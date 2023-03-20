Названі найнадійніші та найненадійніші сімейні авто у віці до 5 років

Експерти опитали майже 25 000 власників сучасних мінівенів про їхній досвід експлуатації своїх автомобілів. Усього виділили п'ять моделей з високою надійністю та три авто, які часто ламаються.

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Експерти назвали найнадійніші та найненадійніші сімейні мінівени у віці до п'яти років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Спільно зі страховою компанією MotorEasy було опитано майже 25 000 власників мінівенів. У водіїв дізналися, з якими поломками вони стикалися під час експлуатації своїх автомобілів та наскільки складно було їх усунути.

Експерти враховували лише ті несправності, які виникали за останні 24 місяці використання автомобіля. Вони виділили п'ять моделей з високою надійністю та три авто, від яких слід триматися подалі.

Важливо

Названі найненадійніші сімейні автомобілі віком до 5 років

ТОП 5 найнадійніших сучасних мінівенів:

5. Citroen Grand C4 Picasso

Citroen Grand C4 Picasso недорогий в обслуговуванні Фото: Citroën

Рейтинг надійності: 92,7%

Роки випуску: 2013 — 2018

Великий семимісний Citroen Grand C4 Picasso відрізняється стильним дизайном і відмінною практичністю. Лише близько 12% власників авто розповіли про несправності. Найчастіше виходили з ладу електроніка та інформаційно-розважальна система.

Незважаючи на те, що кожен ремонт проводився за рахунок власників, він обходився недорого. Багато поломок усували менш ніж за 120 доларів.

4. Ford C-Max

Ford C-Max виявився досить надійним мінівеном Фото: Ford

Рейтинг надійності: 94,1%

Роки випуску: 2011 — 2019

Багато власників Ford C-Max похвалили модель за зручне керування та дуже просторий інтер'єр. Тільки у 11% автомобілів виходили з ладу акумулятор, електроніка та інформаційно-розважальна система.

3. BMW 2 Series Active Tourer

BMW 2 Series Active Tourer має відмінне управління та надійність. Фото: BMW

Рейтинг надійності: 97,1%

Роки випуску: 2014 — 2022

BMW 2 Series Active Tourer має непогану практичність і відмінне управління. Експерти зазначили, що у 13% автомобілів виявлено поломки. Вони були пов'язані з електронікою та гальмівною системою.

2. Kia Venga

Kia Venga має відмінну практичність при скромних габаритах. Фото: Kia

Рейтинг надійності: 97,5%

Роки випуску: 2010 — 2019

Компактний мікровен Kia Venga пропонує відмінну практичність при компактних габаритах. Надійність моделі також виявилася на висоті — лише 7% власників моделі повідомили про поломки. Найчастіше виходили з ладу електроніка та інформаційно-розважальна система.

1. Mercedes-Benz B-Class

Mercedes-Benz B-Class став взірцем надійності серед сучасних мінівенів Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надійності: 98,5%

Роки випуску: 2019 — наш час

Нове покоління Mercedes-Benz B-Class змогло виправити багато помилок свого попередника, особливо щодо надійності. Тільки у 9% автомобілів було виявлено поломки, переважно пов'язані з електронікою. На щастя, багато з них вдалося усунути швидко і за рахунок виробника.

Найненадійніші сучасні мінівени:

2. Volkswagen Golf SV

Volkswagen Golf SV страждає від проблем з електронікою та гальмівною системою Фото: Volkswagen

Рейтинг надійності: 75,8%

Роки випуску: 2014 — 2020

Приблизно 44% власників Volkswagen Golf SV стикалися з несправностями за останні 2 роки використання. Головними проблемами стали електроніка та гальмівна система.

1. Volkswagen Touran

Volkswagen Touran виявився найненадійнішим сучасним мінівеном Фото: Volkswagen

Рейтинг надійності: 75,2%

Роки випуску: 2015 — наш час

Volkswagen Touran досить місткий та практичний автомобіль, але його надійність далека від ідеалу. У близько 50% автомобілів було виявлено поломки за останні 24 місяці експлуатації. В основному вони були пов'язані з коробкою передач, зчепленням, гальмівною системою та електронікою.

Раніше Фокус писав, що американське видання Consumer Reports назвало найненадійніші сучасні електромобілі.