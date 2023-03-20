Названы самые надежные и самые ненадежные семейные авто в возрасте до 5 лет

Эксперты опросили почти 25 000 владельцев современных минивэнов об их опыте эксплуатации своих автомобилей. Всего выделили пять моделей с высокой надежностью и три авто, которые часто ломаются.

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Эксперты назвали самые надежные и самые ненадежные семейные минивэны в возрасте до пяти лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Совместно со страховой компанией MotorEasy были опрошены почти 25 000 владельцев минивэнов. У водителей узнали, с какими поломками они сталкивались во время эксплуатации своих автомобилей и насколько сложно было их устранить.

Эксперты учитывали только те неисправности, которые возникали за последние 24 месяца использования автомобиля. Они выделили пять моделей с высокой надежностью и три авто, от которых следует держаться подальше.

Важно

Названы самые ненадежные семейные автомобили в возрасте до 5 лет

ТОП-5 самых надежных современных минивэнов:

5. Citroën Grand C4 Picasso

Citroen Grand C4 Picasso недорогой в обслуживании Фото: Citroën

Рейтинг надежности: 92,7%

Годы выпуска: 2013 — 2018

Большой семиместный Citroën Grand C4 Picasso выделяется стильным дизайном и отличной практичностью. Только около 12% владельцев авто рассказали о неисправностях. Чаще всего выходили из строя электроника и информационно-развлекательная система.

Несмотря на то что каждый ремонт проводился за счет владельцев, он обходился недорого. Многие поломки устраняли менее чем за 120 долларов.

4. Ford C-Max

Ford C-Max оказался довольно надежным минивэном Фото: Ford

Рейтинг надежности: 94,1%

Годы выпуска: 2011 — 2019

Многие владельцы Ford C-Max похвалили модель за удобное управление и очень просторный интерьер. Только у 11% автомобилей выходили из строя аккумулятор, электроника и информационно-развлекательная система.

3. BMW 2 Series Active Tourer

BMW 2 Series Active Tourer имеет отличное управление и надежность Фото: BMW

Рейтинг надежности: 97,1%

Годы выпуска: 2014 — 2022

BMW 2 Series Active Tourer обладает неплохой практичностью и отличным управлением. Эксперты отметили, что у 13% автомобилей обнаружены поломки. Они были связаны с электроникой и тормозной системой.

2. Kia Venga

Kia Venga обладает отличной практичностью при скромных габаритах Фото: Kia

Рейтинг надежности: 97,5%

Годы выпуска: 2010 — 2019

Компактный микровэн Kia Venga предлагает отличную практичность при компактных габаритах. Надежность модели также оказалась на высоте — только 7% владельцев модели сообщили о поломках. Чаще всего выходили из строя электроника и информационно-развлекательная система.

1. Mercedes-Benz B-Class

Mercedes-Benz B-Class стал образцом надежности среди современных минивэнов Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надежности: 98,5%

Годы выпуска: 2019 — наше время

Новое поколение Mercedes-Benz B-Class смогло исправить многие ошибки своего предшественника, особенно по части надежности. Только у 9% автомобилей были обнаружены поломки, в основном связанные с электроникой. К счастью, многие из них удалось устранить быстро и за счет производителя.

Самые ненадежные современные минивэны:

2. Volkswagen Golf SV

Volkswagen Golf SV страдает от проблем с электроникой и тормозной системой Фото: Volkswagen

Рейтинг надежности: 75,8%

Годы выпуска: 2014 — 2020

Примерно 44% владельцев Volkswagen Golf SV сталкивались с неисправностями за последние 2 года использования. Главными проблемами стали электроника, а также тормозная система.

1. Volkswagen Touran

Volkswagen Touran оказался самым ненадежным современным минивэном Фото: Volkswagen

Рейтинг надежности: 75,2%

Годы выпуска: 2015 — наше время

Volkswagen Touran довольно вместительный и практичный автомобиль, но его надежность далека от идеала. У около 50% автомобилей были обнаружены поломки за последние 24 месяца эксплуатации. В основном они были связаны с коробкой передач, сцеплением, тормозной системой и электроникой.

Ранее Фокус писал, что американское издание Consumer Reports назвало самые ненадежные современные электромобили.