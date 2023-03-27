Chery презентували надпотужний сімейний кросовер за ціною Duster (фото)
Kaiyi Kunlun – великий кросовер від молодіжного підрозділу Chery. Семимісну модель запропоновано в бензинових та гібридних версіях потужністю до 367 л. с.
У Китаї презентували новий Kaiyi Kunlun. Семимісний кросовер від нового бренду Chery надійде у продаж за ціною від 99 900 юанів ($14 500). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Марка Kaiyi — новий молодіжний підрозділ Chery, що випускають недорогі моделі. Сімейний кросовер Kunlun побудований на базі Chery Tiggo 8, як і модель Kaiyi Tangu. Він трохи більший за побратимів за розмірами.
Габарити Kaiyi Kunlun 2023:
- довжина – 4738 мм;
- ширина – 1968 мм;
- висота – 1708 мм;
- колісна база – 2820 мм.
Китайський кросовер відрізняється обтічним дизайном з похилим дахом, високою віконною лінією та висувними дверними ручками. Величезна решітка радіатора поєднується з продовгуватими фарами та оригінальними стрілоподібними ходовими вогнями.
У салоні встановлені віртуальний щиток приладів та величезний 12,8-дюймовий тачскрин. Передні крісла розділені високим трансмісійним тунелем, а за доплату їх можна доповнити електроприводом.
Спочатку новий Kaiyi Kunlun запропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,6 л (197 к. с.) та 2,0 л (261 к. с.). Будуть доступні версії з переднім та повним приводом.
Пізніше лінійку поповнять гібриди Kaiyi Kunlun, що заряджаються, — 204-сильний передньопривідний і 367-сильний повнопривідний. Вони коштуватимуть від 160 000 до 240 000 юанів ($23 200 – 35 000) та будуть запропоновані з трьома видами акумуляторних батарей – запас ходу на електротязі становитиме 110, 180 чи 260 км.
Раніше Фокус повідомляв, що Chery готують недорогу альтернативу Toyota Land Cruiser.
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