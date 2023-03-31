Корейський виробник заполонить ринок дешевими електрокросоверами: подробиці та фото

SsangYong змінив назву на KG Mobility й готує кілька доступних електромобілів. У Сеулі презентували прототипи трьох нових моделей.

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Корейська компанія KG Mobility (раніше відома як SsangYong) готує нове сімейство електромобілів. Прототипи кросоверів презентували на автошоу в Сеулі. Про це повідомляє південнокорейське видання Hankyung.

Електрокари отримають батареї BYD

Автовиробник не тільки змінив назву, а й починає реорганізацію. Акцент зроблять на електричні моделі, які отримають літій-залізо-фосфатні батареї від BYD Auto.

Першим у новій родині стане електричний KG/SsangYong Torres EVX. На батьківщині надійде в продаж із осені за ціною від 30 млн вон ($23 100), а пізніше розпочнеться його експорт. Він отримає 204-сильний двигун і батарею на 73,4 кВтг, а заявлений запас ходу становитиме 500 км.

KG KR10 змінить SsangYong Korando

Електрокросовер KG KR10 за розмірами дещо менший, ніж 4,7-метровий Torres EVX, і стане наступником моделі Korando. У нього класичний позашляховий дизайн із розширеними крилами, круглими фарами та широкою "пащею" решітки радіатора.

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Новий KG O100 — це чотиридверний середньорозмірний пікап. В анфас він нагадує кросовер Torres, а профіль більше схожий на рамний позашляховик Rexton. Концепт-кар отримав підніжки та багажник на дах.

KG F100 стане новим флагманом марки

Електромобіль KG F100 — флагманський середньорозмірний кросовер із високою лінією, довгим капотом і короткими звисами кузова. Замість фар у нього встановлено світлодіодну панель.

Раніше Фокус повідомляв, що BYD презентував електрокросовер потужністю понад 500 к. с.

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