 был доработан инженерами Cosworth Фото: Aston Martin

Один из самых впечатляющих и дорогих Aston Martin в истории оснащался гигантским 7,3-литровым двигателем V12. В его разработке участвовало знаменитое ателье Cosworth.

Двигатель мог похвастать мощностью 760 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Это позволило суперкару разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды и достигать скорости в 350 км/ч.

14. Chevrolet Chevelle SS — 7,4 литра

[ + – ] Chevrolet Chevelle 454 SS стал вершиной гонки классических маслкаров Фото: Heacock Classic

Самая быстрая версия Chevrolet Chevelle оснащалась 7,4 литровым двигателем V8. Она развивала мощность до 450 л.с., что по меркам конца 1960-х было просто невероятным.

Это был один из самых быстрых американских маслкаров. Он был способен разгоняться до сотни менее чем за 6 секунд.

13. Lincoln Continental — 7,6 литра

[ + – ] Lincoln Continental в основном предпочитали богатые американцы Фото: Wikipedia

Lincoln Continental четвертого поколения был одним из самых роскошных американских автомобилей начала 1960-х годов. Он был довольно тяжелым, поэтому инженеры решили оснастить его гигантским 7,6-литровым двигателем V8, который выдавал 385 л.с.

Этот мотор выпускался недолго и уже совсем скоро был заменен на новый 7,5-литровый V8. Он был более современным и легким.

12. Rolls-Royce Phantom II — 7,7 литра

[ + – ] Rolls-Royce Phantom II оснащался самым большим двигателем среди всех автомобилей бренда Фото: Wikipedia

Rolls-Royce Phantom II был вершиной роскошных автомобилей в начале 1930-х годов. Он оснащался 7,7-литровый рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 122 л.с.

Мотор отличался невероятной плавностью работы. Также примечательным для тех лет была головка блока цилиндров, изготовленная из алюминия.

11. Bugatti Veyron — 8,0 литров

[ + – ] Bugatti Veyron произвел фурор в 2000-х годах Фото: Bugatti

Культовый гиперкар середины 2000-х годов, который первым из серийных автомобилей преодолел отметку в 400 км/ч. Под капотом у него расположен невероятный 8,0-литровый двигатель W16 с четырьмя турбинами мощностью от 1001 до 1200 л.с. в зависимости от модификации.

Двигатель был создан с нуля инженерами Bugatti. На момент выхода это был самый технологичный силовой агрегат в мире.

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10. Chevrolet Suburban — 8,1 литра

[ + – ] Chevrolet Suburban мог предложить один из самых больших двигателей для серийных внедорожников Фото: Chevrolet

Внедорожник Chevrolet Suburban был невероятно популярным в 1990-х. На выбор предлагалось множество модификаций с различными силовыми агрегатами.

Самым впечатляющим двигателем на внедорожнике был 8,1-литровый Vortec V8 мощностью 340 л.с. Он предлагался только в самых тяжелых версиях 2500HD и 3500HD.

9. Cadillac Eldorado — 8,2 литра

[ + – ] Cadillac Eldorado был мечтой многих американцев Фото: Cadillac

Cadillac Eldorado прозвали "городским крейсером" из-за его огромных габаритов. Такому автомобилю полагались и соответствующие двигатели, самым большим из которых был 8,2-литровый V8.

Мотор выдавал мощность 406 л.с., которая передавалась на задние колеса. В 1970-х годах этот силовой агрегат сильно пострадал из-за топливного кризиса, поэтому его отдачу снизили до жалких 193 л.с.

8. Dodge Ram — 8,3 литра

[ + – ] Dodge Ram SRT-10 использует тот же двигатель, что и суперкар Viper Фото: Dodge

Огромный двигатель V10 от Dodge имеет увлекательную историю. Сперва он был создан для самых тяжелых версий пикапа Ram, пока его не доработали для суперкара Viper.

В 2004 году Dodge выпустили спортивную версию пикапа Ram SRT-10, который унаследовал уже обновленный 8,3-литровый двигатель V10 от суперкара. Он выдавал впечатляющую мощность 510 л.с.

7. Dodge Viper — 8,4 литра

[ + – ] Dodge Viper имеет самый большой двигатель среди всех современных американских серийных автомобилей Фото: Dodge

Сперва в Dodge Viper устанавливался модернизированный 8,0-литровый двигатель V10 от пикапа Ram. С каждым поколением модели его объем только увеличивался.

Суперкар пятого поколения получил 8,4-литровый атмосферный двигатель V10, который выдавал мощность 640 л.с. Гоночные версии и вовсе могли похвастать отдачей в 690 сил.

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6. Bugatti Royale — 12,7 литра

[ + – ] Bugatti Royale был самым дорогим автомобилем своих лет Фото: Wikipedia

До появления гиперкара Veyron компания Bugatti выпускала преимущественно ультрароскошные автомобили. Они отличались гигантскими размерами и красивым дизайном.

Одним из таких автомобилей был Bugatti Royale Type 41, под капотом которого был размещен 12,7-литровый рядный восьмицилиндровый двигатель. Он имел по три клапана на цилиндр и выдавал мощность 300 л.с.

5. Pierce-Arrow Model 66 — 13,5 литра

[ + – ] Pierce-Arrow Model 66 отмечен Книгой рекордов Гиннеса Фото: Wikipedia

Pierce-Arrow Model 66 попал в Книгу рекордов Гиннеса как серийный автомобиль с самым большим двигателем в мире. Модель выпускалась в США с 1913 до 1918 год.

Автомобиль был предназначен для богатых покупателей и предлагал богатое оснащение для тех лет. Он мог вместить до четырех человек и имел брезентовую крышу.

Шестицилиндровый двигатель объемом 13,5 литра хоть и впечатляет своими размерами, но не такой уж и мощный. Он выдавал всего 140 сил, что было достаточно много для 1910-х.

4. Cadillac Sixteen Concept — 13,6 литра

[ + – ] Cadillac Sixteen так и не был запущен в серийное производство Фото: Wikipedia

Cadillac Sixteen был одним из самых амбициозных автомобильных проектов начала 2000-х. Седан обладал впечатляющим дизайном и мог похвастаться передовыми технологиями.

"Изюминкой" концепта был 13,6-литровый двигатель V16. Его мощность никогда не озвучивалась, но по слухам, она составляла более 1000 л.с.

3. Napier-Railton — 23,9 литра

[ + – ] Napier-Railton установил рекорд скорости в 1936 году Фото: Wikipedia

Napier-Railton был создан для 24-часового рекорда скорости в 241 км/ч на соляных озерах Бонневилля в 1936 году. В этом ему помог огромный 23,9-литровый авиадвигатель Napier Lion.

Самой главной проблемой при установке рекорда являлся чудовищный расход топлива. Для этого прямо за водителем располагался 65-литровый бак.

2. The Beast — 27,0 литров

[ + – ] The Beast был одним из самых быстрых автомобилей 1970-х Фото: evo.co.uk

Автомобиль-легенда, который появлялся на обложках многих автомобильных журналов 1970-х, был создан умельцем Джоном Доддом. Он прозвал свое творение "Зверем" из-за огромного двигателя под невероятно длинным капотом.

Автомобиль оснащается 27,0-литровым авиационным двигателем Rolls-Royce Merlin, который выдавал мощность более 1000 л.с. Додд однажды рассказал, что ему удалось разогнаться на "Звере" свыше 298 км/ч.

Сейчас этот автомобиль выставлен на аукцион. Пробег "Зверя" составляет всего 17 200 км.

1. Fiat S76 Record — 28,4 литра

[ + – ] Всего было построено два экземпляра Fiat S76 Record

Впечатляющий Fiat S75 Record прозвали "Туринским зверем". Он был построен в 1910 году для рекорда скорости.

Fiat S75 Record оснащается огромным 28,4-литровым четерехцилиндровым двигателем мощностью 290 л.с. и 2712 Нм крутящего момента. В 1913 году автомобиль смог развить скорость в 213 км/ч, но не смог повторить свой результат в обратном направлении. За это его признали самым быстрым авто в мире, но только неофициально.

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