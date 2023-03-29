Китайці показали потужний кросовер зі стильним дизайном (фото)

Denza N8 запропонують у кількох модифікаціях з 5, 6 та 7 посадковими місцями. Повнопривідна електрична версія зможе видавати потужність до 517 к. с.

Related video

У Китаї презентували преміальний кросовер Denza N8, який отримає потужні силові установки. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Бренд Denza знаходиться під керуванням BYD. Спочатку це було спільне підприємство китайського концерну та Mercedes-Benz, але згодом німецький автовиробник скоротив свою частку до 10%.

Denza N8 заснований на кросовері BYD Tang і є його більш розкішною версією. Моделі відрізняються оснащенням та дизайном.

Denza N8 відрізняється стильним дизайном Фото: Denza

Спереду розташовані фірмові ходові вогні, як на інших автомобілях бренду. Ззаду встановлені ліхтарі, з'єднані світлодіодною смугою.

Задня частина Denza N8 виконана лаконічно Фото: Denza

Denza N8 буде доступний в електричній та гібридній версіях. Електрокар отримав закриту решітку радіатора, а версія PHEV має акуратно інтегровану в бампер решітку.

Габарити Denza N8:

довжина — 4 870 мм;

ширина — 1 950 мм;

висота — 1 725 мм;

колісна база — 2 820 мм.

Denza N8 запропонують у кількох модифікаціях з 5, 6 та 7 посадковими місцями. Всі вони будуть доступні для гібрида, а також для електричної версії.

Важливо

Chery презентували надпотужний сімейний кросовер за ціною Duster (фото)

Електромобіль отримає два види акумуляторів місткістю 90,3 кВтг та 108,8 кВтг. Передньопривідна версія матиме потужність 228 або 245 к. с. Повнопривідна модифікація зможе видавати потужність до 517 к. с. Топова гібридна версія має віддачу 489 к. с.

Раніше Фокус писав, що у Китаї презентовано новий Dongfeng Forthing Leiting.