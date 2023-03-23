Конкурента Toyota Land Cruiser від Chery за $14 500 розсекретили до прем'єри (фото)

Новий позашляховик запропонують у кількох комплектаціях із двома силовими установками. Офіційну презентацію моделі заплановано на квітень.

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Бюджетний повнопривідний позашляховик Chery TJ-1 уперше помітили на дорогах без камуфляжу. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Новий позашляховик має робочу назву TJ-1, але перед виходом він отримає офіційне ім'я. Його планують запустити у виробництво наприкінці липня 2023 року.

Chery TJ-1 отримає брутальний дизайн з великою решіткою радіатора та дворівневою передньою оптикою. Зверху розташовані ходові вогні, а знизу фари.

Задні ліхтарі Chery TJ-1 з'єднані в один блок Фото: sina.com.cn

Дверні ручки втоплені у кузов, а задні ліхтарі з'єднані в один блок. Модель має класичний силует позашляховика.

Chery TJ-1 отримав стильний дизайн Фото: sina.com.cn

Габарити Chery TJ-1:

довжина — 4515 мм;

ширина — 1865 мм;

висота — 1680 мм;

колісна база — 2675 мм.

Інтер'єр запропонують у двох кольорах — чорному та білому. Усередині встановлять цифрову панель приладів і великий 14,8-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей. Також буде передбачено панель для бездротової зарядки та проєкційний дисплей.

В інтер'єрі майже не буде фізичних кнопок Фото: sina.com.cn

Позашляховик отримає систему розпізнавання обличчя та систему допомоги під час водіння рівня 2+. Як опції будуть доступні підігрів, вентиляція, масаж сидінь та аудіосистема Sony.

Chery TJ-1 запропонують у версіях з бензиновим двигуном та Plug-In гібридною силовою установкою. Перша модифікація оснащується 1,6-літровим двигуном у парі з 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач з двома зчепленнями. Гібрид використовує 1,5-літровий бензиновий двигун та електромотор.

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Гібридна версія позашляховика зможе проїхати лише на електротязі понад 100 км. Витрата палива за циклом WLTC становитиме 4,5 л на 100 км.

Chery заявляли, що TJ-1 стане єдиним повнопривідним автомобілем у класі 100 000 юанів (14 500 доларів). Офіційну презентацію моделі заплановано на квітень.

Раніше Фокус розповів, що до інтернету потрапили фото нового Chery Tiggo 2 Pro.