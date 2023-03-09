Найдешевший кросовер в Україні пройде оновлення: як зміниться модель (фото)

Chery Tiggo 2 Pro отримав повністю нові передню та задню частину. Потужність двигуна кросовера збільшили до 116 к. с.

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В інтернеті потрапили фото нового Chery Tiggo 2 Pro. Бюджетний кросовер пройде модернізацію і незабаром надійде у продаж. Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий Chery Tiggo 2 Pro став сучаснішим на вигляд. У кросовера повністю нова передня частина зі збільшеною решіткою радіатора та довгастими діодними фарами. Також замінено крила, капот та двері багажника, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. Крім того, збільшено спойлер на даху.

Кросовер отримав нові двері багажника Фото: autohome.com.cn

Салон Chery Tiggo 2 Pro 2023 року не показали. Ймовірно, що китайський кросовер вперше отримає цифрову панель приладів.

Двигун Chery Tiggo 2 Pro отримає збільшення в потужності і буде розвивати 116 к. с. Як і раніше, модель пропонуватимуть із 5-ступінчастою механічною КПП та варіатором.

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Нагадаємо, що Chery Tiggo 2 Pro зараз є найдоступнішим кросовером в Україні – його ціна стартує з 558 700 гривень. Модель досить багато оснащена в базовій версії — є кондиціонер, круїз-контроль, камера заднього виду і парктронік.

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