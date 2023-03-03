Названы гибридные автомобили с самым низким расходом топлива в реальных условиях

Гибридные авто проверили на реальную экономию расхода топлива. В десятку победителей вошло множество японских авто, которые расходуют менее 5 литров бензина на 100 км.

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Эксперты назвали самые экономичные гибридные автомобили. Также выделили три модели, которые расходуют много топлива. Результаты исследования опубликовал портал What Car?

Не все водители готовы пересаживаться на электромобили. Именно поэтому продажи гибридных авто постепенно увеличиваются. Главным преимуществом гибридов считается их экономичность. Несмотря на это далеко не все модели могут похвастаться низким расходом топлива.

Эксперты проверили реальную экономию расхода топлива гибридных автомобилей. Они назвали 10 моделей с самым низким расходом и три модели с большим "аппетитом".

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ТОП-10 гибридных авто с самым низким расходом топлива:

10. Toyota RAV4 2.5 Hybrid 2WD

[ + – ] Toyota RAV4 нового поколения смог стать экономичнее своего предшественника Фото: Toyota

Расход топлива: 4,8 л на 100 км

Этот гибридный кроссовер обладает отличной надежностью и хорошим качеством сборки. Также он продемонстрировал образцовый показатель экономии расхода топлива для своего класса.

9. Toyota Yaris 1.5 Hybrid

[ + – ] Toyota Yaris hybrid прошлого поколения все еще радует своей экономичностью Фото: Toyota

Расход топлива: 4,78 л на 100 км

Компактный японский хэтчбек хоть и не порадует динамикой, но приятно удивляет своей экономией. Электромотор помогает существенно снизить расход топлива при поездах по городу.

8. Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid

[ + – ] Toyota Corolla Touring Sports предлагает низкий расход топлива и большой багажник Фото: Toyota

Расход топлива: 4,76 л на 100 км

Универсал с 2,0-литровым двигателем и электромотором удивляет своей экономичностью. Также покупатели оценят богатое оснащение и отличную сборку.

7. Kia Niro Hybrid

[ + – ] Гибридный Kia Niro невероятно экономичен в городе Фото: Wikipedia

Расход топлива: 4,69 л на 100 км

Компактный хэтчбек Kia Niro имеет множество модификаций. Гибридный вариант является самым экономичным, расходуя менее 4,7 литра бензина на 100 км.

6. Suzuki Swace 1.8 Hybrid

[ + – ] Suzuki Swace еще более экономичный, чем Toyota Corolla Фото: Suzuki

Расход топлива: 4,68 л на 100 км

"Брат-близнец" Toyota Corolla Touring Sports оказался еще более экономичным. Все дело в использовании 1,8-литрового двигателя вместо 2,0-литрового.

5. Toyota Prius 1.8 VVT-i

[ + – ] Toyota Prius является одним из самых узнаваемых гибридов в мире Фото: Toyota

Расход топлива: 4,66 л на 100 км

Самый известный в мире гибридный автомобиль оказался еще более экономичным, чем заявляет производитель. Эта модель выпускается достаточно давно, поэтому у инженеров была возможность добиться невероятно низкого расхода топлива.

4. Renault Clio 1.6 petrol hybrid 140

[ + – ] Renault Clio не обладает большой мощностью, но расходует очень мало топлива Фото: Renault

Расход топлива: 4,56 л на 100 км

Французский хэтчбек очень экономичный почти в любой бензиновой версии. Тем не менее гибридная версия поражает еще больше.

3. Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid

[ + – ] Гибридный Honda Jazz не только практичный, но и экономичный Фото: Honda

Расход топлива: 4,2 л на 100 км

Компактный, но просторный японский хэтчбек завоевал репутацию надежного и экономичного автомобиля. Тесты экспертов лишь подтвердили это.

2. Toyota Yaris 1.5 Hybrid

Расход топлива: 3,92 л на 100 км

[ + – ] Toyota Yaris нового поколения смог улучшить энергоэффективность Фото: toyota.com.ua

Один из самых маленьких автомобилей Toyota в гибридной версии расходует менее 4 литров топлива на 100 км. Модель уступила лидерство только одному авто.

1. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid

[ + – ] Toyota Yaris Cross еще более экономичный, чем модель в кузове хэтчбек Фото: Toyota

Расход топлива: 3,91 л на 100 км (2,27 л/100 км в городе)

Неожиданно, но кроссовер на базе хэтчбека Yaris расходует еще меньше топлива. Эксперты отметили, что модель является самым экономичным автомобилем, который они когда-либо тестировали.

ТОП-3 гибридных авто с большим расходом топлива:

3. Toyota RAV4 2.5 Hybrid

[ + – ] Старый Toyota RAV4 Hybrid не такой же экономичный, как модель нового поколения Фото: Toyota

Расход топлива: 6,3 л на 100 км

Toyota RAV4 предыдущего поколения не был таким же экономичным, как современная модель. Гибрид расходует не намного больше топлива, чем полностью бензиновые варианты.

2. Toyota Highlander 2.5 Hybrid

[ + – ] Toyota Highlander hybrid расходует чуть менее 7 литров топлива на 100 км Фото: Toyota

Расход топлива: 6,8 л на 100 км

Более крупный кроссовер Toyota показал еще более высокий расход топлива, чем RAV4. Все дело в больших габаритах и немалом весе.

1. Lexus RX L 3.5 petrol hybrid

[ + – ] Lexus RX L использует слишком мощный двигатель для гибридного авто Фото: Lexus

Расход топлива: 7,6 л на 100 км

Премиальный японский кроссовер радует богатым оснащением, но обладает высоким расходом топлива. Под капотом у него установлен мощный 3,5-литровый двигатель, который не позволил добиться образцовой экономичности.

Ранее Фокус рассказал, что немецкое издание Auto Bild назвало самые надежные авто после пробега в 100 000 км